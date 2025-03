Duda: “No es ningún drama lo que estamos viviendo”

Por segundo año consecutivo, Duda y Paulo Roberto protagonizaron el aperitivo deportivo de Sport Business World y de nuevo lo hacen a las puertas de disputar la Copa de España. El año pasado fue en Cartagena y este año se celebrará en Murcia, dentro de una semana. El Jimbee Cartagena afrontará la Copa de España, tras disputar el sábado a las 18:00 el choque ante Manzanares, que también es muy importante.

Duda: “Hay que mejorar de cara a gol”

Duda no tiene ninguna duda de que todo el equipo va a estar centrado en el choque liguero y nadie va a pensar en el torneo copero de la próxima semana. El equipo lleva una racha de ocho encuentros sin ganar y es fundamental reencontrarse con el triunfo: “Tenemos que apretar los dientes ahora y volver a sumar de tres en tres para poder evitar el peligro de estar fuera de play-off”, expresó el técnico. Para ello, tiene que corregir el principal problema que está teniendo el equipo y es la falta de gol: “Tenemos que conseguir ser más eficaces, eficientes de cara a portería. Somos la mejor defensa por números del campeonato junto con Inter, pero tenemos que conseguir ese equilibrio entre ataque y defensa”.

Siempre se dice que es más fácil llegar a la cima que mantenerse en ella. En ese aspecto, el Jimbee Cartagena tiene el listón muy alto este curso tras alzarse con el título liguero el curso pasado. Esta campaña pinta muy bien porque ya tiene, al igual que el año pasado, la Supercopa de España en el bolsillo. En esa comparación, Duda es muy claro: “El año pasado terminamos quintos en la liga regular y fuimos campeones; tampoco es que sea ningún drama lo que estamos viviendo ahora. El nivel de los rivales es alto; nosotros jugamos, estamos clasificados para la Final Four de la Champions League, hemos ganado un título esta temporada y solo perdimos un partido eliminatorio de los últimos 16 que hemos jugado. Lo que pasa es que somos exigentes. En Liga estamos siendo demasiado irregulares para lo que ese equipo es capaz, sobre todo por las ocasiones desperdiciadas en cada partido”, argumentaba el entrenador de Florianópolis.

Paulo Roberto, confiado

El representante institucional del Jimbee Cartagena, Paulo Roberto, ha querido mandar un mensaje de optimismo, pese a los últimos resultados del equipo: “Sí, el equipo está preparado. Es verdad que los resultados no están siendo buenos, pero el equipo está trabajando y jugando muy bien. Entonces no hay preocupación, al revés. Sabemos que al final llegarán los goles”. Además, se muestra muy tranquilo respecto al equipo para que muestre su mejor versión en Manzanares sin pensar en la Copa de España: “Duda tiene un sistema de entrenamiento y de juego y su forma de ser no se relaja nadie. En todos los partidos vamos al 100% y no vamos a ahorrar ningún esfuerzo el sábado en un partido tan importante”, reconocía el que es para muchos el mejor jugador de todos los tiempos de este deporte.

El penalti de Julián Álvarez, presente

En el aperitivo que presentó el jefe de Deportes de La 7, Juan Cervantes, hubo tiempo también para que los asistentes al evento pudieran preguntar a los protagonistas. Una de las cuestiones fue sobre el famoso penalti de Julián Álvarez en la tanda de penaltis ante el Real Madrid y tanto Duda como Paulo Roberto se mojaron. Por un lado, el entrenador rojiblanco explicó que no le gustaba la norma porque no la veía justa, mientras que Paulo Roberto, reconocido seguidor del Atlético de Madrid, bromeó sobre la jugada: “Me siento como en La Isla de las Tentaciones, me faltan imágenes”, aludiendo a que en ningún momento se pudo ver con claridad si de verdad el delantero argentino toca dos veces en el penalti.