Romo: "Hemos puesto el foco en el nivel individual"

Cada vez se hace más complicado para Guillermo Fernández Romo comparecer en rueda de prensa antes de afrontar una nueva jornada de LaLiga Hypermotion. Dos días antes del choque frente al Levante, el técnico del Fútbol Club Cartagena admitió el mal momento del cuadro cartagenero a nivel futbolístico y mental, aceptó la desesperación de su afición prometió tener la entereza suficiente para seguir cuidando el escudo y el club en cada partido.

Sorprendió mucho el madrileño al despejar las dudas sobre la enfermería. No fue la baja de Andrija Vukcevic lo más impactante, ya que tiene «una pequeña rotura en el recto anterior» y no parece demasiado grave, sino la situación de Gastón Valles, quien no juega desde principios de febrero.

El entrenador madrileño desveló que el delantero se ha sometido a «una cirugía sencilla» por sus problemas en la espalda y que va «mejorando». Una información que el club no ha ofrecido a sus seguidores. No se espera al uruguayo para esta semana y tampoco para la próxima, tampoco a Pedro Alcalá, a Jorge Moreno ni, por supuesto, a Luis Muñoz. «No soy médico, pero tengo prisa por tenerlos a todos porque cuantos más seamos, mejor. Nos iremos a dentro de dos semanas con los lesionados», comentó.

Va con lo justo el Cartagena al Ciudad de Valencia. Tanto de efectivos como de moral. «Ha sido una semana dura para nosotros en todo. Trabajas con ilusión y rigor, los chicos no bajan ni un ápice en ese sentido y eso es lo que nos mantiene fuertes de cara a cada partido, pero llega la decepción del resultado y eso afecta. Y más en nuestra situación», expresó Romo, quien añadió a continuación que la plantilla ha decidido «no victimizarse en nada», sino «ser responsables de lo que estamos haciendo».

Al margen de las dificultades que atraviesa el equipo albinegro quiere centrarse el técnico «en la organización» debido a la «exigencia» del Levante en su campo. Además, el trabajo de los entrenamientos se ha focalizado en los «compromisos individuales» que acerquen al equipo a la victoria. «Nos queda tolerar mejor las cosas que van pasando en el partido porque, hasta ahora, es lo que peor hemos hecho», afirmó el preparador del Cartagena.

Asegura Romo que la actitud del cuerpo técnico es la correcta al preparar cada partido. «Cuando preparas un partido nunca piensas que lo vas a perder. No es por ser optimista, sino porque es la manera de entrar mentalmente a todos los partidos. Ahí da igual la clasificación», explica. En ese contexto ha trabajado el grupo de confianza de Romo en un plan de partido «profundo» según sus palabras. «tenemos que estar bien, buscar el acierto, paliar el déficit del balón parado y mejorar continuamente», reiteró.

Es consciente el entrenador de las carencias de su equipo, pero separa lo futbolístico de lo anímico. «Es diferente caer mentalmente durante un partido a hacerlo futbolísticamente. El otro día nos vimos futbolísticamente muy lejos con 0 a 2 y decaímos en que no éramos capaces de generar peligro. La parte mental es más difícil porque te sientes muy abajo y muy lejos de tu objetivo», expresó. «A lo futbolístico vamos a intentar ponerle remedio con el entrenamiento y la alineación. Para lo mental necesitamos un resultado positivo», añadió.

Por último, Romo afirma entender que «la situación es desesperante» para la afición, pero apunta que su foco no puede estar en el descenso. «No se puede exigir nada a la afición. Queremos dar», concluyó el entrenador.