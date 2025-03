Prueba superada para el UCAM Murcia en Hungría ante el Falco

El camino del UCAM Murcia CB en el Top-16 de la Basketball Champions League está siendo hasta ahora muy espinado. Ha tenido que afrontar dos salidas consecutivas en la primera vuelta, y ambas ha tenido que sufrir quizás algo más de lo esperado. Cayó en Praga frente al Nymburk antes del parón de febrero y tuvo que pelear cada punto en Hungría para poder vencer a un Falco Vulcano que resistió hasta el final para apurar sus pocas opciones de seguir con vida en el grupo (90-104).

Parece difícil de creer para alguien que solo se ciña al marcador de que el conjunto húngaro llevó al límite a un UCAM Murcia que ahora vuelve a depender de sí mismo para ser primero tras el resto de resultados de la jornada. Sin embargo, lo que está claro es que no va a ser un camino de rosas esta segunda vuelta, donde recibirá al Nymburk y visitará al Nanterre 92, los otros dos rivales que a día de hoy cuentan con las mismas opciones de hacerse con el liderato. Además, la próxima semana visitará el Palacio un Falco —ya sin opciones de clasificarse a cuartos— que puso en serios apuros a un equipo universitario que supo sacar el triunfo con más trabajo que brillo.

Lo más clarividente es que solo funcionó un plan. El planteado por el UCAM Murcia con su quinteto inicial, al que tuvo que recurrir Sito Alonso en varias ocasiones. No encontró ni solidez, ni ritmo ni juego con las rotaciones un cuadro murciano que era superior a su rival, sobre todo en ataque, pero al que las precipitaciones y la ansiedad por cerrar el marcador en la segunda parte le pasaron factura. Se fue diluyendo con el paso de los minutos, y se creció un Falco que cada vez creyó más en sus posibilidades. Hasta el punto de que fue capaz de forzar la prórroga en dos ocasiones ante la falta de acierto del UCAM de nuevo desde el tiro libre (74%), donde sus errores le acabaron impidiendo tener un cierre de encuentro tranquilo en un escenario en el que hace dos temporadas cayó derrotado de manera abultada y se complicó su camino para ser líder en la fase regular.

Hakanson, uno de los más destacados del partido, peleando por un balón suelto. / L.O.

Los chispazos de Kaiser Gates, con 24 puntos y un 6/11 en triples, desde el perímetro junto a Ludde Hakanson (21 puntos y 6 asistencias) permitieron marcar territorio a los de Sito Alonso, que fueron por delante en el marcador durante todo el encuentro hasta la primera prórroga. En el tramo final se sumó Jonah Radebaugh (12 puntos y 8 rebotes), vital en la fase decisiva de un último cuarto que parecía que el UCAM no iba a tener problemas de gestionar, y se metió en un auténtico lío hasta que el equilibrio de fuerzas se rompió en la segunda prórroga.

El UCAM Murcia entró con buen pie al partido y eso lo vio recompensado durante todo el primer cuarto en el marcador. Tenía el control del rebote, lo que le permitió correr en varias ocasiones y también encontró el acierto exterior cuando el Falco Vulcano intentó dar un paso adelante una vez superado el ecuador de este periodo (9-20). Aprovechó Sito Alonso para realizar las rotaciones, cambiando por completo el quinteto, pero el efecto fue totalmente contrario. Un parcial de 8-0 debido a varios desajustes defensivos provocó ahora el tiempo muerto visitante (17-20). Consiguió reaccionar el UCAM, que pudo contar con mayor ventaja si llega a estar más acertado, y se cerró el primer cuarto con el 19-22.

Las rotaciones iban a marcar el resto del partido, ya que los universitarios no iban a estar nada cómodos con un quinteto que no fuera el inicial (25-25). Tuvo que mover ficha rápidamente Sito Alonso y un triple de Gates abrió el camino (25-30). Además, el Falco perdonó varias canastas fáciles en este tramo, aunque no fue suficiente para que el UCAM ampliase su ventaja (33-38). De nuevo la pareja Ennis-Gates lideró un nuevo arreón ofensivo de los universitarios y se llegó al descanso con un cómodo 38-46.

El UCAM aguantó la reacción del Falco nada más regresar de vestuarios, y se fue encontrando poco a poco para intentar poner tierra de por medio tras dos tiros libres de Ennis (43-52). Sin embargo, el conjunto húngaro, como había hecho en la primera mitad, acortó de nuevo las distancias. Con las rotaciones volvió a encontrarse el mismo escenario un UCAM que no conseguía estar tranquilo administrando sus ventajas tras dos canastas de Keller y un mate de Bognar (53-58). Además, el problema se hizo más grande cuando el equipo universitario no pudo convertir en la última posesión del tercer cuarto y mandó al Falco al tiro libre para apretarlo todo aún más (55-58).

Así se abría el tramo decisivo. Un nuevo partido a diez minutos, y fue entonces cuando el UCAM volvió a marcar territorio con un parcial de 2-6 liderado por Jonah Radebaugh, que tuvo que parar el Falco (55-64). El escolta universitario estuvo muy inspirado y se echó al equipo a las espaldas en la anotación. Pero todo se complicó más con una técnica sobre Sito Alonso cuando estaba en la zona técnica dando instrucciones a Stephens. Apareció Gates con su tercer triple del partido para apagar este incendio (67-71), pero aún así, el Falco Vulcano volvió a meter miedo en el cuerpo al cuadro murciano al situarse a tan solo dos puntos a falta de tres minutos y medio (71-73).

Fue entonces cuando el Falco empató a falta de un minuto para el final (75-75). Agotó su posesión el UCAM sin conseguir anotar y le otorgó el balón a su rival. Falló Perl y los de Sito Alonso contaron con la última opción, con una entrada de Ennis que no convirtió y dio paso a la primera prórroga.

Un tiempo extra que parecía que se iba a cerrar pronto, cuando apareció Kaiser Gates con dos triples consecutivos (79-85). Todavía así, no se acabó el sufrimiento para los universitarios cuando un triple de Varadi y otra pérdida de Hakanson dejaron posesión para los locales a falta de 45 segundos (84-85). Tras un tapón de Birgander, logró anotar Popovic y la última posesión fue para el UCAM con cinco segundos en el reloj (86-86). El resultado fue una segunda prórroga.

Aguantó el equipo universitario atrás y siendo superior en el rebote tras un 0-5 de salida, lo que le permitió contar otra vez con ventaja (88-93). Dos tiros libres de Radebaugh dieron más oxígeno al UCAM, que por fin contó con la tranquilidad necesaria para poder cerrar el partido de manera definitiva con un ‘basketaverage’ cómodo (90-104).

"Este grupo es increíblemente igualado"

Sito Alonso da instrucciones durante un partido. / MARCIAL GUILLÉN / EFE

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, finalizó el encuentro ante el Falco Vulcano (90-104) muy contento por la actitud mostrada por sus jugadores en los momentos difíciles de un encuentro que pudieron adjudicarse tras dos prórrogas.

«Durante 30 minutos hemos jugado muy bien, podíamos haber cogido más diferencia, pero tienen una manera de jugar muy intensa y constante en su juego. Hemos tenido algunos despistes defensivos y situaciones importantes en el último cuarto donde han tenido posibilidad de ganarnos», explicó el técnico y añadió que «al final es una buena noticia haber ganado por una diferencia de catorce tras dos prórrogas, porque en los cuarenta minutos igual hubiera sido de uno o de dos. Estoy contento por el esfuerzo y la motivación de mis jugadores cuando tenían el partido controlado y se ha puesto muy difícil».

En esta misma línea, ante los resultados del resto de la jornada que vuelven a servir para que el UCAM vuelva a depender de sí mismo para ser primero de su grupo, Sito Alonso destacó que «este grupo es increíblemente igualado».