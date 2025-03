La Champions pone a prueba al UCAM para ser primero: un ‘trámite’ y dos finales

El grupo del UCAM Murcia CB en la Basketball Champions League se encuentra más abierto que nunca antes de iniciar la segunda vuelta del Top-16. El equipo universitario depende de sí mismo para finalizar en la primera posición, que otorga el poder contar con el factor cancha en la eliminatoria de cuartos de final. Lo malo, es que sus rivales, especialmente el Nymburk, que con su victoria anoche ante el Nanterre es el principal rival por el liderato, también tiene esta posibilidad. Por eso no puede fallar el conjunto de Sito Alonso esta noche en el Palacio de los Deportes ante el Falco Vulcano (20.30 horas, Popular TV) para mantener todas sus opciones e igualar el balance de 3-1 con el que cuenta el conjunto checo a falta de dos jornadas.

El Falco Vulcano es el único rival de los tres que no se juega nada, al no conseguir arañar una sola victoria en las primeras tres jornadas, pero puede convertirse en el juez de los dos primeros puestos durante este tramo mientras que el UCAM, Nymburk y Nanterre hacen sus cuentas por la primera y segunda plaza. Unas cábalas que para el equipo universitario, debido a su cargado calendario en marzo, no van más allá del partido a partido. Por eso no se dejará sorprender esta noche en su regreso al Palacio después de algo más de un mes. Y es que no juega el UCAM ante su público desde su encuentro ante La Laguna Tenerife del pasado 8 de febrero, marcado por la invasión de cuatro jugadores rivales en el tiro libre fallado por Kaiser Gates y que fue la antesala al triple de Kramer para darle el triunfo a los tinerfeños en la última acción.

Una vez que parece ese capítulo olvidado para la plantilla universitaria, o al menos apartado a un lado para que no afecte a su rendimiento, el UCAM deberá demostrar que ha aprendido la lección de hace una semana en Hungría para no tener que realizar más trabajo de la cuenta ante un Falco Vulcano que ya demostró que vende su piel muy cara. Y es que si en el partido de la pasada jornada se necesitaron dos prórrogas para que el UCAM se hiciera con el triunfo, en esta ocasión intentará administrar esfuerzos de cara al partido del próximo sábado ante el Básquet Girona en la ACB (18.00 horas), y el posterior viaje a Francia para medirse al Nanterre 92 este miércoles 19 ante un rival que se juega la clasificación, y donde tendrá poco margen de error si quiere jugarse la primera plaza en el Palacio ante el Nymburk.

Uno de los principales atractivos de un choque se puede decidir de nuevo por un marcador alto debido a las características y juego de ambas plantillas, será el debut de Kostas Antetokounmpo en el Palacio, donde con el paso de los encuentros se espera que el pívot vaya ganando más protagonismo. Además, otro apunte será el estado físico de un Dani García que no ha podido jugar tras la vuelta por el parón por unas dolencias musculares. Aunque se espera que forme parte de la convocatoria para completar los cinco cupos.

«Para ellos creo que no significa nada este partido y tenemos que ir con la misma mentalidad que tuvimos allí. Jugar duro, porque creo que ellos van a jugar duro, no van a querer acabar 0-6 y creo que vamos a tener una buena pelea y que vamos a ganar», afirmaba ayer Rodions Kurucs.