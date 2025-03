El Real Murcia se castiga a comer el segundo plato

Completada la jornada 27 en el Grupo II de Primera RFEF, el Real Murcia sigue sin ser capaz de dar el estirón. Cuando ya entramos en el séptimo mes liguero, los de Fran Fernández no saben lo que es ganar tres partidos consecutivos. Y solo han logrado encadenar dos victorias en cuatro ocasiones. Lo impide sobre todo sus pobres números en casa. Dieciséis puntos de 39 están lejos de ser cifras de un equipo que aspira al ascenso directo. Y más cuando la competición ha entrado en la fase decisiva y equipos como el Ibiza y el Ceuta han puesto el pie del acelerador.

Todo lo que parecían sonrisas hace tres semanas, cuando la victoria en Mérida dejaba al Real Murcia en el liderato, se ha convertido en una pesadilla después de las derrotas frente al Ibiza en Nueva Condomina y contra el Atlético B el pasado viernes. Aunque jugar en viernes parecía una ventaja, según defendía Felipe Moreno hace unos días, ha sucedido todo lo contrario. El pinchazo dejaba vía libre al Ibiza, que no ha desaprovechado el favor para dar un golpe en la clasificación tras una jornada de la que ha salido como el gran beneficiado.

Su séptima victoria consecutiva, en esta ocasión frente al Yeclano Deportivo (2-1), deja a los celestes con 47 puntos, sacando dos al Ceuta, tres al Antequera y cuatro al Real Murcia. Y es que, a la derrota de los granas se unió el enfrentamiento directo entre ceutís y malagueños, un choque que acabó con empate a dos en el marcador y que permite a los de Jémez salir como líder en solitario tras la no victoria de los de Romero.

¿Adiós al ascenso directo?

No es el Real Murcia un equipo que baje los brazos, sin embargo, las dos últimas derrotas y el poderío con el que el Ibiza y el Ceuta han llegado al tramo final del campeonato hacen que surjan dudas sobre la candidatura de los de Fran Fernández al ascenso directo. De hecho, completada la jornada 27, los granas están más lejos del primer puesto que del sexto. Y, después de bajarse de la lucha por el liderato, lo que no puede permitirse el Real Murcia es poner en riesgo el puesto de play off, un puesto de play off que de no ganar el domingo al Fuenlabrada en Nueva Condomina quedaría más en duda que nunca.

En la sexta plaza aparece el Mérida, pero hay que mirar con especial atención a dos filiales como el Sevilla Atlético y el Real Madrid Castilla, que este domingo en su enfrentamiento directo empataban a cero, pero cuyas dinámicas en este 2025 son más que positivas. A los madridistas se medirá el Real Murcia en su próxima salida, prevista para el 21 de marzo a las 20.30.

Fuera del play off

El pasado 5 de febrero, aprovechando el cierre del mercado invernal, Asier Goiria, director deportivo del Real Murcia comparecía en rueda de prensa. En esa intervención, el vasco mostraba toda su confianza en el equipo. «Quedan 16 jornadas y vamos a ir mil por mil por el objetivo», decía. Agotadas ya cinco de esas jornadas, el Real Murcia solo ha sumado seis puntos de quince, bajándose de la batalla por el liderato y complicándose su presencia en el play off. Pero es que la mala tendencia de los murcianistas viene de mucho más atrás.

Si hacemos una clasificación con los resultados de las últimas diez jornadas disputadas, el Real Murcia queda bastante retratado. Con 13 puntos sumados, los de Fran Fernández aparecerían en la octava posición, muy lejos del Ibiza, que en ese tramo ha logrado hasta 25 puntos o el Ceuta, que ha asegurado 22.

Pero hay otro detalle que debería preocupar y mucho a los responsables murcianistas. Mientras los de Nueva Condomina están completamente estancados, equipos como el Sevilla Atlético y el Real Madrid Castilla, que van por detrás ahora en la tabla, entran en la recta final apretando y fuerte. Diecinueve puntos han sumado ambos en esas diez últimas jornadas de las que hablamos, seis más que los granas.