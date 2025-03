La Unión, a no pecar de confiado ante un caramelo envenenado

Lo tiene todo de cara La Unión para dar un golpe encima de la mesa y consolidarse una jornada más como líder destacado y máximo aspirante al ascenso directo. Pero más les vale a los de José Miguel Campos no confiarse en su duelo ante el colista Don Benito, que no conoce el triunfo desde el pasado 17 de noviembre, pues es en esos casos en los que la exceso de confianza acaba jugando malas pasadas. Antes de su visita al Vicente Sanz, el técnico del conjunto minero no se fía de su rival: «Le tenemos el máximo respeto a un equipo que se está jugando las últimas opciones para salir de una situación difícil, por lo que se espera que no nos vayan a regalar los puntos».