El apagón de Real y Pedro León saca a la luz todas las costuras del Real Murcia

En el primer tramo de la temporada, el Real Murcia, a la espera de engrasar su maquinaria, se afianzaba en el liderato al ritmo de Pedro León y Juan Carlos Real. El muleño y el coruñés ponían su talento al servicio de la plantilla para paliar alguno de los defectos del conjunto grana. Si al centro del campo le costaba dar un paso para adelante, ahí estaban uno u otro para salir al rescate y agitar el área contraria. Si a los delanteros les costaba un mundo ver puerta, ahí estaban el capitán y el exalbinegro para conseguir los goles que hacían que los puntos se sumaran de tres en tres.

Apareció Pedro León en Sevilla para marcar dos goles que permitían a los de Fran Fernández remontar y conseguir abrir el curso con victoria (1-2). Ante el Alcoyano, en la jornada 3, fue Juan Carlos el que, desde el punto de penalti, impulsaba a los murcianistas a un holgado triunfo (0-3). Y así en cada victoria. Como volvió a suceder frente al Mérida, en la primera alegría en Nueva Condomina. Pedro León abrió el marcador a pase del coruñés, y el gallego ponía el definitivo 2-0 en el 48.

No había jornada en la que uno u otro no fueran protagonistas del juego ofensivo del Real Murcia. Ante el Alcorón en casa, el muleño asistía tras un córner a Alberto González para lograr el 0-1, mientras que en la visita a Huelva, el gol del triunfo logrado por Saveljich salía de las botas de Real.

Le podía faltar juego a los granas; podían existir dudas en el centro del campo; podía flaquear el equipo por la izquierda; podían estar en la diana todos los delanteros... daba igual, el Real Murcia tenía a Real y a Pedro León en sus filas, y al ritmo de ambos los granas se asentaban en el liderato.

Pero, llegados al tramo decisivo de la campaña, la situación es muy distinta. Cuando Ibiza, Ceuta, Atlético B y Castilla aprietan, el Real Murcia llora el apagón de Juan Carlos Real y Pedro León. Sin los goles de los futbolistas más veteranos y sin su talento al servicio del ataque murcianista, no solo no llegan las victorias, es que la apuesta de juego de Fran Fernández se ha resquebrajado completamente, apareciendo más costuras de las esperadas, especialmente en un centro del campo con pocas piezas y demasiado idénticas.

No marca Juan Carlos Real desde el inicio de año en Antequera, pero el ex del FC Cartagena sigue siendo el máximo goleador con cinco tantos, lo que deja muy en entredicho la labor del resto de futbolistas de ataque. Mucho más atrás hay que retroceder para encontrar el último tanto de Pedro León. Fue el 3 de noviembre en Ceuta y, como ocurriera con el de su compañero en Málaga, no sirvió de nada porque se perdió en ambos duelos.

No solo han perdido el olfato goleador, es que ya no son protagonistas ni en los últimos metros ni en las acciones a balón parado. La última asistencia de Pedro León llegó el 6 de diciembre, cuando sacaba un córner que Alberto González aprovechaba para abrir el marcador contra el Castilla. Por su parte, después de muchas semanas sin ser productivo, Real servía a Palmberg en el cuarto gol del triunfo ante el Mérida.

El apagón de Real y Pedro León saca a la luz todas las costuras del Real Murcia

Situaciones distintas

Pese a que ambos llevan en ‘off’ desde el inicio de 2025, sus situaciones son distintas. Mientras que Pedro León (38 años) ha perdido definitivamente su condición de titular; Juan Carlos Real sigue siendo indiscutible para Fran Fernández. Ni su bajo nivel, ni la falta de resultados han hecho cambiar de opinión al técnico, que incluso no ha dudado en defender su apuesta en rueda de prensa. «No hay ningún problema en jugar con dos delanteros, pero habría que sacrificar a Juan Carlos Real y creo que lo echamos en falta cuando no juega».

Lo echa tanto en falta Fran Fernández que, pese a los 33 años del coruñés -cumplirá 34 el sábado-, lo ha mantenido los 90 minutos hasta en nueve partidos, los tres últimos ante Marbella, Sevilla Atlético y Mérida. Contra el Ibiza hace dos semanas era sustituido en el 63, mientras que en Madrid frente al Atlético B salió del campo en el 61. En total ha jugado

La última vez que salió del once fue el 1 de febrero ante el Alcoyano. Pero su posición en el campo la ocupó Pedro León, lo que fue ‘un más de lo mismo’ de un Fran Fernández incapaz de buscar fórmulas diferentes, y más cuando los resultados no llegan y el liderato se aleja.