Los aficionados del Cartagena se han olvidado de celebrar goles en casa

El gol es la esencia del fútbol. Que tu equipo marque un tanto importante produce una felicidad que se compara a pocas sensaciones comparables en la vida. Lo cierto es que en el Cartagonova se han olvidado de vivir eso, ya que entre los muchos males que tiene el Cartagena, la ausencia de gol es sin duda el más grave y el que ha ido arrastrando desde el inicio de temporada. Que el Cartagena sea equipo de la Primera Federación de forma virtual desde hace semanas, no es debido a un solo factor, pero lo cierto es que la incapacidad de hacer gol de los jugadores de arriba ha sido la mayor losa que ha sufrido el equipo con los tres entrenadores que ha tenido hasta el momento.

Este sábado, a las 16:15, el Burgos visita la ciudad trimilenaria en su objetivo de lograr la salvación. Una pelea de la que el Cartagena dimitió hace bastantes semanas y ahora se centra simplemente en no salir en los libros de historia como uno de los peores equipos de la Segunda División. Si el Cartagena mete un gol, muchos aficionados no sabrán ni cómo celebrarlo, ya que hace mucho tiempo que no marca su equipo un tanto que merezca la pena ser festejado. El tanto produciría más alivio que felicidad, viendo cómo se están desarrollando los partidos en el feudo albinegro en las últimas semanas.

9 de diciembre, en liga

Cuando el próximo sábado salte al césped, el once titular del cuadro portuario buscará marcar un gol en el Cartagonova 69 días después. Desde el 5 de enero en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Leganés, en el que Luis Muñoz hizo el 1-0, aunque finalmente no sirvió de nada ya que el equipo se eliminó, el Cartagena no ha conseguido volver a marcar un gol. Ha sido incapaz de marcarles al Real Oviedo, Córdoba, Málaga y Eibar. En ese periodo ha conseguido tres goles de visitante, dos al Cádiz, ambos de penalti, y el tanto de Álex Millán en Elche, en el que en ninguno de ellos el equipo consiguió puntuar.

Si nos centramos solamente en el campeonato nacional liguero, el dato da más miedo. El último gol en el Cartagonova del cuadro portuario en el torneo de la regularidad fue el 9 de diciembre, es decir hace 96 días. Un gol muy importante, eso sí, ante el Sporting en el último triunfo que consiguió el Cartagena. El conjunto portuario venció 1-0 al cuadro asturiano, gracias al tanto de Luis Muñoz de penalti. Ese día el equipo que dirigía Jandro Castro se colocaba penúltimo con 13 puntos, a seis de la salvación en la jornada 18. La situación era muy complicada, pero nada que ver con lo que está viviendo en la actualidad.

Goleador inédito

Guillermo Fernández Romo sacará un once y en él no habrá ningún jugador que sepa lo que es marcar como jugador del Cartagena en el Cartagonova en esta temporada 2024-2025. Salvo recuperación milagrosa de Gastón, que tuvo que someterse a cirugía la semana pasada, el resto de jugadores disponibles no saben lo que es marcar y celebrarlo con la afición albinegra en este curso. Lo cierto es que los abonados del conjunto portuario solo han visto seis goles en su campo y todavía no saben lo que es ver a su equipo meter más de un tanto. Gastón ha hecho dos dianas, Luis Muñoz otras dos, Cedric y el tanto en propia puerta del deportivista Dani Barcia completan la lista.

El dato es especialmente doloroso para Alfredo Ortuño y Dani Escriche, que no han marcado todavía en lo que va de temporada. El delantero yeclano no está disfrutando prácticamente de minutos con ninguno de los tres técnicos, mientras que el ariete cedido por el Albacete sí que ha tenido más confianza por parte de los entrenadores, pero está negado de cara a gol.

El sábado, ante el Burgos, una nueva oportunidad para intentar luchar contra todas las estadísticas negativas que tiene el equipo y acabar la campaña de la manera más digna posible.