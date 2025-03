El Real Murcia no despeja las dudas ni en la victoria

Cuando el colegiado señaló el final del partido ante el Fuenlabrada y el Real Murcia aseguraba un triunfo después de dos derrotas consecutivas, las caras de los jugadores granas reflejaban más el alivio de haber superado una amenaza que la alegría y la rabia de haber dado un paso al frente. Y es que ni en la victoria encuentra comodidad un conjunto murcianista que, aunque cumplió con la exigencia de ganar, se empeñó en agrandar la desconfianza de la afición con una segunda parte decepcionante. Ni con todo a favor, después del gol de Flakus y de una primera parte en la que habían logrado neutralizar a los madrileños, ni con la afición contenta por el 1-0, los de Fran Fernández fueron capaces de relajarse, confirmando que tanto a nivel de plantilla y de juego como a nivel mental están lejos de poder aspirar al primer puesto, pese a que ahora el líder Ibiza está más cerca -tres puntos- y el sexto clasificado más lejos -4 puntos-.

Ni la victoria ni la mejoría en la clasificación tapa la falta de identidad de un equipo grana que depende completamente del juego de su rival. También es más que evidente la ansiedad en las segunda partes, independientemente de que se juegue con el marcador a favor o en contra. Y no ayudan de cara al partido del viernes frente al Real Madrid Castilla las bajas. Echará en falta el cuadro murcianista a Isi Gómez, lesionado ante el Fuenlabrada, pero se notará también la ausencia de Flakus, el futbolista que junto a Pedro Benito está consiguiendo reactivar el ataque y que no estará en Valdebebas al marcharse con su selección.

Después de muchas jornadas, Fran Fernández daba su brazo a torcer para utilizar un sistema con dos delanteros. Tampoco tenía mucho margen el técnico. Las palabras de Felipe Moreno unos días antes le dejaban en una encrucijada. Y no quiso el almeriense enfadar a su jefe. Ante el Fuenlabrada, Flakus y Alcaina aparecían como referencias ofensivas, con Pedro Benito manteniendo su sitio en la izquierda y con el cuestionado Juan Carlos Real en el banquillo.

Salió bien el plan en la primera parte, con los locales teniendo protagonismo ofensivo y con Flakus marcando un golazo que ponía el 1-0, pero colapsó el equipo en la segunda parte, quedando contra las cuerdas y siendo incapaz de llevar el choque a sus intereses.

Depende mucho del rival

Y es que el Real Murcia una de las conclusiones que deja la victoria ante el Fuenlabrada es que las posibilidades de triunfo de los granas pasan siempre por la propuesta del rival. Frente a equipos sin prisas, que saben marcar el ritmo de los partidos, que no se precipitan, el Real Murcia está perdido como se ha visto tantas veces este curso; sin embargo, contra rivales como el Fuenlabrada, que desde el primer momento apostaron por mirar al frente, los murcianistas, con muchos jugadores ofensivos capaces de morder en la presión, son peligrosísimos, eso sí, también dependen de lo afinada que tengan la mira.

Se fallan ocasiones muy claras

Este domingo, por ejemplo, tuvieron ocasiones para sentenciar en la primera parte. Y, aunque hicieron gol en su primera gran acción ofensiva, posteriormente se abonaron a un festival de errores que condicionaron mucho lo que sucedió en la segunda parte. No es la primera vez que ocurre.

Porque no mataron Flakus y Alcaina en un par de contras, y porque Pedro Benito envió alto una acción clarísima. Y, cuando se perdona, se paga. No lo pagó el Real Murcia en el marcador, pero sí volvió a poner en entredicho su imagen, cargando de razones a los que ya no consideran a los granas como un candidato al ascenso directo.

Como pollos sin cabeza

Sin una identidad en el juego, en el momento en el que la presión dejó de tener efecto y cuando el Fuenlabrada empezó a ganar metros, el Real Murcia sufrió y mucho. Sufrió tanto que pocos confiaban en salvar la victoria. Ni las contras se convirtieron en una alternativa para los murcianistas. Porque cuando los rivales cogen los mandos del partido, los granas, sin un centro del campo consistente por la mala planificación en los mercados de fichajes, se rompen completamente.

A diferencia de otras jornadas, este domingo la defensa, liderada por Alberto González y con un Cadete que quiere resurgir de sus cenizas, daba un paso al frente. Por fin se lograba mantener la portería a cero, resistiendo hasta que en el 87 Juan Carlos Real ponía el 2-0. En el partido en el que el gallego había sido suplente, recuperaba su olfato goleador tras una buena acción de Vicente.

Superado el ‘match ball’ de Fuenlabrada, donde incluso Fran Fernández se jugaba el puesto, el Real Murcia no tendrá tiempo ni para relajarse. Otra vez afrontan los murcianistas una semana muy corta. El viernes visitarán al Real Madrid Castilla en otro examen de máxima exigencia, sin margen de error y con las mismas amenazas.