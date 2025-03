La Minera quiere evitar meterse en un problema

Han cambiado las prioridades en la Deportiva Minera. El fútbol vive del presente y da igual la temporada que estés realizando, los hitos que hayas logrado o el objetivo que te habías marcado hace escasamente dos meses. El cuadro de Llano del Beal tiene que lograr la salvación y no puede mirar a otro objetivo porque pensar en un play off de ascenso ahora mismo es una quimera.

El cuadro rojillo, que en estos momentos está situado en la zona media baja de la tabla con 33 puntos, acumula tres partidos consecutivos perdiendo y cuatro sin conocer la victoria. Esta mala racha ha provocado que tenga el play out de descenso a tan solo tres puntos y tiene que dar gracias de que los equipos del descenso directo siguen sin reaccionar. Pensar en el play off ahora mismo no tiene sentido ya que, si se cumplen los pronósticos, necesitaría ganar siete de los nueve encuentros que restan, por lo que ahora solo debe pensar en romper la mala racha actual y sumar de tres para ganar confianza y, sobre todo, alejar fantasmas del descenso.

No tiene un rival sencillo, ya que el Atlético Antoniano, que venció 2 a 1 en el partido de la primera vuelta en Lebrija, se encuentra séptimo a dos puntos de la promoción de ascenso. Llega tras empatar 0 a 0 en casa ante el San Fernando y necesita el triunfo para seguir en el tren de los mejores.

Pepe Aguilar, que espera sumar sus primeros puntos como técnico de la Minera, tiene la baja de Juanmi Heredero, que cumple su segundo y último partido de sanción por la roja ante el Recreativo Granada. Se espera que el once del cuadro rojillo vuelva a la titularidad José Mas en el lateral derecho, pueda entrar Adri Escudero en el lateral zurdo y la duda de si juega con uno o dos puntas arriba. Por parte del Antoniano, el lateral derecho Álvaro Caro no podrá jugar por acumulación de amarillas.