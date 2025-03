Consulta la clasificación completa de la Carrera de la Mujer 2025

Marta Belmonte ha sido la gran triunfadora de la Carrera de la Mujer. La murciana ha sido la primera de las más de 3.650 participantes en cruzar la línea de meta. La décima edición de la prueba ha sido todo un éxito, y es que, todo el clamor previo, con los 5.000 dorsales agotados una semana antes del inicio, fueron refrendados en una jornada deportiva para el recuerdo.

Si has participado, aquí te dejamos la clasifiación de la Carrera de la Mujer 2025 completa para que consultes tu posición en la prueba. Solo tienes que ir pasando de página si no has quedado entre las primeras: