Una caída evita otro podio de Álvaro Carpe

El joven murciano Álvaro Carpe, quien debuta este año en el Campeonato del Mundo en la categoría de Moto3, se estrenó en Tailandia con un podio. Y cuando acariciaba el segundo en el Gran Premio de Argentina, una caída echó por tierra el buen trabajo realizado durante el Gran Premio de Argentina.

Carpe, del equipo Ajo, firmó unos buenos entrenamientos, donde acabó quinto. Realizó una buena salida, llegando a situarse en la primera posición en la segunda vuelta. Pero las carreras de Moto3 son una auténtica montaña rusa. Hasta trece pilotos formaron el grupo de cabeza. Carpe, pese a su inexperiencia, se movió como pez en el agua en esa situación, cayendo en algunas ocasiones hasta la séptima plaza para remontar y volver a la segunda. A dos vueltas del final, ya con los neumáticos desgastados, se tuvo que abrir en una curva, y en el último giro perdió el control de su KTM, yéndose al suelo cuando trataba de volver a meterse en los puestos de podio.

"El error ha sido mío", reconoció a DAZN al llegar a boxes. "Iba muy atacado porque en la vuelta anterior había cometido un fallo. Sé que podía remontar, pero el neumático iba muy desgastado, he entrado en una zona sucia y me he ido al suelo".