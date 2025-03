El Hozono Jairis desafina en un escenario de récord

Era la ocasión perfecta para que Jairis llamara a las puertas del cielo. Un mes de amor, de juego y resultados que frente a las colegiales pretendía confirmar que también, ante rivales alocados y de juego abierto y pachanguero, tenían batuta suficiente para mandar sobre la sinfonía que Estudiante iba a tocar, pero no fue así. Las colegialas rompieron las partituras de las decanas y la orquesta del Jairis desafinó entre el segundo y el tercer cuarto. Ese intervalo de diez minutos sobró y tampoco ayudó la salida meteórica de la murciana Isa Latorre que hizo un perfecto dueto con Buhner para convertirse en las estrellas del rock en un escenario que batió el récord de espectadores en un partido de baloncesto femenino.

Fue Estudiantes quien salió espoleado por una cancha llena hasta la bandera, un Movistar Arena que provocó ese primer instante de pánico a un Jairis poco acostumbrado a pabellones tan repletos. Ese miedo escénico amilanó a la orquesta visitante que empezaron un tanto aturdidas. Mientras Estudiantes anotaba con facilidad hasta llegar a poner una renta de 8-2. Pero hasta ahí llegó el dominio colegial, con Ayuso al mando la sintonía fue otra. La menorquina afinó por Aretha Fanklin y pidió respeto al equipo de Alcantarilla. Tal fue así que las decanas lograron un parcial 0-9 (8-11) para darle la vuelta al marcador. Canut cargó la zona con Gray y Ginzo que sacaron su mejor versión ofensiva para poner el 12-17 con el que acabó el primer acto.

El segundo cuarto tuvo un pequeño minueto de continuación del primer acto, pero Estudiantes no iba a lanzar su último canto de cisne en un partido que se estaba poniendo muy de color de rosa para Jairis. Las madrileñas cambiaron de metrónomo, sacaron a pista a Latorre y gracias a ella, de un adagio el choque pasó a ritmo allegro que pilló, con los instrumentos desafinados, a las chicas de Canut.

Se le hizo de noche a las de Alcantarilla. Estudiantes impuso su estilo anárquico y de baloncesto callejero. Ni Grande, ni una tocada Ayuso podía con el huracán ambulante que desplegó la base murciana por toda la pista. Latorre quería venganza y desde el 6,75 se escuchó por dos veces consecutivas el silbido de dos anotaciones que llevaron el marcador a un empate a 27.

Y es que, para esa fase del partido, Jairis había perdido las partituras y estaba en manos del compás que marcaban las colegiales que certificaron su remontada con otro triple para sumar un parcial de 10-0 y llegar al descanso 8 abajo (37-29).

Y es que las baladas de amor no se terminan en sólo dos actos, el Jairis tenía que pelear su triunfo ante un buen esparrin de cara a la que queda por venir en la competición. Pero la orquesta seguía perdida en ataque, hasta pasados 4:18 del tercer cuarto, las de Alcantarilla no consiguieron anotar y lo hicieron un par de libres de Massey. Se jugaba a campo abierto, a lo que le gusta a un Estudiantes tan anárquico como imprevisible, músicas locas que te pueden meter en un lío como así hizo Buhner con dos triples para llevar a unos guarismos complicados para el Jairis (45-31). No es que en esta fase Estudiantes fuera un vals vienés, pero es que a las decanas se le cerraban las cortinas en ataque. Su primera canasta en juego llegó a los ocho minutos con un triple de Holesinska (47-37) y así es muy difícil competir.

Con la checa de base, Canut buscó toda la música de viento tenía a su disposición para lograr la remontada. Pero no fue la gran noche del Jairis al que le recordaron que todavía es un equipo mortal.