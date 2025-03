El UCAM Murcia, con la mirada en el primer puesto y en un escenario de mal recuerdo

Si el UCAM Murcia regresó a la rutina en la Liga Endesa con su triunfo del pasado sábado en Granada tras el parón de febrero, esta tarde le toca hacer lo propio con la Basketball Champions League. Se enfrenta al Falco Vulcano Szombathely húngaro (18.00 horas, Popular TV) para cerrar la primera vuelta del Top-16 de la competición europea, y lo hace con la posibilidad de depender de sí mismo para ser líder de su grupo si vence en Hungría tras la derrota de ayer del Nymburk ante el Nanterre (86-90). La primera plaza le otorgaría el factor cancha en la eliminatoria de cuartos de final, por lo que debe ganar todos sus encuentros, incluso el de Nymburk en el Palacio, con el que cayó en Praga antes de la pausa en el calendario, para ni siquiera tener que mirar al ‘basketaverage’ particular.

No obstante, antes de todo eso, el equipo de Sito Alonso deberá imponerse esta tarde en un escenario que ya conoce y que no le trae demasiados buenos recuerdos. Y es que ya se midió hace dos temporadas al Falco Vulcano en Hungría, y lo cierto es que no fue nada bien. Al contrario que en esta ocasión, el enfrentamiento llegó a principios de temporada en la fase regular y la derrota en Hungría provocó, sumada a la cosechada en Estrasburgo semanas más tarde, que el UCAM acabase segundo de su grupo para acceder al Top-16. Los universitarios sufrieron en defensa durante todo el partido. Encajaron 61 puntos en la primera mitad y, pese a que lograron reaccionar, acabaron cayendo por diez puntos de diferencia (104-94) y con Sito Alonso eliminado por doble técnica por darle una patada a la valla tras encajar su equipo en el tramo final.

De esa plantilla del UCAM que cayó en Hungría tan solo queda el capitán Nemanja Radovic, mientras que el Falco Vulcano conserva a más jugadores. Seis de los actuales miembros de su róster participaron en ese duelo, además del entrenador Milos Konakov, con el que se volverá a ver las caras el conjunto universitario. El pívot Akos Keller, el base Peter Veraszto, el escolta Zoltan Perl y los exteriores Abel Sovegjarto, Benedk Kovacs y Zach Brown son los jugadores del Falco que ya se impusieron al conjunto universitario en el duelo disputado en octubre de 2022. Una de sus principales virtudes, que sigue conservando respecto a hace dos años, es que es un equipo capaz de llevar los partidos a una anotación alta, siendo el equipo que más puntos ha anotado esta temporada en la Champions en siete partidos (821) junto al Nanterre (904), otro rival de este grupo, por lo que los de Sito Alonso deberán hilar muy fino tanto en defensa como en ataque.

Pendientes de Dani García

Por otra parte, para el encuentro de esta noche, habrá que ver en que estado se encuentra el base Dani García, quien no pudo participar ante el Covirán Granada el pasado sábado por unas molestias musculares. Sin el jugador catalán, sería Howard Sant-Roos el que desempeñase el rol de base durante más minutos junto al sueco Ludde Hakanson como ocurrió el pasado sábado.