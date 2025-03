Otra oportunidad para cuidar el escudo albinegro

Se da esta tarde (18.30, Movistar+) un encuentro trascendental de LaLiga Hypermotion, como muchos otros a estas alturas del campeonato. No obstante, lo será sólo por un lado. Levante UD y FC Cartagena se disputan los tres puntos en circuntancias totalmente opuestas: uno ya está virtualmente descendido y el otro pelea por llegar a la cima de la categoría. Se produce el segundo reencuentro entre Julián Calero y el cuadro cartagenerista tras la recordada temporada anterior con el técnico madrileño buscando asegurar un play off que nunca ha disputado. El cuadro de Guillermo Fernández Romo, por su parte, no aspira más que a «cuidar el escudo».

Por desgracia para la afición albinegra, su equipo ya no juega por objetivos futbolísticos. Muy lejos de la salvación, a 21 puntos de distancia del Real Zaragoza, el descenso matemático no es más que una espera agónica que terminará llegando. Juega el Cartagena por un sentimiento abstracto de orgullo que el entrenador describe con la expresión «cuidar el club y el escudo» y eso es lo que quiere hacer esta tarde en el Ciudad de Valencia contra el Levante.

Cuidar del FC Cartagena pasa por competir cada uno de los trece partidos restantes. El primero, esta tarde frente a un Levante con hambre de ascenso. Los granotas suman tres temporadas en la división de plata y quieren conseguir el ascenso de la mano del exalbinegro Julián Calero. Llegan los valencianos en buena forma tras cuatro partidos sin perder y dos victorias al hilo, pero con una última derrota en casa que introdujo algunas dudas en el cuadro valenciano frente a un Racing de Ferrol prácticamente descendido.

Sin embargo, tiene el Levante una ocasión de oro para afianzar su posición en la zona de promoción después de las derrotas de Real Oviedo (50 puntos) y Almería (47). Con 50 unidades, puede aumentar la distancia con el sexto y el séptimo clasificados.

El conjunto portuario viajó ayer a la Comunidad Valenciana con numerosas bajas en su plantilla. No entró en la convocatoria Luis Muñoz, quien se perderá el resto de la temporada tras la cirugía en su rodilla. Tampoco estarán en el estadio granota los defensas Pedro Alcalá ni Jorge Moreno, que «siguen evolucionando» de sus molestias ni Andrija Vukcevic, por una pequeña rotura. Al delantero Gastón Valles no se le espera pronto debido a otra cirugía en la espalda desvelada por Romo en la previa del encuentro.

Sí estará el argentino Damián Musto después de las dos semanas que le ha tenido fuera del terreno de juego la tarjeta roja vista contra el Málaga desde el banquillo por protestar una acción polémica. Se espera su regreso al centro del campo, donde ha sido sustituido en los últimos encuentros por un Pepín Machín que no ha aportado el nivel esperado. Pablo Campos y Óscar Clemente, sin ‘cláusula del miedo’, podrán jugar. Completan la convocatoria los canteranos Checo y Jesús Hernández, ambos defensas centrales.

Debe buscar Fernández Romo un cambio en el equipo tanto a nivel futbolístico como a nivel mental. El Cartagena encadena siete derrotas consecutivas desde que el madrileño se hizo cargo del equipo y esa circunstancia pesa en el ánimo del grupo. El entrenador separó en la previa la «distancia futbolística» con los partidos, que puede corregirse a través del «acierto individual» y la «organización» general, y la «distancia mental», que en ocasiones puede ser insalvable por la situación clasificatoria.

El conjunto local, por su parte, sólo tiene la duda de Pablo Martínez, que completó la semana de entrenamientos con menor intensidad, y la baja segura de Manu Sánchez. Con todo lo demás a punto afronta Julián Calero el encuentro contra su exequipo. Con pena por la situación, pero sin piedad por su oportunidad clasificatoria única.