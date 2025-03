El UCAM Murcia mira al liderato tras vencer al Falco (85-63)

Necesitaba el UCAM Murcia CB una victoria para llegar a las dos últimas jornadas del Top-16 de la Champions League con sus opciones intactas para optar al primer puesto (85-63), y las sigue manteniendo. Porque el conjunto universitario no ha fallado el 'trámite' ante el Falco Vulcano y se jugará esa primera plaza -y su clasificación- en sus duelos ante dos rivales directos como son el Nanterre 92, al que visitará el próximo miércoles en Francia, y al Nymburk checo en el Palacio de los Deportes.

Quien solo se guíe por el resultado puede pensar que el UCAM cumplió con el expendiente, que cumplió con el trámite ante un equipo húngaro que domina en su competición doméstica pero que no ha logrado vencer en cuatro jornadas de esta segunda ronda de la Champions League. Sin embargo, no fue para nada así. El Falco Vulcano generó varias dudas en el equipo murciano, sobre todo en una primera mitad en la que un ritmo lento de juego llevó a un marcador bajo, y fue el cuadro visitante el que mejor supo moverse en ese escenario. De hecho, llegó a contar con ventajas entre seis y siete puntos que obligaron al UCAM a tener que emplearse a fondo para poder a sacar adelante su partido.

No obtuvo demasiado brillo en la segunda mitad, pero sí que fue suficiente para poder despegarse en el tercer cuarto, apoyado en su quinteto habitual en el que destacaron Dylan Ennis (20) y Rodions Kurucs (17) en la anotación, y después administrar su ventaja en los últimos diez minutos, donde volvió a firmar un cómodo 'basketaverage' en los últimos minutos del partido.

Ahora, el UCAM no podrá fallar en Francia ante el Nanterre 92 para amarrar su clasificación a los cuartos de final el próximo miércoles en Francia -pasan los dos primeros-, y todo apunta a que se jugará ese primer puesto que otorga el factor cancha en esa eliminatoria en el duelo ante el Nymburk en el Palacio. Un conjunto checo que venció y el creó también muchos quebraderos de cabeza en el partido de la primera vuelta de esta fase.

Primer cuarto

No quiso correr riesgos innecesarios Sito Alonso desde el inicio, y por eso arrancó el UCAM con su quinteto habitual. Aún así, le costó meterle ritmo al partido en los primeros compases, a pesar de las canastas de Dylan Ennis, ante un Falco que supo encajar los primeros golpes y adaptarse al juego de posesiones largas (10-6). Quiso cambiar las cosas el entrenador universitario con las rotaciones, donde Sant-Roos asumió las riendas en el puesto de base junto a Radebaugh, pero no conseguía dar con la tecla un UCAM que se atascó en ataque (11-10). De hecho, varios lanzamientos fallados, algunos de ellos debajo del aro y también desde el tiro libre, permitieron al equipo húngaro darle la vuelta al marcador en el tramo final de un primer cuarto que generó algo de dudas en los locales (13-14). Además, un triple de Diggs sobre la bocina, fue la sentencia a este aviso por parte del cuadro húngaro (14-17).

Segundo cuarto

La segunda falta de Antetokounmpo y un primer minuto en el que el Falco la impresión de estar mejor sobre el parqué, obligaron a Sito Alonso a dar otro golpe de timón con la entrada de Dani García. El base, en su reaparición por lesión tras el parón, intentó imprimir otro ritmo diferente en el juego, además de un Moussa Diagne al que tuvo que recurrir también en este segundo cuarto (14-20). Radebaugh cortó la mala racha desde el triple y Stephens transformó un rebote ofensivo para hacer reaccionar a los suyos, aunque el Falco continuaba por delante (21-24). El paso adelante del UCAM no fue suficiente, al no poder parar a su rival atrás, y Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto tras un triple de Varadi (21-27). Radebaugh parecía que era el único en entender lo que requería el encuentro, convirtiéndose en la principal vía anotadora de los universitarios, pero el técnico tuvo que volver a su quinteto habitual tras entrar en bonus. El guion se complicó algo más con una técnica señalada a Sito Alonso, tras una pérdida de Kurucs en la que reclamaron falta, y el Falco contó con una ventaja de siete puntos (23-30). Tuvo que elevar el tono defensivo el UCAM, mientras que ataque fue Rodions Kurucs el que sacó petróleo con cada acción en el poste bajo. Continuó sufriendo el equipo universitario hasta que Hakanson dinamitó la ventaja con un triple (32-34) y la visita al tiro libre de Birgander logró arreglar esta primera parte (34-34).

Tercer cuarto

El tercer cuarto comenzó con Popovic eliminado, tras cometer una falta y una técnica, y con el UCAM marcando territorio con sus visitas al tiro libre. Además, Kurucs convirtió a la contra un robo para darle al UCAM un respiro en el marcador por primera vez en todo el encuentro, con 6 puntos de ventaja, y el equipo húngaro tuvo que pararlo con tiempo muerto (41-35). Fue entonces cuando se produjo un intercambio de canastas que parecía retomar un ritmo mucho más fluido de partido, algo que beneficiaba al UCAM. Así lo demostró tras encadenar buenas defensas que le permitieron engordar su renta, tras un mate en carrera de Ennis, y empezar a administrar sus 9 puntos de ventaja (49-40). El equipo universitario se mostraba algo más entonado que en la primera mitad con su juego, pero todavía no estaba del todo cómodo. Apenas rotó en este periodo Sito Alonso, salvo la entrada de Sant-Roos por Hakanson y las de Radebaugh y Stephens bien al final, mientras que Ennis seguía añandiendo puntos a su casillero (56-45). De hecho, pudo haber ampliado todavía más su renta el UCAM si llega a estar acertado en varios lanzamientos consecutivos que repelieron el aro (61-48).

Último cuarto

Un nuevo triple de Kaiser Gates animó al Palacio en un último cuarto en el que el UCAM no quería riesgos innecesarios (67-53). Por eso, Sito Alonso cortó cualquier intento de reacción del Falco al solicitar tiempo muerto tras un triple de Keller a falta de seis minutos para el final (67-56). Dejó Stephens dos 'highlights' consecutivos aprovechando su potente salto al colocar un tapón y atrapar un rebote defensivo por encima del aro que provocó el aplauso del Palacio. Mantuvo su plan el UCAM, a pesar de ya no contar con su quinteto habitual, salvo la presencia de Kurucs, y evitó cualquier despiste en estos últimos cinco minutos (74-58). No bajó los brazos el Falco, a pesar de que la renta se elevó hasta los veinte puntos con dos tiros libres de Ennis a falta de un minuto, y los universitarios lograron sacar un buen colchón en el basketaverage general tras un partido que resultó ser más incómodo de lo que acabó reflejando el marcador (85-63).