El FC Cartagena mejora, pero vuelve a perder (0-1)

Nueva derrota del FC Cartagena en un Cartagonova inerte y casi vacío. Los de Guillermo Fernández Romo pusieron actitud e ímpetu desde el inicio, superando en juego a un Burgos muy débil, pero no generaron el peligro suficiente para hacer gol y el VAR anuló de manera correcta una pena máxima que podría haber sido la solución. En una jugada aislada, Pablo Campos cometió penalti y enseñó al cuadro de Ramis el camino hacia la victoria. El resto del partido fue un quiero y no puedo por parte de los albinegros. Pese a los cambios, no tuvo mordiente en ningún momento el equipo local y Óscar Clemente se quedó a centímetros de empatar en la última jugada del partido.

Ya no se juega nada el Cartagena y por eso juega sin miedo. En los primeros minutos fue el cuadro albinegro el que puso la intensidad, la intención y los ataques con dos acercamientos tempraneros. En el primero, Ortuño recuperó en campo contrario y generó espacio con un gran detalle técnico antes de encontrar a El Jebari en buena posición. No pudo definir el marroquí. Poco después, fue el propio Ortuño el que probó suerte con una volea a las manos de Ander Cantero.

Se instalaron los de Guillermo Fernández Romo en campo rival cuando corría el primer cuarto de hora, aunque no crearon muchos problemas a la zaga burgalesa. Sí mantuvieron una presión alta por momentos que dificultó la salida del contrario con claridad y también defendieron cerca del área para controlar sin problemas las llegadas del Burgos. Assane Ndiaye tuvo una opción dentro del área que Cantero repelió.

Sobre el ecuador de la primera mitad creció mucho el Cartagena y pudo marcar con un disparo lejano de Dani Luna que salió rozando el palo tras un contragolpe dirigido por Nacho. Además, encontró premio a su insistencia con un penalti a favor a la media hora. Nacho Martínez, mostrando un gran nivel en la banda izquierda, sirvió un centro que Quintanilla despejó con el pie para golpear su mano. No obstante, tras el aviso del VAR, Ávalos Barrera corrigió su decisión para anular la pena máxima al considerar involuntaria la acción.

Como de costumbre, cambió drásticamente el partido en el mejor momento del equipo. Pese a la buena organización en las líneas albinegras, el Burgos encontró el camino al gol casi sin hacer nada minutos antes del descanso. Campos disputó un balón aéreo con Edu Espiau y golpeó con su mano la cara del delantero. El colegiado no lo dudó y señaló el punto de penalti para que Álex Sancris pusiera por delante al Burgos a tres minutos del descanso.

No terminó ahí la mala suerte del Cartagena, que vio como el árbitro invalidaba el tanto del empate dos minutos después, de El Jebari, por fuera de juego previo de Rafa Núñez. Así se fue el partido al descanso y en la reanudación volvió el Cartagena más voluntarioso pero igual de poco acertado. Se expuso un poco más en defensa volcándose sobre el campo contrario, pero el Burgos tampoco aprovechó los espacios. Para tratar de encontrar claridad entraron Dani Escriche y Óscar Clemente por Luna y El Jebari como los primeros cambios de Romo en el 66 de juego.

Sin cambios en el decorado, Romo agotó los cambios introduciendo a Pepín, Vukcevic y Álex Millán por Guerrero, Nacho y Núñez. Apenas pasó nada más hasta los últimos cinco minutos, cuando Borja Sánchez dejó a su equipo con diez por doble amarilla. No obstante, tampoco supo aprovechar el cuadro portuario la superioridad numérica a pesar de poner ahínco en las últimas jugadas. Tanto ímpetu puso el equipo que se quedó a centímetros de empatar.

Volvió a saborear la desgracia el cuadro cartagenero cuando Ander Cantero salió muy lejos de su meta para despejar un centro que le cayó franco a Óscar Clemente. La mandó fuera de volea con la portería vacía. Así llegó el choque al final, certificando la novena derrota consecutiva del Cartagena en un Cartagonova semivacío, sin representación institucional por tercer encuentro seguido en casa, que ni sufrió ni se entristeció con el resultado.