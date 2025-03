Un Burgos necesitado se mide al agónico Cartagena

Vuelve al Estadio Municipal Cartagonova el FC Cartagena (16.15, Movistar+) para disputar otro encuentro de LaLiga Hypermotion. Trigésimo primero de una temporada que se ha convertido en una pesadilla. El equipo albinegro encadena la peor racha del fútbol profesional y no se juega prácticamente nada más que su orgullo y el de su afición frente a un Burgos que no puede bajar el ritmo. Los de Luis Miguel Ramis sólo cuentan con un pequeño margen con respecto al descenso y necesitan sumar para mantenerse a salvo de la zona roja.

Hace tiempo que en el Cartagonova no se compite por objetivos futbolísticos. En toda la temporada, el conjunto portuario sólo ha vencido en dos ocasiones, casi por casualidad, frente a su afición. Es por ello que las gradas del recinto municipal podrían presentarse de nuevo semivacías, una situación que puede suponer una multa de LaLiga al club.

Tampoco estará en el partido la directiva por tercera vez desde que el presidente, Paco Belmonte, anunciara su ausencia del palco junto al resto de miembros de la comisión deportiva hasta final de temporada. Sin representación institucional ni apoyo en las gradas, el Cartagena de Guillermo Fernández Romo tratará de luchar por una victoria que no tiene ningún efecto clasificatorio.

El cuadro cartagenero es colista con 15 puntos y tiene a 21 la salvación. Una distancia casi insalvable en el tramo final con 36 puntos restantes en juego. Más aún, a tenor de lo visto en los últimos partidos: ocho derrotas seguidas, 3 goles a favor y 19 en contra.

En la última jornada, el FC Cartagena cayó con dureza en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Cosechó otra goleada (3-0) y un nuevo partido lleno de imprecisiones, errores y malas decisiones que no hace otra cosa que minar la moral del cuadro albinegro. De eso se tiene que reponer para intentar plantar cara a un Burgos que llega con el cuchillo entre los dientes, alternando victorias con derrotas, pero compitiendo bien en todos los encuentros.

El conjunto de Luis Miguel Ramis rompió el pasado fin de semana una racha negativa de dos derrotas seguidas frente a Real Oviedo y Castellón con idéntico marcador de 1 a 2 y 2 a 1. Venció al Albacete (1-0) para mantener la distancia con el Eldense en cinco puntos.

Ese es el corto margen de maniobra que tiene el Burgos, equipo que fuera el primer rival del Cartagena esta temporada (3-1 en El Plantío). No pueden fallar los burgaleses si no se quieren ver envueltos en la pelea por el último billete a Primera RFEF.

En cuanto a las bajas, Romo recupera a Vukcevic y mantiene la duda de Julián Delmás, a quien utilizó en el último partido de extremo. Alcalá podría recuperarse la semana que viene, pero Jorge Moreno y Gastón siguen sin fecha de regreso. Ramis espera tanto a Álex Sancrís como a Curro. Arbitra el catalán Rubén Ávalos Barrera.

Romo: «Cuando llega la competición, no nos da»

En medio de una nefasta racha de resultados, el técnico del FC Cartagena compareció en rueda de prensa para analizar el choque de esta tarde frente al Burgos. El madrileño aseguró que la plantilla se encuentra en un bache del que sólo la puede rescatar «un resultado positivo», pero que no llega porque el equipo juega «con un nivel de ansiedad, estrés o nervios impropio». Además, afirmó que en el mes y medio que lleva en el equipo, los jugadores han aumentado su nivel físico y organizativo con el objetivo de lograr su primera victoria como entrenador del Cartagena.

«Los datos físicos han mejorado. También hemos mejorado a nivel organizativo y hemos probado diferentes sistemas de relaciones y estructura. Todo para ir encontrando mejoras sustanciales que hemos encontrado, pero, cuando llega el momento de la competición, no nos está dando», expresa. El jefe del banquillo albinegro dijo que el equipo está «intentando transformar todas estas semanas de decepciones en conocimiento que nos acerque a ganar el siguiente partido» y que para eso hay que «trabajar mucho la mente y el cuerpo».

También tuvo unas palabras el entrenador para su afición, dada la pobre asistencia de los últimos encuentros, que va en disminución conforme pasan las jornadas. «Me gustaría ver a la gente repoblando la grada y animando con energía positiva. No hemos visto esto desde el primer día y me da un sentimiento triste, pero las circunstancias son así», justificó. «Espero darle la mejor versión del equipo y ofrecerle un gran partido a los que vengan para irnos con un poco de felicidad», añadió. Por último, Romo valoró ligeramente la situación que se vive en el palco del Estadio Municipal Cartagonova con la ausencia de todos los directivos, incluido el presidente Paco Belmonte. «Son situaciones difíciles de gestionar en las que no nos metemos. Me comunico diariamente con ellos y la relación es buena», manifestó el preparador del Fútbol Club Cartagena en la previa del choque frente al Burgos CF.