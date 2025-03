Felipe Moreno: "Fibranet ha pedido la destrucción del Real Murcia"

Felipe Moreno siempre da titulares. El presidente del Real Murcia no tiene complejos en hablar claro de todas las noticias que rodean a su club y trata de decir las cosas como las ve. Es una de las mejores virtudes que tiene, sin lugar a dudas, ya que aprovecha los actos del club para despejar dudas respecto al cuadro murcianista.

Esta vez, en el balance de los dos años de gestión como máximo dirigente de la entidad murcianista, el empresario cordobés ha sido muy contundente en todo lo referente a la impugnación que ha sufrido su plan de reestructuración y ha dejado entrever que Fran Fernández se juega su puesto como entrenador del primer equipo.

Tras un repaso global de los diferentes departamentos que tiene el Real Murcia, en el que se ha dejado claro que la cifra oficial de abonados es de 14.500, que se ha producido un aumento en prácticamente todas las secciones del club, con especial atención al trabajo que se está haciendo en el área de marketing y con la cantera y el proyecto Real Murcia Academy y el aumento de tanto venta de entradas como venta online de productos del Real Murcia. Además, el anuncio de la apertura de una tienda en El Corte Inglés. Sobre Nueva Condomina ha aclarado que el foco está puesto en la ampliación de los palcos, mejora de los vestuarios y banquillos, la colocación de unos nuevos videomarcadores y también una mejora en las cabinas de prensa. El club está preparado para dar el salto a la Liga de Fútbol Profesional si se consiguiera el ascenso.

Guerra con Agustín Ramos

No es raro que Felipe Moreno suelte una bomba en cada intervención que hace y en este caso no ha sido distinto. La relación con Agustín Ramos es nula, ya que el máximo dirigente del club murcianista entiende que el ex presidente y ahora mismo principal patrocinador del club no se ha portado bien. Ha dejado claro que no va a volverse a sentar con él tras enterarse de que era uno de los que había impugnado el plan de reestructuración y no había sido capaz de comunicárselo en persona. La frase que ha dejado esta vez no deja lugar a dudas: “Fibranet ha pedido la destrucción del Real Murcia”, expresó Felipe Moreno. Es una situación surrealista la que está viviendo el club grana, ya que la empresa de telecomunicaciones es el principal patrocinador.

Balance de los dos años al cargo del Real Murcia / Juan Carlos Caval

Fran Fernández se la juega

No lo ha dicho, pero lo ha dejado claro. Fran Fernández se juega el puesto como entrenador del Real Murcia el próximo domingo ante el Fuenlabrada. Felipe Moreno ha querido lanzar un mensaje a la afición de que espera que no haya runrún ni pitos si el partido ante el cuadro madrileño arranca con un mal juego del club murcianista o con un gol rival. El presidente espera que la afición apoye al equipo y no ha sido muy contundente cuando se le ha preguntado por la continuidad de Fran Fernández y si tiene crédito ilimitado, sus palabras no dejan lugar a dudas: “Hasta este partido, sí”. Además ha soltado otra frase que deja claro que no tiene miedo a cambiar: “Quien no arriesga, no gana”, expresó el presidente del club. Fran Fernández tiene una final por delante y lo que ocurra el próximo domingo le permitirá seguir dirigiendo al Real Murcia o no.

Opositores al Plan de Reestructuración

Además de Fibranet, el Plan de Reestructuración del Real Murcia tiene más opositores. Felipe Moreno ha ido leyendo la lista que incluye al Real Mallorca, Málaga, One Management, La Liga y Mauricio de la Vega. Sobre La Liga, el empresario cordobés ha aclarado que ya tiene un calendario de pagos, mientras que con el opositor mexicano, Felipe le consultó las razones de la impugnación y no era consciente de este punto y le dijo que lo consultaría con sus abogados. El presidente también ha querido dejar claro que se está al día con la Seguridad Social, con Hacienda, Agua y faltan las dos cuotas con el ayuntamiento.

Ciudad Deportiva, todo presentado

El tema de la Ciudad Deportiva está siendo el que más lento se está desarrollando. El pasado mes de diciembre, el presidente confiaba en que se pudiera empezar en las siguientes semanas, pero de momento no ha sido posible. Felipe Moreno ha sido claro, ha recalcado que todo lo que había que presentar ya se ha presentado y está a la espera del ayuntamiento: “Estamos esperando que nos tramiten la concesión de la Ciudad Deportiva que tenemos pedida a 75 años”. Desde la entidad murcianista entienden que este paso es fundamental para el futuro del club. Además, ha anunciado que Cobatillas está libre de embargos y lista para las ofertas que está recibiendo para ser vendida.