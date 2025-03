El Real Murcia y Goiria, ni a la de siete

Si de algo podía presumir el Real Murcia el pasado verano era de extremos. Asier Goiria lo tuvo claro desde el principio. No importaba dejar medio cubiertas otras posiciones, si la plantilla tenía munición por bandas. Los fichajes de Kenneth Soler y Ben Knight se celebraban por todo lo alto. El primero era un puñal para la banda izquierda; el segundo era juventud y derborde para la derecha. Ambos serían la competencia ideal para Loren Burón y Pedro León, dos futbolistas llamados a liderar el ataque murcianista. Y por si Fran Fernández quería más madera, Asier Goiria decidía ampliar la cesión de Carlos Rojas y abrir la puerta del primer equipo al canterano Antonio Toral después de su buena temporada en el Imperial.

Lo que nadie pensaba en ese momento es que las palabras «desborde», «gol», «velocidad»... se empezarían a caer demasiado pronto de los titulares dedicados a los extremos granas. De hecho, cuando ya estamos en el último tramo de la competición, Ben Knight ya no está en la plantilla; Kenneth Soler lleva desahuciado muchos meses; nadie se acuerda de Carlos Rojas y tanto Pedro León como Loren Burón encabezan la lista de grandes decepciones. Es más, el pasado mes de enero, aprovechando el mercado invernal, Goiria no dudó en gastar el «cheque en blanco» de Felipe Moreno en otro extremo.

Davo llegaba el 3 de febrero. Y con su incorporación el Real Murcia ganaba «polivalencia, experiencia y gol». Destaca, decía la nota de los granas, por «su buen entendimiento del juego, su capacidad asociativa y por su olfato goleador». Todo parecía indicar que a la séptima iría la vencida para Goiria. Que por fin el director deportivo murcianista podría colgarse una medalla. Sin embargo, de momento, Davo no ha empezado a rentabilizar su fichaje. De hecho, tras cuatro titularidades del asturiano en el extremo izquierdo, nada ha cambiado en el juego ofensivo de los de Fran Fernández.

Habrá que ver lo que ocurre este domingo ante el Fuenlabrada. Habrá que ver si Fran Fernández aparta del once a las primeras de cambio a Davo. Lo que ya es una realidad es que el Real Murcia lleva varias semanas jugando por la derecha sin un extremo derecho.

Es suplente Pedro León. Y Carlos Rojas ya está definitivamente en la lista negra del técnico -acumula cinco semanas sin jugar ni un minuto-. Sin uno ni otro, y con Ben Knight fuera de la plantilla desde enero, ahora es Pedro Benito el elegido para aparecer por esa zona. Un ‘parche’, como lo fue en la primera vuelta David Vicente, que está dando un poco de alivio, pese a que los granas viven su peor momento de la temporada.

Ante el Atlético B, el gaditano, además de conseguir el único gol de los murcianistas, era de los más destacado del partido. Incluso su salida del campo en el minuto 75 coincidió con el paso atrás de los granas y el definitivo 2-1 del filial rojiblanco.

Se ha ganado el puesto el delantero andaluz a base de pelea y trabajo; algo que de momento no le ha valido al canterano Antonio Toral. Cuenta el de Pliego con el respaldo de los aficionados, que tienen claro que ahora mismo está por delante de Loren Burón y de Davo, pero no opina lo mismo Fran Fernández. Pese a que al técnico no le quedó otra que dar su brazo a torcer en el inicio de la segunda vuelta -fue titular ante Hércules, Yeclano y Alcoyano-, su expulsión frente a los alicantinos y el fichaje de Davo le han dejado otra vez como la última opción. Se quedó a cero contra el Mérida, jugó 27 minutos ante el Ibiza ante la ausencia de Loren Burón y se tuvo que conformar con 9 minutos el pasado viernes, con el de Puente Genil ya disponible.

Si los 9 minutos ya demostraban que no lo va a tener fácil, Fran Fernández no dudó en mandarle un mensaje, diciendo que esperaba mucho más de él.

Aunque todos los ‘peros’ de Fran Fernández vayan para Toral, poco tiene que celebrar el técnico viendo la aportación de todos sus extremos. Porque Pedro León no marca desde la derrota en Ceuta; porque el gol de Kenneth ante el Mérida no ha cambiado para nada su condición -solo ha jugado 34 minutos en 2025-; porque dos goles allá por diciembre y una asistencia son insuficientes para un futbolista como Loren Burón, tan defendido por la grada y con tan buenos titulares; y porque, más de un mes después de su llegada, Davo no ha cambiado nada en el pobre juego ofensivo del Real Murcia.

Mariano Carmona agita la 2ª RFEF

Mientras el Real Murcia llora la falta de protagonismo de sus extremos, especialmente en la banda derecha, un excanterano grana está agitando el Grupo V de la Segunda RFEF. Se trata de Mariano Carmona. El atacante, que debutara el pasado curso con la primera plantilla murcianista, acumula ya 12 goles con la camiseta del CD Coria. Ocho de los tantos los ha logrado en el último mes de competición.