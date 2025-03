El Real Murcia se agarra a su superioridad como visitante

Al Real Murcia le toca activar otra vez ‘el modo visitante’. Sin victorias en casa, los granas deben exigirse otra vez a domicilio para mantenerse en la batalla por el primer puesto. Esta semana lo hará antes que sus rivales. Su partido de esta noche abre la jornada 27 en el Grupo II, y un triunfo grana les permitiría subir al primer puesto, metiendo presión al Ibiza, al Ceuta y al Antequera.

El objetivo de los de Fran Fernández, tras la decepción ante el Ibiza de Jémez, es volver a resurgir de sus cenizas, como ya hicieron en el campo del Marbella o en Mérida. Las dos últimas salidas de los murcianistas se han saldado con seis puntos y ocho goles a favor, y esa superioridad quieren reflejarla esta vez también.

Enfrente estará un Atlético de Madrid B que quiere meterse de una vez por todas en la batalla por el play off. Los de Fernando Torres, que la pasada semana empataron a dos en el campo del Antequera, tienen 37 puntos, cinco menos que los granas, de ahí también la importancia de la victoria para un Real Murcia que, siempre mirando al primer puesto, no puede quitar ojo de los que llegan por detrás.

Aunque las estadísticas hablen del buen momento de los rojiblancos en casa -acumulan tres victorias consecutivas y no pierden desde el 14 de diciembre-, el Real Murcia ya ha demostrado en esta temporada que le gusta y mucho destrozar estadísticas. Hace solo quince días, por ejemplo, ganaba en el Romano, donde no había ganado nadie hasta ese momento.

Con Yriarte ya recuperado y con Loren Burón de vuelta a la convocatoria aunque «no al cien por cien», según decía ayer Fran Fernández, hay dudas sobre quién aparecerá en el once titular. Con Palmberg e Isi Gómez consolidados, todo parece indicar que el venezolano le toque seguir esperando su turno, pero también aparece otra opción, aunque no sea del gusto de Fran Fernández. El entrenador ya ha reiterado que para él Juan Carlos Real es una pieza indiscutible, sin embargo en las últimas semanas el ex del FC Cartagena no está en su mejor versión, por eso se abriría la puerta a un descanso, aprovechando para reforzar más el centro del campo. Yriarte e Isi Gómez podrían jugar por detrás de Palmberg.

Donde si habrá cambios en la banda derecha. No puede contar Fran Fernández con Ian Forns, expulsado hace una semana, y la opción de Mier tampoco es probable, al quedarse el jugador fuera de la convocatoria por unos problemas físicos. Lo normal es que juegue Cadete, pese a que el lateral derecho no juega desde el estreno del 2025 en Antequera.

"Toca volver a levantarse"

«Nos caemos y nos volvemos a levantar. Lo tenemos que hacer de nuevo y mañana -hoy para el lector- hay que demostrarlo». Así se expresaba ayer Fran Fernández en rueda de prensa. Sabedor el técnico grana de que en casa no se están consiguiendo los resultados esperados, el almeriense vuelve a pedir a sus jugadores un esfuerzo extra a domicilio, en esta ocasión para ganar en el campo del Atlético B.

«El equipo llega bien, preparado», indicaba, añadiendo que Loren Burón ya «se ha recuperado», pero dejando claro que aunque puede jugar, «no está al 100%». Moha, Ian Forns y Jorge Mier son las bajas del Real Murcia para este partido ante el filial rojiblanco entrenado por Fernando Torres.

Otra de las cosas que explicaba Fran Fernández es que el equipo intenta aislarse del vaivén de resultados que tanto preocupa a la afición. «Nosotros queremos, como siempre, ganar, y salimos cada partido a hacerlo lo mejor posible. Trabajamos igual todas las semanas independientemente del resultado y creo que eso ayuda nivel emocional al equipo. Analizamos y somos autocríticos tanto cuando ganamos como cuando perdemos, y luego sí que hay semanas que son más difíciles pero el equipo trabaja igual de la misma manera y por eso llega preparado. No es fácil esa montaña rusa que dices pero nosotros hablamos de burbuja y creo que ayuda».

Sobre la clasificación, insistió en que «estamos ahí, luchando con los mejores equipos y el Atlético B es uno de ellos». «Será un partido muy igualado y de detalles, algunos a favor y otros no, pero esos detalles son los que al final marcan la diferencia. Hay que estar de nuevo fuertes, hay que salir desde el inicio muy agresivos porque es un equipo que va a intentar dominarte y vamos a ver lo que ocurre, creo que el equipo está dando una buena versión contra este tipo de equipos y tenemos que hacerlo de nuevo», continuaba. «Lo que sí sentimos es que mañana es el partido más importante de la temporada porque es el siguiente».

Del Atlético B decía que es «un filial fuerte», destacando que «no es habitual ver filiales con tanto físico. Tienen talento y habilidad, como todos los filiales, pero también son muy físicos».