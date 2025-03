A Fran Fernández se le acaba el crédito de Felipe Moreno

El Real Murcia debe hacer frente este domingo al miedo escénico con el que se topa cada dos semanas. Regresa a la Nueva Condomina para medirse al Fuenlabrada (19.30 horas, FEF.TV) con la necesidad de lograr una victoria que le permita maquillar su pobre bagaje como local esta temporada y calme las aguas en una clasificación en la que su zona de play off comienza a peligrar al acercarse peligrosamente el resto de equipos. En apenas quince días, el conjunto grana ha pasado de ser líder a estar a cinco puntos del primer clasificado y tan solo tres por encima del sexto clasificado. Una tendencia que está obligado a cambiar, y que empieza a agitar los despachos de la entidad murcianista.

Si los resultados no cambian, el Real Murcia deberá tomar decisiones para que no se le escape el tren por el primer puesto del grupo II, que otorga el ascenso directo, ni el convoy de las eliminatorias de play off, algo que le ocurrió hace dos temporadas. Y todos los focos apuntan a un banquillo en el que Fran Fernández ha agotado el crédito de Felipe Moreno. Y es que el presidente del consejo de administración no se había expresado de una manera tan clara como la de ayer sobre la continuidad del entrenador almeriense. «Hasta este domingo sí tiene crédito ilimitado. No solo decido yo un asunto como ese, tenemos una secretaría técnica y será un consenso entre todos. Solo puedo decir que Fran Fernández está con nosotros esta semana, y espero que la próxima también. Pero sabéis que en esto del fútbol a veces las cosas no son como uno quiere», comentó Moreno.

Con el técnico ya cuestionado por una parte de la afición, especialmente tras las dos derrotas consecutivas ante el Ibiza y el filial del Atlético de Madrid, sumado a una bagaje de tan solo cuatro victorias en 13 partidos en su estadio, el empresario cordobés también deslizó que es partidario de probar por soluciones nuevas para los próximos partidos. «Las veces que he hablado con él, le considero una persona inteligente. Y si quieres en la vida que algo cambie, no hagas siempre lo mismo. Eso es algo que muchas veces digo yo, y también que quien no arriesga no gana. Y quien abandona pierde. Yo nunca abandonaré y nunca dejaré de arriesgar», expresó Felipe Moreno.

Además, también aclaró que se reuniría con Asier Goiria, el director deportivo del Real Murcia, después de hacer el balance de su gestión. «Tras el disgusto por perder ante el Atlético B hablé con él y nos emplazamos al miércoles. Nos vamos a ver, lo vamos a analizar todo, vamos a preparar todo para el domingo y esperamos que salga todo bien», aseveró. Palabras donde dejaba la situación del entrenador en el aire, aunque quiso volver a repetir que no está a favor de sustituir a personas. «Nunca estoy pensando en cambiar entrenadores, ni al de marketing, ni al de comunicación, ni a nadie», reiteró. Aunque se entiende que la charla con Asier Goiria era para planificar todos los tipos de escenario que se pueden dar el domingo por la noche, incluso el de tener que contratar a un nuevo entrenador.

Además, en su encuentro de ayer con los medios de comunicación para valorar los dos años de gestión al frente del club, el empresario cordobés fue muy contundente en todo lo referente a la impugnación que ha sufrido su Plan de Reestructuración. Además de Fibranet, el Plan de Reestructuración del Real Murcia tiene más opositores. Felipe Moreno ha ido leyendo la lista que incluye al Real Mallorca, Málaga, One Management, La Liga y Mauricio de la Vega. Sobre La Liga, el empresario cordobés ha aclarado que ya tiene un calendario de pagos, mientras que con el opositor mexicano, Felipe le consultó las razones de la impugnación y no era consciente de este punto y le dijo que lo consultaría con sus abogados. El presidente también ha querido dejar claro que se está al día con la Seguridad Social, con Hacienda, Agua y faltan las dos cuotas con el ayuntamiento.

No es raro que Felipe Moreno suelte una bomba en cada intervención que hace y en este caso no ha sido distinto. La relación con Agustín Ramos es nula, ya que el máximo dirigente del club murcianista entiende que el ex presidente y ahora mismo principal patrocinador del club no se ha portado bien. Dejó claro que no va a volverse a sentar con él tras enterarse de que era uno de los que había impugnado el Plan de Reestructuración y no había sido capaz de comunicárselo en persona. La frase que ha dejado esta vez no deja lugar a dudas. «Fibranet ha pedido la destrucción del Real Murcia», expresó Felipe Moreno. Es una situación surrealista la que está viviendo el club grana, ya que la empresa de telecomunicaciones es el principal patrocinador.

Ramos niega las acusaciones sobre Fibranet

La respuesta de Fibranet y Agustín Ramos a las acusaciones vertidas por Felipe Moreno, presidente del Real Murcia no se hicieron esperar tras declarar que Fibranet había pedido la «destrucción» del club grana. «Desde Fibranet y Agustín Ramos, queremos aclarar que las acusaciones vertidas por Felipe Moreno en la rueda de prensa celebrada el 12 de marzo de 2025 son completamente falsas y atentan gravemente contra nuestra imagen y honor de una manera intolerable. La información presentada carece de fundamento y ofrece una visión errónea tanto de Fibranet como de Agustín Ramos. Queremos subrayar que Fibranet, y especialmente Agusơn Ramos, han trabajado siempre con total transparencia, legalidad y un profundo respeto hacia el Real Murcia C.F., una institución muy querida por todos. Negamos categóricamente las acusaciones de que nuestro propósito sea la destrucción del club. Todo lo contrario. Finalmente, queremos informarles que tomaremos las medidas legales necesarias para proteger nuestra imagen y reputación, en particular contra el señor Felipe Moreno».