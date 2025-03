Pedro Acosta, ‘víctima’ de un runrún crónico

Cada vez que se acerca un fin de semana de carreras en el Mundial de motociclismo suena el mismo runrún en torno a Pedro Acosta. El piloto mazarronero es la mayor promesa de MotoGP. Lo demostró el curso pasado, cuando en el estreno en la categoría reina logró cinco podios con el segundo equipo de KTM. Y pese a que tiene contrato para la presente campaña y la siguiente con la escudería austriaca, los rumores sobre su futuro no paran de sucederse.

En KTM lo tienen claro. Si la moto no mejora ostensiblemente, será difícil que puedan retener a ‘El Tiburón’ no más allá de 2026, cuando concluya su contrato, sino al final del presente ejercicio: «Tenemos al diamante en bruto (Acosta) más joven que está emergiendo en el campeonato y que todos los equipos desean tener», dijo recientemente Pit Beirer, director de KTM Motorsport en una entrevista en la emisora austriaca ServusTV. «Ha renovado con nosotros dos veces. Con él tenemos una gran oportunidad porque hace las cosas de manera especial y mejor que los demás, algo que podemos ver en los datos. A través de él debemos demostrar si tenemos lo necesario para ser campeones del mundo de MotoGP o no. Por eso, los próximos dos años serán cruciales. Tenemos que establecernos definitivamente y luchar con regularidad por el podio. Si no lo hacemos, no podremos retener a los mejores pilotos», expresó. «Por segundo año consecutivo fuimos el segundo mejor fabricante. El siguiente objetivo debe ser tener a un piloto en el podio del campeonato al final del año», añadió Beirer en alusión a Acosta.

Este fin de semana llega el Gran Premio de Argentina, donde Acosta correrá por primera vez en MotoGP después de dos experiencias en Moto2 que no fueron positivas -12º en 2023 y 7º en 2022-. A la segunda cita del curso llega después de un decepcionante estreno en Tailandia, donde fue decimonoveno en el gran premio después de una caída y sexto en la carrera al sprint. «Viví un sábado y un domingo duros, pero aquí empezamos de cero», dijo ayer en DAZN el mazarronero, quien añadió que «empezaremos los entrenamientos con calma y veremos dónde podemos llegar, pero la última vez aquí la KTM fue bastante bien y ganó la carrera al sprint con Binder».

Buen recuerdo para Aldeguer

Argentina es un circuito que trae buenos recuerdos a Fermín Aldeguer, el otro murciano de la parrilla de MotoGP. En 2022, en Moto2, en el escenario del gran premio de este fin de semana, se convirtió en el piloto más joven de la historia en lograr una ‘pole’ en la categoría intermedia. Sin embargo, en carrera se retiró y en 2023, la última vez que el Mundial estuvo en el circuito de Río Hondo, solo fue decimoquinto. Este fin de semana, tras ser decimotercero en Tailandia tanto en la prueba sprint del sábado como en la carrera larga del domingo, el de La Ñora quiere mejorar en el año de su estreno en la categoría reina con la Ducati del Team Gresini.

Quien sí se estrenó con un podio en Tailandia fue el más joven de los murcianos, el piloto de Moto3 Álvaro Carpe, quien logró un segundo puesto. El de El Esparragal solo fue superado por su compañero en el Team Ajo José Antonio Rueda: «Argentina es un Gran Premio muy importante para mí y queremos seguir haciéndolo bien. Acabamos de subir al podio y tenemos que demostrar que somos capaces de mantener la consistencia. No veo más presión que en Tailandia, y solo quiero seguir aprendiendo y ganando experiencia. Creo que me gustará la pista por sus características, ya que es rápida y con frenadas fuertes que pueden decidir carreras», ha manifestado.