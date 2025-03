El Fuenlabrada, con un tridente de exjugadores del Real Murcia

El partido del Real Murcia este domingo no es uno más. Su resultado va a marcar un punto de inflexión esta temporada, y hasta que no finalice su encuentro ante el Fuenlabrada nadie sabrá exactamente qué será. Y es que un resultado positivo servirá para calmar las turbulentas aguas que corren actualmente por Nueva Condomina, al menos durante una semana, y podría ser la primera piedra para maquillar los pobres números que presentan los granas como locales. Sin embargo, un empate o una derrota, provocará casi con total seguridad, como ya avisó Felipe Moreno, el presidente del consejo de administración, esta semana en su encuentro con los medios, un cambio en el banquillo para relevar a un Fran Fernández que tiene todos los focos apuntando hacia su figura tras las derrotas ante el Ibiza y el Atlético de Madrid B.

Además, si al Real Murcia ya la cuesta sacar los partidos adelante ante su público esta temporada, con tan solo cuatro victorias en trece encuentros, este domingo (19.30 horas, FEF.TV) también tendrá que luchar con una de las leyes no escritas del fútbol. Una ‘norma’ en la que un futbolista marca o destaca en su reencuentro con el equipo al que perteneció. Y en este caso, el Fuenlabrada se presentará en el estadio murcianista con hasta tres jugadores que han vestido la camiseta del Real Murcia hace muy poco tiempo.

Son los casos de los centrocampistas Ale Galindo y Sergio Aguz,a y del central Marcos Mauro. Mientras que los dos primeros compartieron vestuario en el Real Murcia en la temporada 2022-2023, la primera en Primera Federación tras su ascenso en Alicante, y en la que no se logró disputar las eliminatorias del play off de ascenso por el bajón que dio el equipo en la fase decisiva de ese curso, el defensa argentino defendió la grana la pasada campaña.

El año de Marcos Mauro en la capital del Segura fue complicado, ya que no pudo encontrar la regularidad en los onces de Gustavo Munúa y Pablo Alfaro debido a los problemas físicos, que también le impidieron brillar en el Ibiza. Sin embargo, en el Fuenlabrada sí que ha podido dejar todos esos problemas a un lado y ya cuenta con más partidos disputados este año (22) que en toda su temporada anterior con el Real Murcia (19).

También están siendo importantes en los planes de Diego Nogales, entrenador del Fuenlabrada, tanto Ale Galindo como Sergio Aguza. El primero, tras finalizar la temporada 2022-2023, no contó con oferta de renovación por parte de un Real Murcia en el que ese verano ya asumió todo el poder Felipe Moreno, por lo que cumple actualmente su segunda campaña con el equipo madrileño. Mientras que Sergio Aguza, que fue una de las apuestas ese año para dar un salto de calidad en la plantilla, tampoco acabó renovando su compromiso y firmó por el Lugo. Ya en verano de 2024 fue cuando recaló en el equipo madrileño.

Se da la circunstancia de que tan solo Sergio Aguza pudo marcar con la camiseta del Real Murcia durante su estancia, en la victoria ante el Cornellá (4-0) en Nueva Condomina, mientras que Marcos Mauro y Ale Galindo no vieron puerta. No obstante, sí que han visto portería todos ellos con el equipo madrileño. Mauro y Aguza en esta misma temporada, mientras que Ale Galindo en la anterior. Aunque los goles en el Fuenlabrada los pone un Cedric que ya acumula siete en su cuenta particular. No encajar será lo que buscará el Real Murcia este domingo en su estadio, puesto que no lo hace desde su última victoria, ante el Hércules por 1-0, el pasado 18 de enero, hace ya casi dos meses.

Pedro León, el ‘otro ex’

Si el Real Murcia se reencuentra este domingo con tres ex jugadores, el Fuenlabrada también se cruzará en el camino de un Pedro Léon que defendió su camiseta en Segunda División. Fue la última parada del jugador muleño en el fútbol profesional hasta ahora, tras pasar también cinco años por el Eibar, antes de cruzar de nuevo su camino con el Real Murcia. En verano de 2022, Pedro León apostó por bajar a la tercera categoría con el único objetivo de ayudar al club grana a regresar a la Segunda División, una gesta que se le está atragantando durante la última época por diversas razones tras su descenso administrativo de 2014.