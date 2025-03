Xavi rompe su silencio en France Football

Xavi Hernández ha roto su silencio en una entrevista en Francia. Estas son sus mejores declaraciones.

Su futuro en los banquillos

No descarta nada en cuanto a su carrera como técnico: “No tengo nada prefijado, estoy abierto. ¿Por qué no entrenar a otro equipo de La Liga? Busco un proyecto ilusionante, tengo la ambición de ganar trofeos. Escucharé las diferentes ofertas”.

Cuestionado sobre los entrenadores actuales que más le gustan, Xavi no duda en su elección: “Me gusta ver a los equipos que juegan a la pelota de una forma u otra. Entrenadores como Pep Guardiola, Arne Slot, Vincent Kompany y algunos otros. Quiero que mis jugadores se diviertan, desarrollen un fútbol atractivo para la afición y ganen títulos”.

El de Terrassa se muestra ambicioso en el futuro: "Quiero ganar la Champions, la Eurocopa, el Mundial…”.

Sus raíces

Xavi también habla de sus referentes futbolísticos: “Cruyff me marcó muchísimo, para mí el fútbol es ante todo un juego. Por supuesto que el objetivo es ganar, pero eso es algo natural si juegas bien y te diviertes en el campo. Mi filosofía se basa en cuatro P, la presión por recuperar rápidamente la pelota, la posesión porque si no tengo el balón el 90% del tiempo, sufro, la posición y la percepción."

A Xavi Hernández lo sitúan como sustituto de Ten Hag en el Manchester United. / X

El egarense no olvida sus primeros recuerdos culés: "Nunca olvidaré ese día en el que mi abuelo invitó a toda mi familia a ir a ver un partido al Camp Nou, con motivo de un trofeo Joan Gamper. Para nosotros el Barça es mucho más que fútbol, es casi una religión. Cuando vi a Bernd Schuster en el centro con su cabello rubio, quedé asombrado. Por su forma de jugar, este estadio, este equipo…”.

Con el paso de los años Xavi tampoco vida lo que sucedió en la época Gaspart: “La marcha de Luis Figo en el año 2000 fue un duro golpe. Imagínense: fue un poco como si Lionel Messi, en su mejor momento, hubiera dejado el club después de ganar el Balón de Oro. Figo era nuestro capitán, nuestro mejor jugador, y se unió a nuestro eterno rival".

Hijo de La Masia

Xavi cree que la gente de La Masia consiguió hacer del Barça un equipo grande: “Hacía dos años que no ganábamos nada, se mencionaba a varios entrenadores: brasileños, portugueses, etc... Luego le preguntaron a Cruyff quién cree que debería tomar las riendas del Barça y él respondió sin dudarlo: ‘Guardiola’.

Clásico de leyendas entre Barça y Madrid. / FCB

Sobre el Balón de Oro, Xavi fue claro: "Estoy orgulloso de haber terminado tercero tres veces (su mejor clasificación en 2009, 2010 y 2011), aunque no se conceda oficialmente un Balón de Bronce. ¡Es una pena, me encantaría que France Football me diera algunos para exhibir en mi museo! (Risas.). Aquella foto con mis amigos Andrés y Leo es histórica, increíble. Para mí, es la victoria de una filosofía, un reconocimiento único de nuestro estilo y nuestra herencia”.