El Cartagena sigue avergonzando

Apelaba Guillermo Fernández Romo en la previa del encuentro frente al Levante al «acierto» individual de sus jugadores para acercarse a la victoria. Obtuvo justo lo contrario. Los errores de los futbolistas albinegros condenaron a un equipo que no entró mal al partido en el Ciudad de Valencia.

Probó el técnico a Delmás de extremo como principal novedad. También regresaron al once Damián Musto y Andy Rodríguez. Se mantuvo ordenado el cuadro portuario hasta que, precisamente, una desconexión de Andy regaló el primero. Segundos antes, un error de Dani Escriche en la definición desperdició lo que pudo ser el 0 a 1.

Un fallo en cadena de la defensa permitió el segundo ya en el ecuador de la segunda parte y otro regalo imperdonable de Kiko Olivas dentro de su propia área, que decoró con un torpe penalti, concedió el tercero desde los once metros.

José Luis Morales encara a Pablo Campos en una de las numerosas ocasiones del cuadro levantinista. / Francisco Calabuig

Pidió Romo acierto individual para «cuidar el escudo» a base de competir, pero sólo obtuvo su octava derrota consecutiva en el octavo partido al mando del equipo. Sonrojó Julián Calero al Cartagena a pesar de no realizar, ni por asomo, un partido brillante con su Levante.

El único jugador que sostiene el orgullo albinegro es, precisamente, el que pertenece al conjunto granota. Pablo Campos realizó otra actuación sobresaliente a pesar de recibir tres goles.

El Cartagena fue el primero en acercarse a la meta rival con varias jugadas que no revistieron peligro y el Levante respondió con colmillo, pero sin acierto. Fluía cada vez más el cuadro local y generó una clara ocasión de gol con un envío largo desde la zaga. El balón superó a todo el equipo y dejó sólo a Iván Romero, quien se coló entre Sipcic y Olivas, ganó la carrera a ambos y recortó a Pablo Campos para disparar desviado con toda la portería para él.

No renunció al ataque el cuadro albinegro y continuó intentándolo. Rondó el área rival y amenazó desde la esquina con un remate de Assane. No fue brillante el Cartagena, pero con orden y valentía contuvo la superior calidad del Levante. Perdió brío el conjunto de Julián Calero y el partido entró en un tramo indefinido en el que ninguno de los dos equipos se impuso con la pelota. Fue entonces cuando el Cartagena se pudo adelantar y desperdició su mejor ocasión con 0 a 0 en el electrónico.

Se acercaba el Cartagena a la meta de Andrés Fernández y avisó con una volea de Nacho Martínez que tuvo que sacar un defensor cuando se dirigía directa al fondo de la red. La siguiente, a la contra, pudo suponer la ventaja en el marcador. Pero, como de costumbre, los albinegros fallaron para recibir el gol poco después: condujo Assane en la contra, abrió a la izquierda para la entrada de Escriche al área con ventaja y el delantero definió con la zurda muy flojo frente al meta rival.

Desperdició la opción el Cartagena y cuatro minutos después, a la media hora, se adelantó el Levante. La jugaba en defensa el equipo de Romo, intentando sacar el balón jugado, cuando Andy retrocedió sobre sus pasos para buscar una alternativa hacia atrás. Lo que hizo el granadino fue regalar la pelota a Iván Romero en la frontal del área con la defensa descolocada. No desaprovechó la asistencia el punta, que encaró a Campos, recortó y le pegó casi sin ángulo para hacer el 1 a 0.

Un lento tramo final de primer acto dejó paso al segundo, que comenzó de nuevo con un mejor Levante. Kochorashvili perdonó segundos después de la reanudación. No fue la única que erró un Levante que le perdonó la vida al cuadro albinegro. La siguiente llegó minutos después cuando Kochorashvili recuperó en tres cuartos durante la salida del Cartagena. Dejó solo a Morales con un pase adelantado y el delantero falló frente a Campos, que se hizo grande en el mano a mano.

A tenor del poco peligro generado, Fernández Romo movió el banquillo dando entrada a Daniel Luna y Rafa Núñez por Álex Millán y Delmás a la hora de partido. Aunque no tuvieron impacto directo, ayudaron a mantener la presión alta que incomodó a los locales. Diez minutos más tarde, en el 70, llegó el segundo que acabó con el partido.

No supo sacarla jugada el cuadro cartagenero y la rifó para perderla con el Levante volcado. Una combinación entre tres jugadores granotas dejó sólo a Espí y sólo un milagro de Campos evitó el gol en primera instancia. Sin embargo, se enredó la defensa y la volvió a perder para que Kochorashvili marcara el segundo con un disparo flojo que también desvió un zaguero.

Musto y Guerrero entraron para los últimos minutos. También lo hizo el jugador granota Óscar Clemente, pero no pudieron más que asistir al bochorno de su equipo. Nada ocurrió hasta el 87, cuando otro error defensivo plantó a los levantinistas en el área con peligro. Tras recuperar el balón, Kiko Olivas lo regaló y añadió un penalti a su colección de errores. Iborra convirtió para colocar el definitivo 3 a 0 en el marcador.

Guillermo Fernández Romo, pensativo durante el encuentro. / Francisco Calabuig

Añadió Cid Camacho cinco minutos sobre el noventa que no tuvieron influencia alguna en el partido y solo sirvieron para aumentar la agonía de un Cartagena que suma su octava derrota consecutiva. Prácticamente descendido, el cuadro albinegro ofrece otro partido desastroso en el Ciudad de Valencia.

"Si nunca haces gol, nunca cambias el partido"

El entrenador del Fútbol Club Cartagena, Guillermo Fernández Romo, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa protocolaria tras el encuentro en el Ciudad de Valencia. Tras su octavo partido seguido perdiendo, Romo analizó el choque extrayendo algunos aspectos positivos, pero remarcando sin paños calientes los errores de su equipo. «Hemos tolerado un poco mejor el error que hemos tenido en el 1 a 0 y hemos seguido en el partido durante bastante tiempo, pero si no haces gol nunca vas a cambiar el partido a tu favor», afirmó.

Fue claro el técnico con la falta de gol del equipo, que sólo suma 18 tantos a favor en treinta jornadas. «Si nunca hacemos gol, todo se aleja muchísimo. Le damos vueltas a las cosas, pero ese es un debe que se está haciendo bola», confirmó.

Según el madrileño, lo único que puede hacer desde su posición es «seguir trabajando y mentalizando a mis jugadores y seguir buscando lo que queremos. Buscamos como locos una oportunidad de ganar un partido», expresó. La situación requiere «responsabilidad de cada uno», dijo. «. Es fácil venir y echar balones fuera, pero a mí también me han contratado para ganar partidos y no he ganado ni uno. Yo lo llevo fatal porque no estoy haciendo bien mi trabajo», aseguró admitiendo su parte de culpa.

Las ocho derrotas seguidas del equipo abochornan al técnico. «Es algo horrible que no me ha pasado en la vida, si me hubiera pasado, no estaría entrenando en Segunda División. Los que venimos del barro hemos tenido que ganar siempre, en juveniles, Tercera, ascender, Segunda B y así. Es una situación insostenible, pero me tengo que enfocar en lo que puedo controlar: seguir trabajando independientemente de los resultados», manifestó.

Por último, Romo reiteró que opta por «seguir insistiendo mientras no llegue un resultado positivo» antes de dar por concluida su comparecencia.