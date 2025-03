El Lorca Deportiva pierde fuelle en la lucha por el liderato

Pobre empate a casi nada entre el Lorca Deportiva y el Pulpileño (0-0) en un choque de cierta rivalidad comarcal. Al final, reparto de puntos sin goles que no satisface a ninguno, pues los visitantes no terminan de engancharse a los lugares de privilegio, mientras que los locales, aunque siguen primeros, ya no dependen de ellos puesto que si el Cieza gana los dos partidos que tienen pendientes, será el nuevo líder.

Los de Sebas López volvieron a decepcionar, y es que su equipo no gana a casi ningún rival directo. El partido estuvo marcado por las precauciones defensivas de ambos equipos. Mucho miedo a encajar y poca ambición a la hora de llegar a los dominios de los porteros. En el minuto doce, Carrasco cabeceó bien, pero se topó con el ex lorquinista Cristian Arco, quien atajó con seguridad.

Poco después, otra vez el meta visitante fue protagonista. Lulu disparaba desde la línea de tres cuartos, pero el cancerbero del equipo almeriense se lució.

El Lorca Deportiva atacaba con cuentagotas mientras que el Pulpileño se defendía con mucho orden. A mediados del segundo tiempo, el conjunto almeriense se estiró algo más, cómodo en el campo ya que el Lorca tampoco le exigía demasiado.

En el tramo final se rompió algo el partido, pero era tal el miedo a perder, que ninguno de los equipos se desarmó lo más mínimo.

Al final de los 90 minutos, el marcador no se movió, tampoco ninguno mereció mas. Muy decepcionante el partido, mucho más para un Lorca Deportiva que aspira a quedar campeón.