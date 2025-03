Fran Fernández: "La victoria nos ayuda a no perder confianza"

El Real Murcia acabó con la mala racha en casa tras vencer al Fuenlabrada. Fran Fernández sorprendió con la alineación, saliendo con un 4-4-2, con casi cuatro hombres en el ataque. En el segundo tiempo volvió a su dibujo de siempre, y ahí llegaron los problemas. El Fuenlabrada asfixió al Murcia, pero estos lograron salir airosos gracias al gol definitivo de Juan Carlos Real.

«La victoria ha sido importante como todas, pero sobre todo lo ha sido para no perder la confianza en lo que hacemos y liberar un poco a los chavales. Hemos disputado un buen partido. En la primera parte creo que podríamos habernos ido con un resultado más abultado. En el segundo tiempo nos ha faltado saber entender el juego, no acabar las jugadas tan rápido, y los de arriba estaban muertos», dijo Fran Fernández en la rueda de prensa posterior al encuentro.

«Ambos equipos hemos salido con el mismo sistema, por lo que ellos no iban a tener superioridad en el centro del campo. Nos hemos arriesgado a ganar duelos, y nos ha salido mejor a nosotros. En la primera parte hemos tenido mucha transición ofensiva que ha tenido muy cerca el segundo», comentó el preparador del Real Murcia.

El técnico del Real Murcia, tras las últimas declaraciones del presidente, Felipe Moreno, ha estado muy vigilado por lupa, ya que peligraba su continuidad en los banquillos del Real Murcia. «La semana la he vivido tranquilo, confío mucho en mi trabajo, en nuestro trabajo y en la gente que me rodea y en mis futbolistas». «Sé que todos los equipos han pasado algún bache durante la temporada y nosotros no íbamos a ser menos», explicaba el entrenador del Real Murcia.

«Tranquilos con Isi»

El susto del encuentro lo dio Isi Gómez. El centrocampista madrileño, que tuvo una dura lesión que le mantuvo alejado mucho tiempo, se tuvo que marchar sustituido en el minuto 31 por unas molestias. «Hay que estar tranquilos con Isi. No tiene nada que ver con su lesión anterior. Me ha dicho que ha sido el sóleo, que había notado algo durante el calentamiento», comentó el técnico Fran Fernández tras haber hablado con el jugador y los médicos después del partido.

«El trabajo que han hecho Davo y Pedro Benito ha sido increíble. Llegaban a la transición ofensiva y luego tenían que volver para seguir a su par; no ha sido nada fácil para ellos por el ritmo que ha tenido el partido. El tema de los dos delanteros, queríamos jugar a los espacios, porque sabíamos que iban a salir a presionar y queríamos emparejar a nuestros delanteros. Cuando un rival viene a hacerte un bloque alto, hay dos maneras de salir de ahí. Asociarse y generar superioridad numérica, o hacerlo como lo hemos intentado hoy con dos delanteros y buscando segundas jugadas», dijo.

Toca recuperar

El Real Murcia generó muchas ocasiones, hasta 12 disparos a portería, pero una vez más estuvo desacertado de cara al gol. «Lo importante es crear las ocasiones. Sabemos que los goles van y vienen, son dinámicas y hoy hemos hecho dos, que es importante. Hay que seguir así, y ahora toca recuperar rápidamente que tenemos una semana muy corta de trabajo», concluyó el técnico murciano que el viernes tiene una nueva cita, visitando al Real Madrid Castilla.