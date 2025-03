Flakus quita las telarañas a un Real Murcia superado por el miedo (2-0)

Viendo los primeros 45 minutos todo parecía indicar que el Real Murcia lo tenía todo a favor para completar un partido perfecto. Un gol en el minuto 12 ponía más fácil superar los traumas en Nueva Condomina. También ayudaba el rival. El fútbol directo del Fuenlabrada dejaba los espacios suficientes para conseguir una goleada parecida a la de Marbella o a la de Mérida. Sin embargo, cuando el colegiado señaló el final del partido, aunque los tres puntos se quedaban en casa y aunque el Real Murcia recortaba puntos con los de arriba, pocos despejaron sus dudas. Porque el Real Murcia falló demasiado en la primera parte, desaprovechando su superioridad ofensiva; y porque al Real Murcia le invadió el miedo en la segunda parte, un miedo que estuvo cerca de costarle muy caro. Salvó sobre la línea un gol Alberto González y falló el Fuenlabrada una acción en boca de gol. Fue tan decepcionante ese segundo periodo que muchos veían el empate en el marcador. Esta vez se libró el Murcia, que en el 87 lograba la tranquilidad cuando Real ponía el 0-2.

Alcaina y Flakus, en la delantera

Al contrario de esos rivales ordenaditos, que miran al Real Murcia con la paciencia de un orfebre, sabedores de que los granas lo pasan muy mal cuando no hay espacios, este domingo el Fuenlabrada hizo en la primera todo lo que no se debe de hacer en el estadio murciano si quieres marcharte con algo positivo. Porque el Fuenlabrada no salió a defenderse, el Fuenlabrada quiso mirar arriba desde el principio, a veces con demasiada precipitación, a veces dejando muchos espacios ante cada pérdida. Y si a eso se le suma que los de Fran Fernández aprovecharon la primera que tuvieron (minuto 12), todas las piezas empezaban a encajar para que los aficionados disfrutaran de una victoria holgada en casa después de casi dos meses.

Fue Flakus el encargado de quitar las telarañas de la portería de Nueva Condomina. Acumulaba tres partidos el Real Murcia sin hacer un gol en su estadio. Llegaban los granas exigidos por sus últimos malos resultados. Y encima la jornada se había puesto perfecta para recortar distancias con el líder y abrir brecha con los de abajo. Solo el Antequera sumó los tres puntos en este fin de semana. No podía fallar el Real Murcia. Tampoco Fran Fernández. Sabía el técnico que de no ganar le esperaba la guillotina. Y para intentar salvar su cuello dejó de lado sus principios. Aunque desde hace semanas los aficionados le pedían cambios, esos cambios no han llegado hasta que Felipe Moreno ha alzado la voz. Dijo el presidente esta semana que no se podía apostar siempre por lo mismo, y solo unos días después Fran Fernández se echaba la manta a la cabeza para cargar de jugadores el ataque grana. Desaparecía Juan Carlos Real, apostando por Alcaina y Flakus en la delantera, con un tercer atacante, en este caso Pedro Benito, repitiendo por la derecha. Davo, de momento, aguantaba por la izquierda pese a su falta de protagonismo.

Podía salir bien o salir mal el planteamiento. Porque para animar el ataque, el técnico dejaba tiritando un centro del campo, donde Palmberg e Isi Gómez volvían a salta al campo sin un compañero que les hiciera de escudo en tareas defensivas, porque Yriarte sumaba una nueva suplencia.

El escenario perfecto

Ni la alineación ni las exigencias influyeron en los primeros diez minutos. Pese a la necesidad de ganar, el Real Murcia fue el equipo ramplón de siempre. De hecho, en esos primeros minutos, el Fuenlabrada daba mejores sensaciones sobre el campo. Pero todo cambió en el minuto 13. En una acción en la que Pedro Benito volvió a demostrar que cuando hay que pelear no tiene rival, el gaditano cedía a Flakus para que el esloveno se disfrazara de francotirador, poniendo un balón que se coló por la escuadra y que significaba el 1-0, rompiendo una racha de dos meses sin marcar en Nueva Condomina.

Con la ventaja en el marcador y con el Fuenlabrada apostando por el juego directo, el Real Murcia vivió la oportunidad perfecta para marcharse al descanso con el partido resuelto. Pero el Real Murcia, hasta en su escenario favorito, demostró sus problemas ofensivos. Aunque aprovechaban la precipitación del rival para ganar todas las batallas, era pisar el área y aparecer los errores. Entre Flakus y Alcaina desaprovechaban dos contras y Pedro Benito enviaba a las nubes la más clara de la primera parte. Fallaba y fallaba el Real Murcia, dejando vivo a un Fuenlabrada que seguía siendo valiente pese a no llegar con claridad al área de Gazzaniga. Manu Garrido, tras un pase de Aguza que dejó plantada a toda la defensa, tuvo la más clara para los madrileños.

Isi Gómez, lesionado

En esta batalla de golpes, con ambos equipos mirándose de tú a tú, el Real Murcia tuvo que hacer un cambio. Isi Gómez con problemas físicos dejaba su sitio a Yriarte. La mala noticia tenía su lado bueno. Los granas ganaban un poco de músculo en el centro cuando ya tenían el marcador a favor y cuando tocaba parar un poco al Fuenlabrada. Porque los madrileños seguían buscando protagonismo. Incluso antes del descanso tuvo que aparecer Alberto González para cortar un peligroso disparo de Aguza.

Acabó el Real Murcia la primera parte con una única carta sobre la mesa, la de las contras. Ni por un momento plantearon los murcianistas la opción de dominar el balón, de bajar las revoluciones, de romper con el correcalles que podía ser beneficioso pero que también podía salir cruz teniendo en cuenta las lagunas en defensa de los murcianistas. Y ni el descanso hizo reflexionar a los granas. De hecho, el inicio de la segunda mitad dejó tiritando a los aficionados que habían acudido a Nueva Condomina y que veían el paso al frente de un Fuenlabrada que había elevado una marcha para conseguir el empate.

Alberto González, al rescate

Andaban como pollos sin cabeza los murcianistas. La presión ya no hacía tanto efecto, los robos cada vez eran menos y las contras apenas se daban. La mala lectura del partido de los de Fran Fernández dejaba muy en el aire el marcador. Juan Carlos Real y Toral -se marchaban Alcaina y Davo- eran los movimientos del técnico para sacar de la crisis a su equipo. Pero el que verdaderamente rescató al Real Murcia fue Alberto González. Apareció el central asturiano en el minuto 72 para evitar el empate visitante en la misma línea de gol. La salvó Alberto y la falló Moyano, porque el jugador del Fuenlabrada dejó vivo a los granas en el 81, enviando arriba en la boca de gol.

Conociendo la trayectoria del Real Murcia muchos daban más opciones al empate que a la victoria. Pocos entendían la segunda parte de los granas y más con el marcador a favor. Sin embargo, el miedo les había invadido. Pero por una vez la película murcianista en Nueva Condomina iba a tener final feliz. En la única opción en la que los de Fran Fernández salieron de la cueva en este segundo periodo, llegó el 2-0 que era un alivio completo. En una acción desde la banda, Vicente metía un balón para que Juan Carlos Real superara a toda la defensa y acabara con su sequía, dando ese paso al frente que le pedía Fran Fernández esta semana.

Con el 2-0 ya solo faltaba que el colegiado pitara el final. El Real Murcia salía vencedor esta jornada. Rompía su mala racha y además aprovechaba para recortar con los de arriba y para abrir brecha con los de abajo. Sin embargo, las sensaciones dejadas durante muchos minutos ponen en duda que este equipo grana esté capacitado para competir por ser campeón.