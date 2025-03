El UCAM Murcia, por la mínima conquista Granada

El UCAM Murcia, tras muchos intentos, venció al Granada B (0-1). Un gol de Rubén Del Campo en el 87 le dio los 3 puntos a los universitarios, que no estuvieron muy finos de cara a puerta. Javi Motos puede estar contento con el triunfo, pero tiene que hacer lo posible para que sus jugadores sean más efectivos de cara al gol, ya que no es la primera vez que se le escapan puntos por no saber materializar las ocasiones.

El partido del UCAM Murcia arrancó con buenas sensaciones para los universitarios. Los visitantes empezaron a atacar desde bien temprano, y estuvieron rozando el 0-1 durante los primeros 15 minutos. A partir de la media hora de juego, el control del juego era únicamente del UCAM Murcia, que seguía rozando el gol, pero el meta nazarí lo estuvo impidiendo.

El primer tiempo llegó a su final, pero no sin antes una nueva oportunidad del UCAM Murcia. Esta vez fue Urcelay quien quiso probar suerte, con un disparo desde el centro del campo, y que pilló al portero del Recreativo Granada adelantado. Por desgracia, ese disparo dio en la parte superior de la red y se marchó fuera.

La tónica con la que empezó el segundo tiempo fue la misma que lo que se vio en los 45 minutos anteriores. El UCAM Murcia seguía buscando el gol, pero su pólvora parecía estar mojada, ya que no conseguían materializar ninguna de sus ocasiones.

En el último suspiro, el UCAM Murcia consiguió encontrar puerta, y Del Campo adelantó a los suyos. Los universitarios, pese a su falta de puntería, lograron hacerse con una nueva victoria y continuar en su lucha por recuperar el liderato.