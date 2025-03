El UCAM Murcia continúa con su maldición en Madrid (80-75)

El UCAM Murcia CB continúa sin poder vencer a domicilio al Real Madrid en la Liga Endesa (80-75). El Movistar Arena es una cancha maldita, que se le resiste al conjunto universitario a lo largo de su historia y que en varias ocasiones le ha dejado con la miel en los labios. La última la de este domingo, donde tras media hora dominando el marcador y llevando al límite a su rival en todos los aspectos, acabó derrotado en un igualado encuentro en el que los tiros libres y las 21 pérdidas visitantes marcaron la diferencia.

Los catorce lanzamientos convertidos por el equipo de Chus Mateo en el último cuarto, con un cien por cien de acierto, se convirtieron en su mejor aliado en un día en el que sus fallos en los lanzamientos de campo (con un 30%) casi le cuesta el no poder enlazar las diez victorias consecutivas que ahora tiene en la ACB. Nadie se ha impuesto hasta ahora en la pista del Real Madrid, y a punto estuvo de hacerlo un UCAM Murcia que, pese a dominar buena parte del encuentro el marcador, no pudo redondear sus buenas sensaciones en casa del líder.

Rodions Kurucs y un letal DJ Stephens, fueron los máximos anotadores del UCAM con 15 puntos cada junto, junto a un Simon Birgander, con 14 puntos, que supo imponerse en la pintura incluso con Tavares en pista. Dominó el equipo de Sito Alonso durante toda la mitad, en la que incluso pudo llegar al descanso con más renta si llega a estar más acertado, sin embargo, las 21 pérdidas cometidas a lo largo de los cuarenta minutos fueron castigadas sin piedad por parte del Real Madrid, también resultaron claves.

Un arranque brillante

El UCAM saltó al Movistar Arena dispuesto a marcar territorio y lo hizo desde el inicio. No se salió de su plan en ningún momento y encontró el acierto en ataque con un brillante Kaiser Gates desde el triple y un Simon Birgander al que supieron encontrar sus compañeros pese a la presencia de Tavares en la pintura (8-12). Tan solo las dos faltas del ala-pívot en este cuarto fue el único borrón de un equipo universitario concentrado y firme tanto en la parcela ofensiva como defensiva. La duda residía en si los de Sito Alonso iban a ser capaces de mantener este nivel con las rotaciones, y DJ Stephens las despejó enseguida. Ocho puntos del alero, con dos triples, en apenas dos minutos y medio provocaron el tiempo muerto de Chus Mateo (19-26) y el Real Madrid estaba obligado a reaccionar. Lo intentó con dos mates de Bruno Fernando, pero no fue suficiente para que el UCAM no contase con ventaja en el marcador al término del primer cuarto (23-28).

Stephens, letal en la anotación

El segundo capítulo del encuentro arrancó con dos faltas de Hezonja, pero también con otras dos para Kostas Antetokounmpo. Después de casi dos minutos de tanteo, en los que los universitarios trataron de encontrar de nuevo el ritmo, apareció Rodions Kurucs con cinco puntos consecutivos antes de solicitar el cambio, tras desempeñar el rol de alero y ala-pívot durante todo estos minutos, para establecer una máxima ventaja que fue agrandando el UCAM. Desde los nueve de diferencia pasó a los 13 con 'alley oop' convertido por Antetokounmpo la contra antes de cometer su tercera infracción (27-38), y el Real Madrid trató de recortar por la vía rápida. Llull y Abalde redujeron la renta desde el triple para devolver el parcial de 8-0, y lo tuvo que parar ahora Sito Alonso a cuatro minutos del descanso (33-38). Fue entonces cuando el UCAM regresó a la calma, por lo menos en ataque, donde encontró a Birgander de nuevo y sorprendió con un letal Stephens desde el perímetro. El Real Madrid empezaba a pagar caro su falta de acierto en sus lanzamientos, con varios errados por Llull y Garuba, y así se cerró la primera mitad (37-43).

El UCAM resiste

Apareció Dylan Ennis en la anotación con el inicio de un tercer cuarto en el que las precipitaciones por intentar incrementar la velocidad del juego pasaban factura al UCAM. Y es que un triple de Musa y dos tiros de Abalde lo apretaron todo en un abrir y cerrar de ojos tras el cambio de defensa madridista (42-45). Los universitarios trataron de mantener a su rival tras este arreón, pero su falta de acierto desde el tiro libre, con un 55% tras una antideportiva de Musa, le impedía tomar más oxígeno (42-46). Reaccionó el UCAM transformando una técnica y con dos acciones de Birgander bajo el aro (46-51), que se sumó al regreso de un Stephens que continuó creando mucho daño al Real Madrid. El equipo blanco, pese a su claro déficit de acierto, con un 35% en tiros de campo, aprovechaba cada pérdida de los murcianos para hacer daño y se acercó peligrosamente tras un robo de Feliz y convertir en los tiros libres (53-53) a dos minutos para finalizar el cuarto. Se abrió un partido totalmente distinto, al que le costó al UCAM cogerle el ritmo y también la paciencia ofensiva, con varios lanzamientos en los primeros segundos que permitían correr al Real Madrid. Logró cortar la mala racha Radebaugh desde el triple y apareció por enésima vez en el partido Stephens para mantener al UCAM por delante (58-59).

Los tiros libres desequilibran la balanza

Las señales en el inicio del último cuarto no fueron del todo buenas. La cuarta falta de Kaiser Gates mermaba los planes universitarios ante un Real Madrid que consiguió lo que tanto ansiaba. El conjunto blanco logró dominar el marcador con las canastas de Hugo González y Feliz (65-61), por lo que lo tuvo que parar Sito Alonso con tiempo muerto. El UCAM, que entró en bonus demasiado pronto, no lograba enlazar buenas jugadas en ataque durante este tramo decisivo del choque. Se atascó, pero consiguó irrumpir con las acciones individuales de Ennis y Kurucs para volver a dominar ante un rival sin acierto (67-68). Un acierto que sí encontró desde el tiro libre, al que acudió en numerosas ocasiones ante la amenaza de las faltas de los universitarios, con un total de 14 lanzamientos en este cuarto, donde no erró ninguno. Aún así, Hakanson intentó agarrar al UCAM con un triple en el que sacó el adicional para hacer el 72-72, pero Abalde y otra pérdida universitaria lo cambiaron todo. Kurucs, desde el triple, también hizo soñar a los murcianos a falta de un minuto (76-75) en el Movistar Arena, pero los tiros libres de Campazzo y Tavares, tras una acción de Ennis que no pudo convertir, firmaron la sentencia (80-75).