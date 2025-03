La historia no cambia la el UCAM

La casa del Real Madrid continúa siendo un territorio maldito para el UCAM Murcia CB (80-75). Nunca ha logrado vencer el conjunto universitario, y deberá esperar todavía un poco más para que llegue ese día. Para que todo cambie. Porque ayer, a pesar de dominar el marcador durante casi media hora de partido, de llevar al límite a su rival y de contar con opciones reales cuando tan solo restaban 60 segundos en el reloj, el UCAM acabó cayendo en el Movistar Arena.

A punto estuvo de evitar las diez victorias consecutivas que presenta el Real Madrid en una Liga Endesa de la que sigue líder. Un Real Madrid que volvió a sufrir ante el equipo murciano, pero que encontró una vía de supervivencia gracias a sus visitas al tiro libre. Especialmente en una segunda parte en la que lanzó 14 lanzamientos de este tipo en el segundo cuarto, con un cien por cien de acierto. Fueron 37 tiros libres con los que acabó el equipo blanco, por los 15 del UCAM Murcia. Precisamente, ahí fue donde puso el foco Sito Alonso, en que su equipo mereció acudir en más ocasiones que tan solo esas quince.

DJ Stephens, del UCAM, intenta hacer un mate ante el madridista Bruno Fernando. / ACB Photo/V. Carretero

Este hecho, sumado a las 21 pérdidas con las que acabó el cuadro murciano, fue lo que acabó dinamitando sus opciones en un tramo final de partido en el que también aparecieron varias decisiones rigurosas para acabar desequilibrando la balanza. Quizá rozó el UCAM más que nunca su victoria en Madrid, un escenario que, por cierto, nadie ha conquistado esta temporada en la ACB, debido al brillante arranque que realizó de partido, especialmente en el primer cuarto. Y es que pudo haber alcanzado el descanso con una ventaja mucho más amplia debido a la falta de acierto en los lanzamientos de campo de los locales, algo que arrastró durante todo el encuentro (30%). Sin embargo, las precipitaciones por intentar meter una marcha más en algunas ocasiones fue lo que llevó al UCAM a cometer algunas de esas pérdidas de balón.

No se salió de su plan en ningún momento y encontró el acierto en los primeros minutos en ataque con Kaiser Gates desde el triple y un Simon Birgander al que supieron encontrar sus compañeros pese a la presencia de Tavares en la pintura (8-12). Tan solo las dos faltas del ala-pívot en este cuarto fue el único borrón de un equipo universitario concentrado y firme, tanto en la parcela ofensiva como defensiva. La duda residía en si los de Sito Alonso iban a ser capaces de mantener este nivel con las rotaciones, y DJ Stephens las despejó enseguida. Ocho puntos del alero, con dos triples, en apenas dos minutos y medio provocaron el tiempo muerto de Chus Mateo (19-26) y el Real Madrid estaba obligado a reaccionar. Lo intentó con dos mates de Bruno Fernando, pero el UCAM se mantuvo al frente (23-28).

Después de unos minutos en los que los universitarios trataron de encontrar de nuevo el ritmo, apareció Kurucs, con cinco puntos consecutivos antes de solicitar el cambio, para establecer una máxima ventaja que se fue agrandando. De los nueve de diferencia se pasó a los 13 con ‘alley oop’ convertido por Antetokounmpo la contra antes de cometer su tercera infracción (27-38), y el Real Madrid trató de recortar por la vía rápida. Llull y Abalde redujeron la renta desde el triple para devolver el parcial de 8-0, y lo tuvo que parar ahora Sito Alonso a cuatro minutos del descanso (33-38). Fue entonces cuando el UCAM regresó a la calma, por lo menos en ataque, donde encontró a Birgander de nuevo y sorprendió con un letal Stephens. El Real Madrid empezaba a pagar caro su falta de acierto en sus lanzamientos, con varios errados por Llull y Garuba, y así se cerró la primera mitad (37-43).

Apareció Ennis en la anotación con el inicio de un tercer cuarto en el que las precipitaciones por intentar incrementar la velocidad del juego pasaban factura al UCAM. Y es que un triple de Musa y dos tiros de Abalde lo apretaron todo en un abrir y cerrar de ojos tras el cambio de defensa madridista (42-45). Los universitarios trataron de mantener a su rival tras este arreón, pero su falta de acierto desde el tiro libre, con un 55% tras una antideportiva de Musa, le impedía tomar más oxígeno (42-46). Reaccionó el UCAM transformando una técnica y con dos acciones de Birgander bajo el aro (46-51), que se sumó al regreso de un Stephens que continuó creando mucho daño al Real Madrid. El equipo blanco, pese a su claro déficit de acierto, aprovechaba cada pérdida de los murcianos para hacer daño y se acercó peligrosamente tras un robo de Feliz y convertir en los tiros libres (53-53). Se abrió un partido totalmente distinto, al que le costó al UCAM cogerle el ritmo . Logró cortar la mala racha Radebaugh desde el triple y apareció por enésima vez en el partido Stephens para mantener al UCAM por delante (58-59).

Las señales en el inicio del último cuarto no fueron del todo buenas. La cuarta falta de Gates mermaba los planes ante un Real Madrid que consiguió lo que tanto ansiaba. El conjunto blanco logró dominar el marcador con las canastas de Hugo González y Feliz (65-61), por lo que lo tuvo que parar Sito Alonso. El UCAM, que entró en bonus demasiado pronto, no lograba enlazar buenas jugadas en ataque durante este tramo decisivo del choque. Se atascó, pero consiguió irrumpir con las acciones individuales de Ennis y Kurucs para volver a dominar ante un rival sin acierto (67-68). Un acierto que sí encontró desde el tiro libre, al que acudió en numerosas ocasiones ante la amenaza de las faltas de los universitarios, con un total de 14 lanzamientos en este cuarto. Aún así, Hakanson intentó agarrar al UCAM con un triple en el que sacó el adicional para hacer el 72-72, pero Abalde y otra pérdida universitaria lo cambiaron todo. Kurucs, desde el triple, también hizo soñar a los murcianos a falta de un minuto (76-75), pero los tiros libres de Campazzo y Tavares, tras una acción de Dylan Ennis que no pudo convertir, firmaron la sentencia (80-75).

«Para nosotros es difícil competir con la diferencia en los tiros libres»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, lamentó la diferencia de veintidós tiros libres entre los concedidos a su equipo y al Real Madrid en el duelo que enfrentó ayer a ambos conjuntos en el Movistar Arena y que se llevó el conjunto blanco por 80-75.

«Ellos, cuando van perdiendo, juegan al límite, presionan y defienden de una manera fantástica, y es difícil para nosotros competir cuando hay una diferencia de veintidós tiros libres. Sin quitar mérito a la victoria del Real Madrid, es difícil para el UCAM Murcia tener esa diferencia tan grande. Lo seguiremos intentando. No creo que tengamos que ir tan pocas veces al tiro libre; nos gustaría tener bonus en algún momento para poder disfrutar de la línea desde la que tan fácil es anotar», dijo.

Alonso consideró que la reiteración de este tipo de lanzamientos influyó en el ritmo de juego y eso los afectó: «Ha bajado el ritmo por dos cosas. Cuando se lanzan tantos tiros libres en contra más las revisiones, tienes que jugar siempre cinco para cinco. Nosotros somos un equipo que necesita jugar en transición ofensiva y al limitar esa opción limitas una de nuestras mejores características».

«La otra es que hemos acusado el cansancio porque no somos un equipo acostumbrado a jugar al nivel físico que el Real Madrid exige en algunos momentos del partido. Me ha encantado la agresividad bien entendida de Tavares durante muchos minutos. Han decidido no contar con Bruno Fernando ni con Garuba en los siguientes veinte minutos porque era un problema grandísimo para ellos el juego de ataque y han decido jugar la mayoría del partido sin ellos, que nos hubiera dado más opciones de ganar», señaló el entrenador del UCAM Murcia.