El Cartagena, cerca de escribir la historia más oscura

Todo lo que se pueda decir o escribir sobre el Fútbol Club Cartagena a estas alturas de la temporada redunda en lo negativo. Las numerosas derrotas, las escasas victorias, la ingente cantidad de tantos en contra y el insuficiente número de goles a favor dan fe de ello. La 2024-25 ha sido una campaña para olvidar en el Cartagonova. El problema es que este rendimiento puede quedar marcado para siempre como el peor desempeño de un equipo de Segunda División en la larga historia de la categoría.

Después de treinta jornadas disputadas, es más que evidente que el cuadro albinegro es el peor equipo de la división de plata. Incluso en comparación con una parte baja de la tabla muy pobre, el Cartagena sale perdiendo frente al Tenerife y el Racing de Ferrol, quienes suman 22 unidades. Con 15 puntos se sitúan los albinegros a 21 de la salvación, una distancia prácticamente insalvable para el tramo final de curso a tenor de lo visto hasta ahora.

En una comparativa con la peor versión de sí mismo, este Cartagena empeora sus peores números, cosechados en las temporadas 2011-12 y 2023-24. A estas alturas del campeonato liguero, el cuadro albinegro sumaba 25 unidades en 2012 y 34 el año pasado, dejando muy atrás en ambos casos al equipo actual. No compite ya el cuadro cartagenero contra ningún rival ni contra sus propios registros, sino contra la historia.

A lo largo del tiempo, en Segunda División ha habido muchos equipos que han tenido un rendimiento muy por debajo del mínimo exigido por la categoría. El Sevilla Atlético de la 17-18 o el Alcorcón de la 21-22 son dos ejemplos recientes, el Ourense de la 98-99, el propio filial sevillista en la 08-09 o el Vecindario de la 06-07 son algo más lejanos, pero todos muy negativos. A todos los podría superar el FC Cartagena con su actual campaña.

El listón para considerar al peor equipo de la Segunda División está en el número de derrotas que cosechó cada uno de los equipos. Los 30 partidos perdidos del Mollerusa en 1989 se mantienen como el peor registro de la historia de la categoría en una época en la que sólo había 20 equipos en lugar de 22. Por debajo se sitúan Ourense (29), Sevilla Atlético en 2009 (27), y Vecindario (26). El FC Cartagena se acerca peligrosamente a estos equipos que hicieron historia de forma negativa con 23 derrotas en 30 encuentros disputados.

Si la dinámica sigue su curso, podría grabar su nombre en el libro más oscuro de la división. Podría empeorar el conjunto portuario los registros que dejó el Reus en 2018, cuando se retiró de la competición con un total de 10 derrotas. Sumó 21 más hasta final de temporada acorde al reglamento, fijando en 31 el récord. Con 8 derrotas más en los 12 encuentros restantes, el Cartagena igualaría este número de la infamia.

"Es algo horrible"

No sería descabellado pensar que este supuesto pueda ocurrir. El momento de forma actual del equipo así lo permite, con ocho partidos perdidos de manera consecutiva. "Es algo horrible que no me ha pasado en la vida. Si me hubiera pasado, no estaría entrenando en Segunda División", afirmó el entrenador albinegro, Guillermo Fernández Romo, tras el último encuentro que significó un pleno de ocho derrotas desde que asumió el cargo. También en ese aspecto puede firmar otro récord el equipo del Cartagonova.

La racha más larga perdiendo de la historia de esta liga. Con cuatro derrotas más alcanzaría al Alavés de la campaña 1933-34, un registro de hace casi cien años. Teniendo en cuenta únicamente el formato de liga actual con 22 conjuntos, la peor racha se sitúa en 10 encuentros y la comparten la UD Salamanca, el Lorca FC y el Sevilla Atlético. Sólo tendría que caer dos veces más el Cartagena para entrar en ese selecto grupo y tres para erigirse como el mejor de los peores.