Joaquín Zapata: "Todo el mundo sabía que las intenciones de Julián Luna eran trasladar a La Unión Atlético"

Joaquín Zapata (La Unión, 25 de enero de 1993) ganó las elecciones municipales el 28 de mayo de 2023. Ese día La Unión Atlético jugaba la ida de la final ante L’Entregu en busca del ascenso a la Segunda Federación. Cuando fue elegido alcalde el 17 de junio, el cuadro minero ya había conseguido ascender a la cuarta categoría del fútbol nacional. Desde que lleva en el cargo ha convivido con la posibilidad de que el club se fuera a otra localidad. El alcalde reconoce que se enteró de la posibilidad de la marcha del club a Málaga, de la que informó este diario, por la prensa.

¿Era conocedor de las intenciones del club de marcharse a Málaga antes de que se hiciera público?

Ni era conocedor antes de que se hiciera público, ni soy conocedor en este momento más allá de lo que se ha publicado. Ni por parte del presidente ni por parte del director general del club se nos ha dicho nada.

¿Ha hablado con Julián Luna o con Mario Luna tras la noticia?

He intentado contactar en alguna ocasión con ellos, le he mandado un par de whatsapp a cada uno de ellos sin tener respuesta de ninguno.

¿Cuál fue su reacción al enterarse de la noticia?

Bueno, creo que eso era previsible y creo que las intenciones se venían demostrando desde hace bastante tiempo. Por un lado, porque yo tengo contacto con muchísimos alcaldes de la Región y sé que desde el momento del ascenso, que yo ni siquiera era alcalde, ya le habían ofrecido a varios municipios la posibilidad de trasladar el equipo, dado que aquí en La Unión tienen poca afición, tienen pocos abonados y tienen pocos ingresos. Por un lado, puedo entender que es comprensible, dado que, aunque no se trata de fútbol profesional, en realidad en esas categorías el fútbol ya es un negocio. Y, por otro lado, da pena porque es un proyecto que nació en La Unión, se fraguó en La Unión, que se ha hecho grande La Unión y que se tenga que ir del municipio, evidentemente produce tristeza.

¿El ayuntamiento tiene pensado moverse para tratar de cambiar la idea del club? Según Luna la decisión final se tomará a final de temporada.

No sabemos si ya está cerrado o no y lo cierto y verdad es que nosotros ayudamos con todo lo que podemos. Si no ayudamos más es porque no tenemos más capacidad. Tanto el club como sus bases vinculadas tienen otorgada una subvención nominativa anual, que por cierto la de este año 2025 fue aprobada en el pleno del mes de febrero; por lo tanto, el ingreso se hará efectivo a finales de marzo. Cuentan con todas las instalaciones deportivas municipales para entrenar, juegan en el Polideportivo Municipal y cuando lo han precisado han entrenado en el campo de césped natural de Portmán. Cuando necesitan entrenar indoor, disponen de los pabellones, gimnasio de la piscina municipal, tienen una sala de prensa que se consiguió sin coste para el club gracias a una gestión nuestra también. Es decir, la colaboración ha sido permanente, total y absoluta y lo va a seguir siendo mientras el club siga en La Unión. Yo mismo soy aficionado al club, voy a seguir yendo a todos los partidos, por lo tanto, toda la colaboración que se ha podido prestar la hemos prestado.

Luna no entiende que el tejido empresarial no apoye al club. Esto no es responsabilidad del ayuntamiento, pero ¿por qué las empresas no han apostado por el equipo?

Desde el ayuntamiento nos hemos movido y hemos hecho contactos con empresas para ver si estaban interesados en patrocinar al equipo de fútbol y no mostraron interés. Sin embargo, sí que tenemos muchísimos patrocinadores para eventos como el Cante de las Minas, pero esas mismas empresas no están dispuestas a aportar en el deporte.

La noticia se conoce desde la semana pasada, pero ya se sabe que llevan trabajando en ello varios meses. Está dirigiendo a un club, no es una empresa al uso, ya que genera sentimientos en muchas personas. ¿Considera que está actuando bien la directiva blanquiazul y Julián Luna en particular?

Bueno, yo no soy quién para decirle qué tiene que hacer con su entidad. No diría yo tanto una empresa porque no se trata de una sociedad anónima deportiva, sino que, hasta donde yo sé, se trata de una asociación sin ánimo de lucro. A lo mejor lo que le mueve no es un ánimo de lucro en esa decisión, simplemente cubrir los gastos que diariamente tienen, que me imagino que son muchos. Yo no soy quién para decirle a Julián Luna lo que tiene que hacer con una asociación que legalmente se le puede cambiar el domicilio donde uno quiera. Por gustarnos, pues nos gustaría que el club evidentemente se quedara en La Unión, pero al fin y al cabo yo creo que es una decisión donde el Ayuntamiento poco más puede hacer que seguir apoyando hasta el último día que siga estando en la ciudad, que ojalá sea por mucho tiempo, y si es por poco, pues ahí seguimos.

La Unión Atlético se lamenta de que no se haya mejorado el Miguel Expósito. ¿Hay algún proyecto en firme para reformar el campo?

El Polideportivo Municipal ha recibido unos fondos europeos para poder ser remodelado y lo haremos a lo largo de este 2025 y principios de 2026. Lo que ocurre es que yo creo que lo que se pretende por parte del club es que el Polideportivo se convierta en un estadio de fútbol. El Polideportivo es una instalación municipal, polideportiva, como su propio nombre indica, donde tienen que existir deportes como el atletismo, el baloncesto, el pádel, el tenis, porque no es un estadio de fútbol. Por tanto, la reforma que se va a acometer, aunque para el fútbol va a ser beneficiosa, porque, por ejemplo, se cubre una de las gradas y se mejoran los accesos, se mejora la cantina y la consejería, es una reforma que hemos promovido velando siempre por el interés general y no por el interés de un club.

¿Qué supondría perder a un equipo que estaría en la tercera categoría del fútbol español si asciende?

Nosotros estaríamos dispuestos a hacer los esfuerzos que fueran necesarios y que estuvieran dentro de nuestras capacidades para que el equipo pudiera competir en Primera RFEF. Tampoco sé exactamente cuáles son los cambios que habría que operar en el Polideportivo Municipal. Se decía que con el ascenso a Segunda Federación, no se cumplían según qué requisitos y la experiencia nos ha demostrado que no han levantado ni un solo acta de incidencia. Si lo que piden es más graderío, pues quizás lo que habría que empezar es por llenar las gradas que no están llenas, pero sí el ayuntamiento podría perfectamente disponer de unas gradas provisionales si en un momento se requiriera más aforo. Podríamos estudiar cuáles son las necesidades técnicas, que ahora mismo no las conozco.

