Carlos Alcaraz: "No pienso mucho en el número uno porque eso sería una presión extra"

«No estoy pensando mucho en recuperar el número uno en los próximos dos o tres meses. Eso podría hacerme sentir una presión extra. Estoy centrado en el día a día y en hacer las cosas de la manera correcta. Estoy centrado en mejorar, el resultado va a llegar, incluso el número uno si tiene que llegar después». Así se mostraba Carlos Alcaraz después de sumar ante Grigor Dimitrov (6-1 y 6-1) su tercer triunfo, decimoquinto consecutivo desde 2023, en el Masters 1.000 de Indian Wells, el torneo que ha ganado en los dos últimos años y que pretende conquistar de nuevo este domingo, como hicieron en su día Roger Federer y Novak Djokovic. Pero antes, la pasada madrugada tuvo que enfrentarse con el argentino Francisco Cerundolo con el local Ben Shelton o el británico Jack Draper como posibles rivales en semifinales mañana sábado.

50 victorias en Masters 1000

Necesitó 74 minutos para vengarse de Dimitrov, un jugador que le había ganado en los últimos dos enfrentamientos, en Shangai 2023 y en Miami 2024 y que le dio un sentido abrazo al acabar el partido . Alcaraz, de esta forma, celebró la victoria número 50 de su carrera en los torneos Masters 1.000 en superficie rápida. El italiano Jannik Sinner y él son los únicos jugadores nacidos después de 2000 en lucir esta marca.

El murciano se convirtió, además, en el sexto jugador español con más cuartos de final en un Masters 1.000 (15), empatado con su entrenador Juan Carlos Ferrero y con Albert Costa.

Indian Wells se ha convertido en un torneo fetiche para Carlos Alcaraz. No oculta que en las pistas de California se encuentra como en ecasa: «Me siento cada día mejor, y después de este torneo, solo pensaré en Miami, y después en el siguiente torneo. Si la dinámica sigue siendo esta, los resultados serán buenos, y el ranking también será mucho mejor», dijo, para añadir que «si tuviese que comparar esta pista con otra, en la que me siento imparable, probablemente elegiría Madrid o Barcelona, dos sitios donde me encanta jugar. Pero no sabría decir, simplemente me encanta Indian Wells», expresó en rueda de prensa.

Sin apenas desgaste

Carlos Alcaraz debutó en el torneo con una victoria ante Quentin Halys (59 ATP) en solo dos sets (6-4 y 6-2). Después se deshizo del canadiense Denis Shapovalov (6-2 y 6-4), mientras que con Grigor Dimitrov sacó a relucir un tenis excelso (6-1 y 6-1). En total, ha cedido catorce juegos por treinta y seis ganados en un torneo de Indian Wells donde se siente como en casa.