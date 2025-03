"En Cartagena dejé amigos y mucho cariño. Por supuesto que volvería"

Julián Calero es un hombre de fútbol, como siempre ha defendido. Por eso aceptó en 2023 el complicado reto que le propuso el FC Cartagena con la convicción del que cree en una religión. De hecho, le habla al fútbol como si fuera su Dios y el fútbol le ha escuchado hasta ahora. Le escuchó para hacer un milagro con el Cartagena y vuelve a rogarle ahora para alcanzar un play off que nunca ha jugado. Instalado en el pequeño municipio de Chiva, a pocos kilómetros de la ciudad deportiva de Buñol, el entrenador del Levante se siente «estupendamente bien» y «satisfecho» tanto a nivel personal como profesional.

Empecemos por el principio de su vinculación con el FC Cartagena. ¿Cómo vivió su llegada y por qué aceptó el reto?

Acepté porque soy gente de fútbol y veía que teníamos posibilidades de sacar adelante al equipo. A mí siempre me ha resultado atractivo el Cartagena, sabía que su afición apretaba y eso me gustaba. Conocía la ciudad porque ya jugaba ahí mi hijo, pero sobre todo fue el pensar que lo podíamos sacar aunque luego costó muchísimo. Era una situación muy complicada, pero finalmente logramos darle la vuelta en la segunda mitad del campeonato y conseguimos ese objetivo impresionante que está grabado en la categoría. Muchos equipos que están abajo me preguntan que cómo lo hicimos para seguir nuestro ejemplo y yo creo que quedará para la historia muchos años.

Al principio no salieron las cosas. ¿En algún momento el equipo o usted dejó de creer?

No. Si se hubiera dejado de creer, no le hubiéramos dado la vuelta. Las victorias refuerzan cualquier discurso y las derrotas lo debilitan, pero no estábamos perdiendo. Empatamos mucho y estábamos cerca de la victoria, por eso pudimos convencer al jugador de que, con un pelín más, lo íbamos a tener. Conseguimos esa primera victoria contra el Sporting y en Navidad hicimos un plan para reestructurar la plantilla. A partir de ahí, conseguimos una racha de resultados que nos hizo líderes de la segunda vuelta durante mucho tiempo. Si los chicos o yo hubiéramos dejado de creer, lo mejor habría sido abandonar. Eso no pasó.

Logró la salvación con un récord increíble al nivel de los mejores de Segunda. ¿Lo sintió como una reivindicación?

Más que una reivindicación fue una satisfacción tremenda. Cuando vas a encarar algo en la vida, hay que visualizarlo, después hay que trabajar y después hay que perseverar. Esas son las claves. Nosotros lo visualizamos desde el primer momento, trabajamos muchísimo e insistimos cuando no salieron las cosas. Así se consiguió. Valoré el cumplir lo que habíamos pensado. Fue una satisfacción que con esa idea se lograra el objetivo. Ver a la gente contenta cantar el ‘Sweet Caroline’ en el estadio se me ha quedado grabado. Una de las alegrías más grandes que me he llevado.

¿Cree que mereció la pena todo el esfuerzo viendo la situación actual del equipo?

Siempre merece la pena. Si no, ¿para qué vamos a vivir si nos vamos a morir? No sabes lo que puede pasar en el futuro. El presente es lo único que cuenta y el pasado ya está escrito. El futuro está por escribir y, si te abandonas, no vas a saber qué pasará en adelante. Siento que hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Dejamos al club en Segunda División y de eso me siento tremendamente orgulloso.

Con el éxito de la salvación llega el interés de otros clubes de Segunda, ¿negoció la renovación con el Cartagena o tenía clara su salida?

Hubo alguna negociación, pero yo pensaba que la etapa había terminado. Creí que había hecho todo lo que tenía que hacer. Había cumplido mi misión. Pensé que era el momento de finalizar la relación, pero el club lo intentó varias semanas antes. Era el momento de tomar nuevos caminos. Me dolió mucho dejar el Cartagena porque estaba contento, la gente me trató muy bien y hasta un niño me reconoció en Valencia y me dijo que era de Cartagena. Eso es la leche. El cariño fue lo que hizo difícil tomar la decisión.

¿Cómo ve el partido de este fin de semana?

Lo veo muy difícil. Ya jugó muy bien en Elche hace dos semanas y está compitiendo bien más allá de los resultados. Nosotros venimos hace unas semanas de perder en casa contra el Ferrol en circunstancias parecidas, por eso espero un partido complicado. Sé que no van a tirar la toalla porque conozco el ADN del Cartagena, de su entrenador y de los jugadores que he tenido. No se van a entregar y va a estar disputado.

¿Qué objetivos tiene Calero a corto y medio plazo?

Mis objetivos son disfrutar del fútbol, como siempre he hecho, y disfrutar de la vida. Lo digo de corazón. Cada día te das cuenta de lo frágil que es nuestra existencia y de que disfrutar es fundamental. Intento quitarme la presión para ello. A corto y medio plazo quiero hacer todo lo que pueda con el Levante para pelear por el play off. Sería muy bonito porque yo no lo he conseguido nunca.

Si en el futuro se volviera a dar la oportunidad, ¿volvería a entrenar al Cartagena?

Por supuesto que sí. Dejé amigos, dejé una ciudad llena de cariño y dejé las puertas abiertas para el futuro. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero sería un placer. Me siento muy, muy orgulloso de haber entrenado al Cartagena y eso significa que lo sientes en el corazón. Las cosas que llevas en el corazón se pueden repetir.

¿Un mensaje para la afición albinegra en este momento tan delicado que está viviendo el club?

Que no se entreguen. Sienten sus colores y su escudo. En estos momentos tan delicados es cuando uno saca el orgullo de ser seguidor de un equipo. Es el momento de que se pongan la camiseta para salir a la calle. Sé que saldrán adelante de una forma u otra.

