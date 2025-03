Miguel Ángel López, quince años en el top de la marcha

Desde hace quince años se repite una y otra vez la imagen que ilustra este artículo: Miguel Ángel López Nicolás, el atleta de Llano de Brujas, subido a un podio. Fue en 2010 cuando ganó su primer título de campeón de España absoluto. Y el pasado domingo, en Marín (Pontevedra), sumó otro, en este caso de 35 kilómetros marcha.

Tres lustros lleva en el top de la marcha nacional y mundial un deportista que está próximo a cumplir los 37 años de edad. En la Región de Murcia, ningún atleta ha estado tanto tiempo entre los mejores. Porque ‘SupérLópez’, pese a que tuvo unos años en los que los éxitos no llegaron, siempre ha estado ahí, en todas las grandes citas internacionales de cada temporada. Constancia, perseverancia, tesón, llámenlo como quieran. Y trabajo, mucho trabajo.

«Se cumplen ya quince años prácticamente ininterrumpidos porque no he tenido una temporada en blanco, de perderme los campeonatos de verano por no poder estar bien o no clasificarme, que por suerte nunca ha ocurrido. Para mí eso es también es un triunfo, estar tantos años cumpliendo objetivos, siendo constante y teniendo esa regularidad. Las medallas son lo que se ve, pero hay que estar ahí y no es fruto de la casualidad. Me he cuidado mucho», decía ayer a La Opinión nada más aterrizar de Marín, donde además de ganar el Nacional, consiguió la mejor marca mundial de una temporada 2025 que aún está arrancando, pero ya tiene plaza para la Copa de Europa, donde se tendrá que ganar un puesto para el Mundial de este verano, aunque la mínima ya la tiene en su poder con su registro de 2h.27:55.

López sabe que la hora del final está próxima. «El cuerpo se queja cada vez más y cuesta más recuperar, pero todavía me siento bien. Ahora solo me planteo disfrutar el tiempo que me queda, que no sé si será uno, dos, tres años o hasta los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles», reconoce el marchador, que este año, después de veintidós con José Antonio Carrillo, está dirigido por Luis Miguel Corchete, quien fue compañero suyo durante doce temporadas.

La clave de esa longevidad deportiva de López ha estado en el método empleado durante su larga etapa con el entrenador de Cieza, «siempre progresando y no quemando etapas», y también por cuidarse al máximo: «El otro día lo comentaba con mi fisioterapeuta, con el que llevo ya 17 o 18 años. Hablábamos de todo el tiempo que llevamos y me decía que me veía a mí más que a gente de su familia. Salvo los períodos de descanso en los que haces el parón, voy al fisio una o dos veces por semana. Que esté tanto tiempo ahí no es casualidad, es un trabajo de prevención que he trabajado con profesionales con los que he tenido la suerte de encontrarme, como pueden ser el fisioterapeuta Marcos o el doctor Paco Esparza. Por suerte también he tenido cerca a un preparador físico, un psicólogo...», relata.

Ahora, con el torrevejense Corchete como entrenador, han cambiado solo pequeños detalles en su preparación «porque con la edad que tengo no es para hacer experimentos con gaseosa», dice, para añadir que «Corchete me conoce perfectamente. Hemos incorporado ciertos estímulos que no he trabajo nunca, pero no me salgo de una línea, que es la del fondo. Al final no vamos a inventar nada nuevo, pero sí que vamos adaptando cosas a mi edad y mis sensaciones». No quiere decir que ahora entrene menos «porque aquí, si te relajas, estás fuera. Los kilómetros tienes que hacerlos igual», pero sí que los entrenamientos están más adaptados a sus condiciones actuales. De igual modo, volver a los 35 kilómetros después de tener que bajar a los 20 en los Juegos de París para realizar el relevo, es una situación que le da cierta ventaja. «La distancia larga me beneficia. Por la edad, las pruebas explosivas ya no se me dan bien», termina diciendo.