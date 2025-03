Fran Fernández: "Estamos en el buen camino para lograr el objetivo"

El Real Murcia está mucho peor que hace solo dos jornadas. Las últimas dos derrotas han alejado a los granas a cinco puntos del liderato, y los equipos que vienen por detrás aprietan con fuerza para reducir distancias. Sin embargo, Fran Fernández se mantiene firme en su discurso, trasladando la tranquilidad que ha perdido la afición y que tampoco tienen ya en el palco. De hecho, Felipe Moreno ya no asegura la continuidad del técnico si no se gana mañana domingo al Fuenlabrada.

Como si el ruido no fuera con él, el entrenador almeriense no se salió ni un milímetro del guion que viene repitiendo en las últimas semanas. «Estamos en el buen camino», decía, reiterando que se están haciendo «las cosas bien» y que «en las once jornadas que quedan confío en que se va a conseguir el objetivo». «Creo que tengo mucha experiencia y cuando veo el día a día huelo las cosas y huelo que si estamos unidos, juntos y tranquilos lo vamos a conseguir», continuaba, recordando que quedar primeros no es la única vía de ascenso. «Tenemos la doble vía del ascenso y confío en que va a pasar todo lo positivo que tenga que pasar». Eso sí, para que empiecen las buenas noticias, primero «tiene que entrar la pelotita».

El almeriense se defiende

Con la falta de victorias, los onces elegidos por Fran Fernández casi siempre se cuestionan. El propio Felipe Moreno decía el pasado miércoles que le había dicho al técnico que «si quiere que algo cambie, no debe hacer siempre lo mismo». Aprovechando la rueda de prensa de ayer, el almeriense se defendió, dejando claro que «siempre me planteo cambios y algunos los llevamos trabajando varias semanas». «Como entrenador con mucha experiencia sé de qué va esto, analizo muy bien al equipo, sé lo que podemos necesitar. Hemos hecho cambios durante toda la temporada. Hemos salido con 3, con un lateral, con un mediocentro; hemos jugado con un mediocentro más ofensivo y otro más defensivo, hemos jugado 4-3-3, hemos jugado en algunos momentos con 2 delanteros... Hemos hecho cambios durante toda la temporada siempre en beneficio del equipo y vamos a seguir haciéndolo».

El bache de Juan Carlos Real

Lo que sí reconoció Fran Fernández es que Juan Carlos Real, pese a ser titular indiscutible, no vive su mejor momento. Sin embargo, el técnico, en vez de cuestionarse la titularidad del atacante, defiende que «cuando uno no está en su mejor momento, es el momento de apoyarle y Juan Carlos nos da mucho, aunque no esté bien». «Es el máximo goleador y el máximo asistente. Creo que no tengo que elogiarlo, pero está claro que todos pasamos por baches y él está concienciado en que tiene que dar un pasito al frente, pero como otros jugadores que también tienen que darlo».

Un poco de cariño para Toral

El técnico también fue cuestionado por la situación de Antonio Toral, que, tras la llegada de Davo, ha quedado en casi un tercer plano. Pese a que ante el Atlético B, Fran Fernández no dudó en poner ‘peros’ a los pocos minutos que jugó el de Pliego, ayer prefirió cambiar su discurso para darle un poco de cariño: «Tiene la posibilidad de ser titular. Creo que es un jugador muy importante, mucho más de lo que él imagina, porque es un jugador diferente a los que tenemos, y tenemos que decir en qué momento del partido nos viene mejor sus características», indicaba, añadiendo que «lo importante es que él esté centrado». «Que nadie dude de que nosotros confiamos en él, que somos los que le hemos puesto a jugar. No es un chaval de 17 años, al final ya tiene 22 años y somos los que le hemos puesto a jugar. Eso es porque confiamos en él».