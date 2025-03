El UCAM se desinfla en el Palacio

Estaba avisado el UCAM Murcia CB de que el Bàsquet Girona era capaz de llevarse la victoria en cualquier tipo de escenario desde la llega de Moncho Fernández, y añadió ayer a su lista el Palacio de los Deportes (64-76). Después de vencer a rivales como Barça, Baskonia o Joventut, el equipo catalán se ha impuesto en la casa de un conjunto universitario falto de acierto y de recursos ofensivos para voltear un marcador en el que siempre fue a rebufo.

Porque ese fue el primer síntoma de un UCAM que no se encontró cómodo en ningún momento de los cuarenta minutos. Siempre tuvo que ir a remolque de un Girona que supo aguantar los golpes, los arreones que intentó dar el cuadro de Sito Alonso cuando la distancia rondaba la decena de puntos y que no pudo rebajar. Su falta de amenaza desde el triple, con un 4/28 (14,3%), sumada a la de los tiros libres, impidieron plantar cara a un rival que tampoco contó con números increíblemente superiores estos aspectos, pero que sí que tuvo más claras las ideas y la determinación en su juego hasta hacerse con su objetivo en la capital del Segura. Y es que el UCAM no fue capaz de ganar ni un solo cuarto en un día en el que cambió su plan, con cambios desde el inicio, con la entrada de Sant-Roos y Diagne en el quinteto y con mucha mayor presencia de Radovic, y con jugadores importantes con pocos minutos en pista, como Simon Birgander (con apenas 15 minutos) o Ludde Hakanson, con los mismos guarismos.

Se complican así las miras que mantiene puestas el conjunto murciano en un play off, donde las cuentas pasaban por fallar lo más mínimo posible en casa, algo que está siendo la asignatura pendiente esta temporada. Si una de sus fortalezas hace un año fue convertir el Palacio en un territorio casi inexpugnable, esta campaña está costando ver a un UCAM con brillo y que ha perdido la alegría en su juego al encajar ya siete derrotas como local. De hecho, tan solo Dylan Ennis, con 17 puntos, fue capaz de alcanzar los dobles dígitos en la anotación ante un Básquet Girona que se mantuvo al frente buena parte del encuentro.

El UCAM Murcia arrancó con las novedades de Sant-Roos y Diagne en su quinteto para afrontar un primer cuarto en el que no estuvo nada cómodo. Al menos durante unos primeros cinco minutos en los que le costó generar juego y frenar a un Bàsquet Girona cargado de ímpetu y velocidad con Juani Marcos. Tras un 5-3 de salida, con un triple de Rodions Kurucs, el equipo catalán respondió y puso en serios aprietos a los universitarios desde el principio. A los cuatro minutos el marcador ya era de 8-10, y Sito Alonso tuvo que comenzar con las rotaciones dando entrada a Birgander. En el ecuador de este periodo ambos entraron en bonus, siendo el mayor peaje para el UCAM un Kurucs que contaba con dos personales. Intentó despertar el equipo murciano con una asistencia de Ennis para Birgander, pero lo tuvo que parar Sito Alonso con tiempo muerto tras cinco puntos consecutivos de Busquets (11-16). Fue entonces cuando el partido tomó un ritmo alocado, con posesiones muy cortas marcadas por los lanzamientos fallados. Un escenario en el que el UCAM, ya con Hakanson a los mandos, supo moverse mejor y empatar por mediación de Radebaugh (17-17). No obstante, una canasta sobre la bocina de Radovic tuvo que cortar el parcial de 0-5 del Girona en el último minuto (19-22).

No mejoraba la situación en el juego del UCAM, ante un Girona que continuaba mandando en el marcador, y Sito Alonso tuvo que mover de nuevo ficha con la entrada de Dani García (22-27). Juani Marcos continuaba dando problemas a la defensa universitario, ya fuera con canastas o sacando faltas a sus exteriores, como la segunda a Jonah Radebaugh, y la entrada de Kostas Antetokounmpo tampoco cambió demasiado el guion. Dylan Ennis destascó a los suyos desde el triple a los cinco minutos del segundo cuarto, tras atrapar un rebote ofensivo, pero respondió rápidamente el conjunto catalán para mantener su ventaja (25-30). Pudo empatar el UCAM, tras dos tiros libres de Kostas, con una gran acción colectiva que no pudo convertir Gates desde el perímetro, pero de la que se desquitó segundos después con un mate a la contra (29-30). Intentó dar un arreón de nuevo el cuadro de Sito Alonso, elevando su tono defensivo y pudiendo correr en estos minutos finales, pero otra vez el Girona aguantó este modelo y tanto Geben como Busquets mantuvieron la renta para mostrarse aún más sólido al descanso (33-37).

No encontró el ritmo el UCAM tras el paso por vestuarios y eso le llevó a encajar otro mal parcial de 0-7 que tuvo que cortar Sito Alonso con tiempo muerto en los primeros minutos tras los once puntos de distancia (33-44). De nuevo cortó la sequía Ennis desde el triple, una entrada de Kurucs parecía despertar a los universitarios y Birgander confirmó la reacción para provocar entonces que Moncho Fernández tuviera que pararlo (40-44). Respondió entonces el Girona con un triple de Fjellerup, del que se retiró dolorido al caer mal con el tobillo, y volvió a levantarse de este golpe apagando por enésima vez al UCAM para recuperar cómodamente su renta (41-51). Los problemas universitarios eran más que evidentes, especialmente en un ataque que permitía darle vida y correr a su rival. Gates y Radebaugh trataron de enganchar a los suyos de nuevo, y el esfuerzo del escolta, asistendo también a Antetokounmpo, permitió acercarse al término del tercer cuarto (48-53).

Un espectacular mate de Stephens levantó al Palacio en el inicio de la fase decisiva del partido (50-53), y fue entonces cuando el UCAM hizo el ‘click’ que tanto buscaba. Sant-Roos logró convertir y sacar el adicional en la siguiente acción, y en defensa un tapón de Radebaugh pudo adelantar a los murcianos si llega a estar Stephens acertado desde el perímetro (53-55). La defensa de los universitarios recordó por momentos a la ofrecida durante algunos tramos de la pasada campaña y eso fue lo que le permitió acercarse al máximo de nuevo (56-58). Aún así, los fallos en el tiro libre, le impidieron estar todavía más cerca a cinco minutos para la conclusión, un aspecto que aprovechó el Girona para volver a despegarse (56-63). La situación se tornaba cada vez más complicada para que el UCAM cambiase el resultado, sobre todo porque el reloj corría en su contra, y Rodions Kurucs tuvo que marcharse eliminado por faltas (58-68). Dos canastas consecutivas de Gates y Ennis intentaron hacer reaccionar a un Palacio que comenzaba a apagarse ante la imposibilidad de cambiar este guion. Un guion que confirmaba el Bàsquet Girona desde el triple para cortar cualquier esperanza en los minutos finales (64-76).

«Llegamos tarde a las acciones y hubo ansiedad»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, aludió al factor físico como fundamental en la derrota encajada ante el Bàsquet Girona en el Palacio de los Deportes y apuntó que ello les hizo «llegar tarde a las acciones» y también reconoció que hubo «ansiedad». «Creo que estuvimos un punto por detrás a nivel físico, lo que nos hizo llegar tarde a las acciones y se notó más cuando ellos anotaron puntos en los últimos cuatro o cinco segundos de cada posesión, momentos en los que la atención tiene que ser mayor y depende de la frescura que precisamente nos faltó», declaró el técnico madrileño en la rueda de prensa posterior al choque.

«El Bàsquet Girona nos hizo daño en el inicio del tercer cuarto porque nos quedamos bloqueados en una situación en la que piensas que tienes la obligación de ganar y cuando el rival se va con 11 puntos de ventaja parece que te quedas con la resaca. Este equipo tiene una cosa de la que estoy muy orgulloso y es que vuelve al partido varias veces pero no pudimos hace el encuentro que nos hubiese gustado. Tenemos que recuperarnos en lo físico y saber que si la semana anterior había sido dura en cuanto a jugar contra el Real Madrid, el Falco y ahora contra el Girona, la siguiente lo será más con dos salidas», comentó aludiendo a los siguientes compromisos en la pista del Nanterre 92 francés el miércoles en la Liga de Campeones FIBA y en la del Río Breogán de Lugo el sábado en la Liga Endesa.

«Tenemos que pensar que el pasado no va a cambiar nada de lo que venga y sí valorar el esfuerzo sin recompensa», añadió Sito, quien admitió cierta ansiedad en su equipo. «Para generar ventaja necesitamos un cambio de ritmo mucho más alto en diferentes situaciones cuando no podemos correr y no seleccionamos bien el tiro.En casa cuando vamos con el marcador igualado se nos genera una ansiedad y debemos saber que no hay que ganar en el minuto 14. Es una situación que debemos cambiar», expuso.