El Alhama ElPozo se queda sin margen de error

El Alhama ElPozo sigue líder de la Segunda División del fútbol femenino, pero se queda sin margen de error tras no pasar del empate sin goles ante el Atlético de Madrid B, cuarto por la cola. Las alhameñas han perdido el colchón de puntos del que gozaban hace unas jornadas con respecto a su inmediato perseguidor, un Alavés que no desaprovechó su visita al campo del colista, el Sproting de Huelva, para sumar tres puntos que le permiten igualar con las murcianas en lo más alto de la tabla clasificatoria. El Alhama ElPozo mantiene, sin embargo, la primera posición tras ganar por ahora el goalaverage particular al cuadro vitoriano.

El choque ante el filial colchonero, aunque muy igualado, dejó ver a un conjunto alhameño que acabó decepcionando. Este era uno de esos partidos, ante un rival a priori ‘asequible’ si nos fijamos en su posición en la tabla, en los que sí o sí hay que salir a ganar desde el pitido inicial. Pero daba la impresión de que el cuadro azulón ha perdido fuelle en las últimas jornadas. La intensidad sobre el césped no es la misma, y los resultados entonces no acompañan.

No hubo muchos acercamientos peligrosos en las áreas, aunque el equipo alhameño tuvo controlado el partido durante los noventa minutos. Un control estéril si a la hora de la verdad no se puede traducir en ocasiones de gol.

Las locales, por su parte, estuvieron muy bien en defensa, sujetando bien a unas jugadoras visitantes a las que se les apagaba la luz a partir de la línea de tres cuartos. No merecieron mucho más que le empate a cero ninguno de los contendientes tras lo mostrado en el campo en el primer acto.

Los cambios introducidos por Daniel Álvarez tras el paso por vestuarios no surtieron el efecto esperado, ya que el equipo alhameño solo llegaba al área rival a base de arreones, sin ningún rigor táctico. A media que pasaban los minutos, los equipos no querían perder los que parecía tenían seguro, el punto.

Con el pitido final, quien mas perdió fue el Alhama ElPozo, al que el punto le resulta insuficiente.

Restan cinco jornadas para el final de liga en su primera fase, y el Alhama todavía no ha logrado asegurar plaza de play off por el ascenso, algo que sí podrá hacer el próximo domingo, en el José Kubala, ante el Barcelona B.

Ficha técnica

ATLÉTICO DE MADRID B: Alba, Yolanda, Jennifer, Raquel, Huerta (Zaira, 68), Moreno, Lidya, Emma, Victoria (Daniela, 75), Dana y Miranda.

ALHAMA ELPOZO: Nay, Carla, Nuria, (Patri, 81), Yannel, Alba, Estefa, Kuki, Ana, Astrid (Cindy, 81), Belén, (Vega, 71) y Mbappé (Mariana, 71).

ÁRBITRO: Sara Fernández, amonestó a las locales Jennifer y Raquel, y a la visitante Carla.

CAMPO: Majadahonda.