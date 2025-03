Carlos Alcaraz vive su día más complicado en Indian Wells

Llegó a las semifinales de Indian Wells después de dieciséis triunfos seguidos y de haber levantado el trofeo dos años consecutivos. Pero nada salió como había diseñado en su cabeza y el británico Jack Draper apeó a un Carlos Alcaraz que no podrá igualar el récord de tres triunfos consecutivos en el primer Masters 1000 de la temporada que hasta el momento solo habían conseguido dos leyendas, Roger Federer y Nova, Djokovic.

«El día fue bastante difícil para mí. No entrené bien y no me sentí bien en la pista. Incluso en el calentamiento estuve fallando mucho. No sentí mis golpes. Por eso estuve hablando tanto rato con Juan Carlos Ferrero en la bicicleta, porque estaba un poco enfadado conmigo mismo, por la manera en la que entrené. No planteé el partido de la mejor manera posible. Estuve nervioso todo el día, en el entrenamiento antes del partido y eso me afectó en pista», declaró en rueda de prensa el tenista murciano, que cayó derrotado por 6-1, 0-6 y 6-4.

Tan solo necesitó 23 minutos Draper para llevarse el primer set con un contundente 6-1, en el que se llevó once de los trece puntos en los que conectó su primer saque.

Alcaraz cometió una larga serie de errores no forzados y estuvo contra las cuerdas al comienzo del segundo set, cuando tuvo que anular una bola de rotura que pudo poner definitivamente cuesta arriba su partido. Selló un saque ganador a 220 kilómetros por hora y fue la chispa que cambió la dinámica de su encuentro. Le endosó a Draper un contundente 6-0 para recuperar inercia y forzar el tercer set.

Draper tuvo el mérito de mantener la calma y supo volver a empezar de cero en la manga decisiva. No faltaron momentos controvertidos, como el del tercer juego, con el 1-1 y 15-15 en el marcador.

Draper se llevó el punto tras alcanzar una complicada dejada de Alcaraz. El juez dio inicialmente el punto al murciano al considerar que la bola rebotó dos veces en el campo del británico, pero las imágenes demostraron lo contrario. Alcaraz falló su golpe sucesivo.

El juez iba a ordenar que se repitiera el punto, pero Alcaraz reconoció que su error no fue porque le distrajera la intervención del juez durante el punto. El murciano acabó perdiendo su saque en ese juego y Draper vio abrirse el camino hacia la victoria.

Tuvo que sudar para llegar a la línea de meta incluso después de escaparse hasta el 5-2 con su segunda rotura del set. Perdió su primera oportunidad de sacar por el partido, pero no perdonó la segunda y blindó el billete para la final. Tras una hora y 44 minutos, Alcaraz intercambió un abrazo con Draper y se despidió de la pista central ovacionado por el público.

«La verdad es que esta derrota duele. No quieres perder ningún partido, pero este era aún más especial para mí. Fue difícil, hubo muchos nervios. ¿Qué podría haber hecho mejor? Simplemente jugar mi estilo de tenis y salir a pista con menos nervios. Esa fue la gran diferencia», dijo un resignado Carlos Alcaraz quien añadió que «obviamente quería ganar mi tercer título seguido, pero no puedo pretender ganar todos los partidos. Estoy molesto conmigo mismo por la manera en la que afronté el partido, por el hecho de que no pude relajarme. Esa es la mayor sensación de decepción que siento. En el primer set probablemente jugué uno de los peores sets de toda mi carrera», reflexionó el jugador de El Palmar.

Miami, siguiente cita

Sin tiempo para digerir esta derrota, el miércoles comienza el Masters 1000 de Miami. Alcaraz no jugará hasta el viernes o el sábado, puesto que está exento de la primera ronda. «¿Cuánto necesitaré para recuperarme? No demasiado tiempo. Me considero alguien que aprende de los fracasos y de las derrotas. La última vez que perdí aquí en semifinales gané en Miami, así que voy a por ello. Voy a aprender de este partido de cara a Miami», dijo el murciano, quien hoy conocerá los rivales que tendrá en el segundo Masters 1000, donde volverá a ser el segundo cabeza de serie de un torneo que ganó en 2022, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia.