El Real Murcia se mete en terreno pantanoso

Se obliga el Real Murcia a ganar todo fuera de casa y ganar siempre a domicilio es imposible. Se confirmó ayer. La derrota en el campo del Atlético de Madrid B duele y mucho por los fracasos acumulados en Nueva Condomina. Pero no solo queda tocado el conjunto grana por el 2-1 encajado en Majadahonda, también queda tocado por sus carencias. Este viernes, más que nunca, los de Fran Fernández pagaron su falta de gol, fallando varias ocasiones claras; pero es que los de Fran Fernández también quedaron más que señalados en defensa. Al Atlético B le bastó con dos arreones para llevarse una victoria que le mete de lleno en la lucha por el play off. Inauguró Niño el marcador con un disparo desde fuera del área en el minuto 20 y, aunque los granas lograron reponerse con un tanto de Pedro Benito, volvieron a pagar su falta de acierto y sus fallos defensivos. Porque no aprovecharon sus mejores momentos y en el 82 recibieron el golpe definitivo cuando Niño volvió a dejar señalados otra vez a los centrales.

Con solo once jornadas por delante, la clasificación ahora sí empieza a ser más que importante después de cada partido. Lo puede sufrir y mucho el Real Murcia tras esta derrota. Con 42 puntos, los de Fran Fernández deberán rezar para que pinchen el Ibiza, el Ceuta y el Antequera, todos por delante; pero también deberán estar muy pendientes de lo que ocurra en el duelo que enfrenta este domingo al Real Madrid y al Sevilla Atlético, ambos con 37.

Salió mal parado el Real Murcia con su derrota en Ibiza, pero solo tocó Fran Fernández lo imprescindible. Frente al Atlético B repitió con los titulares que tenía disponibles. Si alguien esperaba algo nuevo, se volvió a equivocar. Por muchos vaivenes que sufra el Real Murcia, es su técnico de ideas fijas. Solo dos variaciones hizo el almeriense, y las dos por obligación. Cadete regresaba al once por la baja de Forns y Vicente aparecía por fin en la derecha por los problemas físicos de Jorge Mier, que no viajó a Madrid.

Demasiado fácil para Niño

Aunque fue Pedro Benito el primero que probó a Iturbe, el gol que estrenaría el marcador llegó en el área contraria. A los 20 minutos ya se había adelantado el Atlético de Madrid B. No necesitaron mucho los de Fernando Torres. Pese a dominar en ese tramo, no habían sido capaces de exigir a Gazzaniga. Pero en el primer disparo, para enfado de Fran Fernández, el Real Murcia ya había encajado. Sin oposición en el centro del campo, Javier Boñar sirvió a Adrián Niño, quien aprovechó el espacio que le dejó Saveljich para armar la pierna y, desde el borde del área, soltar un disparo que sorprendió al meta murcianista.

A las primeras de cambio el Real Murcia ya iba por detrás en el marcador. A las primeras de cambio el Real Murcia, obligado a ganar para meter presión al Ibiza, al Ceuta y al Antequera, aumentaba sus exigencias. Y es que, su mal hacer en Nueva Condomina, impide a los murcianistas fallar a domicilio.

Quedando una vez más pendiente lo de la portería a cero -lleva encajando el Real Murcia desde el 1 de febrero- se unía además las dificultades que tienen los granas para dar la vuelta a los marcadores que se ponen en contra. Desde que lo hicieran ante el Sevilla Atlético en la primera jornada, no habían vuelto a remontar un partido. Pero siempre queda la esperanza de que a domicilio el Real Murcia siempre es capaz de lo mejor.

Supo asimilar el conjunto de Fran Fernández el golpe. No se vino abajo. Poco a poco logró hacerse con el balón y apretar a la defensa rojiblanca, aunque de nuevo faltaba ese futbolista capaz de cambiar el guion de los partidos.

Ese paso adelante tuvo premio a la media hora. Aprovechó el Real Murcia un erro en la salida de balón de los madrileños para robar un balón que Davo abriría a Flakus para que este asistiera a Pedro Benito. Aunque reaccionó el meta Iturbe, el gaditano supo luchar en el suelo como si no hubiera un mañana para poner un 1-1 que volvía a meter a los granas en la batalla.

Quedaba un cuarto de hora para el descanso y el Real Murcia hizo méritos para ponerse por delante. Solo la falta de acierto volvió a condenar a los murcianistas. Ocurrió en una acción en la que Pedro Benito sirvió a Flakus, pero a la que se adelantó Iturbe. Y sucedió de nuevo en un centro del gaditano que Real cabeceó fuera cuando lo tenía todo a favor para dar el hachazo definitivo a los de Fernando Torres.

Había conseguido el Real Murcia anular al Atlético B en el inicio de la primera parte y el dominio murcianista fue creciendo tras la reanudación. Desactivados los de Torres, el balón era para los visitantes, aunque en esos primeros minutos de la segunda parte faltaron las ocasiones para meter el miedo definitivo a los rojiblancos.

Tras los cambios, el KO

Intentando reactivar el ataque, Fran Fernández aprovechaba el minuto 60 para hacer dos cambios. Loren Burón y Alcaina eran los elegidos, abandonando el campo Flakus y Juan Carlos Real.

Recién realizados los cambios, una combinación entre Vicente y Pedro Benito dejaba a Davo en una situación inmejorable para demostrás por qué le eligió Goiria como fichaje estrella del mercado invernal, pero el remate del ex deportivista está muy lejos de ser un remate de un futbolista diferencial. No encontró ni puerta.

Si con los cambios Fran Fernández pretendía dar el golpe definitivo, consiguió todo lo contrario. Perdió el Real Murcia esa superioridad que le estaba permitiendo acorralar a los rojiblancos. Aunque no sufrían atrás, tampoco lograban poner en aprietos a Iturbe.

Llegaba el partido a los últimos diez minutos con un Atlético B recuperando sensaciones. No había aprovechado el Real Murica su mejor momento y ahora los nervios empezaban a aflorar. Como última bala, Fran Fernández apostó por Toral, que ocupó el sitio de Davo.

Daba igual lo que hiciera Fran Fernández porque el Real Murcia volvió a comprobar que cuando fallas, lo pagas. Porque falló varias ocasiones muy claras para mandar en el marcador, y porque falló en defensa. Si el Atlético B batió a Gazzaniga en el primer disparo, se repitió la historia en la segunda llegada clara de los rojiblancos. Fue en el 82 cuando, tras un pase largo, Niño dejaba señalada a una defensa lenta, que le dejó plantarse delante de Gazzaniga. Y no falló, logrando su segundo tanto de la noche y dejando muy tocado a un conjunto murcianista con demasiadas carencias.

Ya no hubo nada que hacer para el Real Murcia. No aprovecharon los granas ni la expulsión de Omar Janneh en el 90. Al final una derrota que puede ser todavía más dolorosa si los resultados de sus rivales por el ascenso no acompañan a los granas.