El Alhama ElPozo salva un mal día ante el colista y sigue líder

El Alhama ElPozo logró la decimotercera victoria de la temporada, venciendo con apuros al colista, equipo mas goleado, el Sporting Huelva, por la mínima. Máxime cuando en el choque de la primera vuelta las alhameñas ganaron en Huelva por 0-3.

El gol de Estefa, cuando restaban cinco minutos para el descanso, vale su peso en oro, ya que supone que su equipo mantenga el liderato con dos puntos mas que el Alavés, que también ganó. Al conjunto alhameño le faltan tres puntos para lograr el primer objetivo, que es estar en los lugares de playoff de ascenso. Aunque restan seis para el final, y de mantener el primer puesto, ascenderá de forma directa.

La próxima jornada jugará ante el Atlético de Madrid B en Cerro del Espino. Será el domingo a las cinco de la tarde.

Ayer, los aficionados locales respiraron cuando la colegiada decretó el final del choque. Todo el mundo se las prometía muy feliz con la visita del colista, pero todo fue sufrimiento, ya que las de casa no jugaron como de costumbre. No tuvieron fluidez ni continuidad, mientras que las visitantes, sin nada que perder, defendieron muy bien. Aunque no metieron demasiado miedo, la incertidumbre del marcador presagiaba que cualquier accidente en la zaga podía suponer un serio disgusto.

Una buena acción de la canaria Astrid, quien jugó atrás para que Estefa de certero disparo raso junto palo supuso el tanto de las alhameñas, en el tramo final del primer tiempo.

El segundo fue para olvidar. Muy poco fútbol, exceso de confianza de las locales, aunque también es cierto que las onubenses, pese a los numerosos movimientos en su banquillo, no inquietaron con peligro la meta de Nay.