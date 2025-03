La salud mental en el deporte, a debate en Murcia el 27 de marzo

Se suceden los actos del centenario de la FFRM y ayer tuvo lugar la presentación del Congreso sobre Salud Mental y Bienestar Psicológico en el Deporte. Este congreso se celebrará el próximo 27 de marzo en el Teatro Circo de Murcia, con entrada gratuita, y reunirá a expertos en psicología del deporte, deportistas, entrenadores y profesionales de la salud.

José Miguel Monje Carrillo, presidente de la FFRM, destacó la importancia de cuidar la salud mental en los deportistas y la preocupación que ha tenido la FFRM sobre este asunto: «Comenzamos a ver que había una necesidad psicológica de apoyo. Se creó un departamento y los resultados han sido sorprendentes. Es un tema muy serio y espero que, a raíz de este congreso el resto de federaciones de otros ámbitos tomen conciencia de la necesidad de este servicio que estamos ofreciendo nosotros y que tan importante es para nuestros federados».

Por su parte, Aurelio Olmedilla, responsable del SAP, comentó sobre los ponentes de este congreso que «hay muchos profesionales ligados a diferentes sectores, como ex deportistas, jugadores, entrenadores, que han tenido algún tipo de contacto con la psicología, no porque hayan tenido algún problema, sino porque han querido incrementar su rendimiento».

Personalidades destacadas

El congreso arrancará con una ponencia sobre la psicología en la preparación y desarrollo de los deportistas, con la participación de Pablo del Río, psicólogo del Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes y miembro de la Comisión Médica del Comité Olímpico Español en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Tokio 2021 y París 2024. Junto a él, intervendrán Gloria Balagué, psicóloga del equipo olímpico de atletismo de Estados Unidos y de los Chicago Bears de la NFL, y Eduardo Morelló, quien durante 16 años fue psicólogo del Villarreal CF y actualmente trabaja en el Athletic.

Otro de los bloques destacados abordará la gestión del éxito y el fracaso en el deporte, contando con figuras como Julio Alberto Moreno, exjugador del Atlético de Madrid y el FC Barcelona; Andrea Marín, jugadora internacional del STV Roldán, graduada en CAFD y con un máster en investigación; Elia María Martínez, árbitra internacional de fútbol; y Juan Carlos Pedraza, exjugador del Atlético de Madrid y la selección española.

Camino por recorrer

Aureliano Olmedilla reconoce que todavía queda camino por recorrer en el mundo de la salud mental, ya que queda un pequeño porcentaje de la sociedad que sigue sin darle la importancia que merece: «Hay camino por recorrer, pero no tiene nada que ver el concepto social que tenemos sobre salud y problemas mentales con lo psicológico en general. Estamos mucho mejor que hace cinco o diez años, y no digamos ya cuando nosotros jugábamos al fútbol. Que entonces, no en el deporte, sino en cualquier ámbito social, los problemas, entre comillas, de salud mental eran vistos como un poquito… Hoy eso ha desaparecido».