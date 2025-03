La Unión Atlético se puede marchar a Málaga

El pasado 24 de febrero anunciábamos en este periódico que Daniel Pastor era el nuevo socio de Julián Luna en La Unión Atlético. El empresario malagueño se unía al proyecto minero el pasado mes de octubre tras varias conversaciones productivas con el abogado archenero.

Daniel Muñoz, nuevo inversor del club. | L.O. / L. O.

Daniel Pastor, como ya contamos, es el dueño del grupo CD Málaga 1903, que también tiene en propiedad al UD Torre del Mar. Según los compañeros de Radio Marca Málaga, la idea que tiene el empresario malacitano es el ascenso de categoría por parte de La Unión Atlético y trasladar al equipo a la ciudad andaluza. El pensamiento que tiene este grupo inversor que entró hace meses en el cuadro unionense sería que ya jugara en Málaga la próxima temporada y la primera opción para disputar sus encuentros como local sería el Campo de la Federación Malagueña de Fútbol. Si finalmente se traslada el equipo, Daniel Pastor, según cuentan los compañeros desde la ciudad malacitana, se desharía del Torre del Mar y centraría todos sus esfuerzos en este equipo que lógicamente tendría que cambiar de nombre al cambiar de provincia. La intención es trasladar al equipo, haya ascenso o no. Si no fuera posible jugar en Málaga capital, el plan B del grupo inversor es que se jugara en otra localidad de la provincia malagueña.

Mala relación con el ayuntamiento

Ya contamos que la relación entre el club blanquiazul y el ayuntamiento de La Unión no pasa por un buen momento. Las relaciones no son fluidas y, además, el club lamenta que el consistorio no apoye ni económicamente ni de otra manera al equipo, como sí lo hacen otros con clubes de la misma división. El pasado verano el club estuvo cerca de trasladarse a Molina de Segura, pero finalmente no hubo acuerdo. Ahora, con la llegada de Daniel Pastor, se abre esta posibilidad que dejaría a la Región de Murcia sin un club que está en crecimiento.

Julián Luna, presidente de La Unión Atlético / Juan Carlos Caval

La decisión, a final de temporada

Hemos podido contrastar la información con Julián Luna, presidente del club, que sobre la certeza de la marcha del club a Málaga ha sido muy claro: “No hay nada firmado ni cerrado. La decisión no está ni mucho menos tomada y se decidirá en la junta directiva a final de temporada”. La posibilidad está sobre la mesa y el presidente no ha negado que es una de las opciones que más se están barajando, pero que no está nada decidido y no solo Málaga se ha interesado por el proyecto. El teléfono de Julián Luna ha sonado desde diferentes puntos del país, viendo lo bien que va el equipo y las opciones reales de ascenso que existen: “Málaga es una opción, pero me han llamado de varios sitios. Eso sí, tanto yo como mi junta directiva solo queremos centrarnos ahora en esta temporada y en intentar lograr el ascenso. No es fácil, pero viendo como está el equipo, sé que puede conseguir”. La Unión Atlético va líder en el grupo IV de Segunda Federación a falta de nueve jornadas para el final.

El proyecto, que de momento no se sabe dónde se seguirá desarrollando, tiene asegurado un futuro a medio plazo. Las dudas que existían anteriormente sobre la continuidad del club, ahora no existen; no hay posibilidad de desaparición. El presidente de la entidad se muestra aliviado por la fortaleza que tiene el club: “Ahora mismo no me cambio por ningún equipo, ni ningún proyecto del grupo. Han sido muchos años estando solo, sin tener ningún apoyo y no me refiero solo al ayuntamiento, y ahora sí tengo un respaldo”.

Habrá que esperar hasta final de temporada, que La Unión termine la campaña 2024-2025, para saber si va a estar en Primera Federación o en Segunda Federación y a partir de ahí se abrirá la posibilidad para ver si continúa en la ciudad minera o comienza un nuevo capítulo fuera de la Región de Murcia.