Josan González y Duda se citan en la final de la Copa de España

El salón de actos José Antonio Camacho de la FFRM fue el lugar donde se ha celebrado el Café Deportivo de la APDRM, con Carmen Riansares, su presidenta, como anfitriona, y ha tenido como grandes protagonistas a Josán González, entrenador de ElPozo Murcia, y Duda, técnico de Jimbee Cartagena. Además, han estado presentes José Miguel Moje Carrillo, presidente de la FFRM, y Fran Sánchez, el director general de Deportes de la Región de Murcia.

Los protagonistas del Café Deportivo, organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia / Prensa FFRM

Este evento es el pistoletazo de salida a la Copa de España, que se celebrará en el Palacio de los Deportes desde el jueves hasta el domingo con los ocho mejores equipos de la liga. Esta semana es la más especial de la temporada para el fútbol sala, ya que en cuatro días y siete partidos se decide un título. Es “la niña bonita del fútbol sala”, como ha dicho Duda, en su primera intervención. El técnico del cuadro cartagenero estuvo presente en la última edición del torneo disputado en la Capital del Segura como jugador de ElPozo Murcia. 24 años después vuelve como entrenador del Jimbee Cartagena, una situación totalmente diferente.

Monje Carrillo ha animado a la ciudadanía de la Región de Murcia para que asista al evento y así poder celebrar en el futuro más eventos de estas características en la Región de Murcia. De momento se han vendido 4.000 abonos y el objetivo es que en estos días previos la cifra se acerque al lleno de 7.500 espectadores que tiene el Palacio de los Deportes.

Josan González no siente presión

Josan González ha comentado la rivalidad con Jimbee Cartagena y su reencuentro con Duda y ha dejado claro que “sería muy bonito enfrentarse en la final”. Además, el técnico de ElPozo se mostró muy cercano con su homólogo del conjunto cartagenero, al que siente que es como alguien de su familia: “Siempre le digo a mi mujer que hay que tratar a la gente como Duda me trató a mí cuando llegué a Murcia en mi primera etapa”. ElPozo arrancará su aventura copera el jueves a las 21:15 ante Palma Futsal. Josán González no cree que el hecho de ser anfitriones influya en la presión: “La jugamos como si se celebrara en otra ciudad, no tenemos una presión añadida”, concluyó el entrenador del cuadro murciano.

Josán González y Duda / Prensa FFRM

Duda, obsesionado con ganar a Peñíscola

El entrenador del vigente campeón de liga no ha dudado en expresar su alegría por la elección de Josán González como entrenador del ElPozo Murcia. Además, Duda ha hecho hincapié en las particularidades que tiene un torneo así: “Hay que dar todo en el primer partido, pero sabiendo equilibrar para, en el caso de llegar a la final, hacerlo de la mejor forma”, expresó el técnico. Su rival el viernes a las 19:00 será Peñíscola, equipo al que se ha enfrentado en tres ocasiones en este 2025 y que en los cuartos de final de la Copa del Rey eliminó al Jimbee Cartagena. Duda reconoce que analizar lo que ha ocurrido en los últimos choques puede ayudar a ganar este viernes: “Para mí ahora es una obsesión ganar a Peñíscola, no por los resultados anteriores, sino porque es lo que toca. El partido de Copa del Rey es una referencia porque es el último que hemos jugado, no por el resultado. Los enfrentamientos anteriores ayudan a preparar el siguiente”, confirmó el entrenador de Florianópolis.

La Copa de España arrancará el jueves a las 19:00 con el duelo entre Movistar Inter y Jaén. Tras ese enfrentamiento será el turno de ElPozo Murcia ante Palma Futsal a las 21:15. Para el viernes, las otras semifinales con los mismos horarios: primero Industrias Santa Coloma – Barça y cerrará la primera ronda el duelo entre Jimbee Cartagena y Peñíscola. El sábado serán las semifinales y la gran final el domingo a las 18:00.