Marcel apaga fuegos y renueva con ElPozo Murcia

Dentro de toda la tormenta que está viviendo ElPozo Murcia durante toda esta temporada, ha aparecido un rayo de luz, muy esperanzador. Marcel ha renovado con la entidad murciana hasta 2027, después de que salieran rumores de que abandonaría el club tras cumplir su contrato al final de esta campaña.

La temporada de ElPozo Murcia no está siendo para tirar cohetes, y tras los rumores de la salida de Marcel a final del curso, todo apuntaba a que el brasileño buscaría nuevos horizontes. Pero la situación ha cogido un rumbo distinto y Marcel ha terminado firmando la renovación con ElPozo Murcia durante dos años más.

El brasileño tiene una espina clavada, que es no haber podido levantar un título con la elástica de ElPozo Murcia. "Cuando te conviertes en jugador profesional, lo que quieres es ganar títulos, y lo que más he querido desde que llegué a ElPozo es ganar con esta camiseta. "Llevamos teniéndolo cerca, pero nunca lo hemos conseguido y eso nos duele", comentó el ala brasileño.

La temporada de Marcel no está siendo la soñada; en el mejor momento de su carrera, a nivel individual y con su selección, sufrió una dura lesión que le tiene apartado de las canchas hasta el día de hoy. La verdad es que está siendo muy complicado, muy difícil para mí, ya que nunca había tenido una lesión así. La que tuve en el club me dijeron que recuperaba en 4 semanas y lo hacía en 2, por lo que era muy fácil para mí, pero esta está siendo muy difícil para mí, porque me ha pasado en el mejor momento de mi carrera y gestionar eso es muy complicado. La lesión me pilló muy cerca de la cadera, y la cicatriz, aunque está cerrada del todo, es grande y gorda y cuando entreno y hago esfuerzos se nota que está ahí, y que no está totalmente recuperada. En la Supercopa me pasó, me forcé y luego notaba molestias y se me inflamó. Estoy recuperado, pero hablo con los fisios, con la gente del club, y cuando quiero dar un paso hacia delante, tengo que dar dos para atrás, porque la lesión está en una zona complicada", comentó Marcel.

La renovación de Marcel aporta fuerza y unidad al equipo de cara al tramo final de la temporada. El próximo objetivo es la Copa de España, que se celebrará en Murcia la próxima semana, y el ala brasileño intentará darle toda su energía a sus compañeros, para que den el máximo y puedan levantar el título.

ElPozo Murcia tiene que aprovechar esta gran noticia para sacar fuerzas y pelear por los dos títulos que le quedan. Este sábado los murcianos retoman la liga, tras el parón de selecciones, y lo hacen midiéndose al Barcelona. Una oportunidad para matar dos pájaros de un tiro, dar un golpe en la competición y sumar la segunda victoria consecutiva, y ganar confianza de cara a la Copa de España.