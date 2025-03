El Murcia pierde la ‘magia’ como visitante en el peor momento

El comienzo de curso del Real Murcia dio muestras de lo que iba a ser la temporada, con un rendimiento inusual para la categoría a tenor de los resultados en casa y fuera. Ganó el conjunto grana al Sevilla Atlético en la ciudad hispalense y cayó en la Nueva Condomina frente al Yeclano para advertir de lo que vendría en el futuro. Ese futuro ha llevado al cuadro murcianista a convertirse en uno de los peores locales de su grupo en Primera RFEF y, por contra, a liderar la tabla de visitantes. No obstante, el pasado viernes rompió el Murcia una racha de tres victorias seguidas lejos de su estadio y perdió esa magia que le acompañaba a todos los desplazamientos.

Nadie ha sacado tantos puntos como el cuadro grana en estadio ajeno. Son 26 unidades las que suma el conjunto de Fran Fernández de visitante, al nivel de los equipos que mejor defienden su campo, como el Ceuta (29), el Mérida (26) o el Hércules (26). Lo normal en el fútbol, y más aún en Primera RFEF, es aferrarse a la fortaleza de tu estadio para cimentar la temporada. No sucede así en el Real Murcia, que ha conseguido fuera la regularidad que no ha tenido en la capital murciana.

No obstante, perdieron Fran Fernández y los suyos ese ‘comodín’ que les mantenía en lo más alto de la tabla con la derrota frente al Atlético de Madrid B. Anduvo durante muchas semanas el equipo en el alhambre desde su última victoria en Murcia -contra el Hércules- alternando los triunfos en Yecla, Marbella y Mérida con las derrotas ante el Alcoyano, Sevilla Atlético e Ibiza frente a su afición. Un equilibrio volátil que se ha esfumado.

Pero no se ha esfumado únicamente por el resultado cosechado en el Cerro del Espino sino, más bien, por las sensaciones que ofreció el equipo. No puede asegurar el técnico murcianista el dominio del choque en ninguna de sus fases ya que comenzó por debajo en el marcador y, pese a la buena reacción con el empate, no sometió a su rival a través de la posesión del balón, la verticalidad o las ocasiones después de igualar el marcador. Para muestra, el dato de disparos, de 12 a 9 para los madrileños con 6 y 4 a puerta respectivamente.

Contrastan mucho estas estadísticas con las que dejó el Murcia frente al Mérida o el Marbella en sus salidas más recientes, que terminaron con goleadas. Contra los emeritenses disparó el cuadro de Nueva Condomina 16 veces, 10 de ellas a puerta y frente a los marbellís lo hizo en 15 ocasiones, 5 entre los tres palos.

Para el técnico grana, la clave estuvo en dos aspectos. En el ámbito ofensivo no tuvo el Real Murcia la claridad necesaria para marcar las diferencias. «Sólo nos ha faltado ese último pase, ese último centro o tiro, porque hemos llegado mucho a línea de fondo», expresó tras el encuentro. En ese contexto realizó el almeriense los cinco cambios de su equipo, retirando a Juan Carlos Real y a Flakus a falta de media hora y poco después a Isi Gómez y Pedro Benito para intentar refrescar las ideas cerca del área rival. En clave defensiva achacó Fernández la derrota a «una falta de atención puntual» y a los «despistes» individuales.

Para corregir el rumbo y seguir optando al ascenso directo, el preparador debe recuperar esa ‘magia’ que se dejó en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid y apretar los dientes en la Nueva Condomina en el último tramo de competición. En las próximas semanas tiene el Real Murcia las visitas de Fuenlabrada, Recreativo y Ceuta, mientras que tendrá que viajar a Valdebebas, Sevilla y Alcorcón para medirse al filial del Real Madrid, Real Betis y AD Alcorcón.