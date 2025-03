Los ‘simpa’ de Felipe Moreno condenan al Real Murcia en los juzgados

Firmar un contrato con Felipe Moreno pocas veces es motivo de cumplimiento. Lo sufrió en su día Mauricio García de la Vega, quien sigue sin ver la totalidad de lo pactado en su día con el cordobés; lo ha sufrido Agustín Ramos económica y personalmente; y en apenas dos años de gestión al frente de la entidad, la lista de técnicos y futbolistas que, tras ser despedidos, no han recibido el dinero firmado casi supera ya los dedos de una mano. Por no hablar de los acreedores, condenados a una quita del 90% con el Plan de Reestructuración.

Se ha aficionado Felipe Moreno a lo que coloquialmente se denomina 'hacer un simpa’, pero por ahora la estrategia del máximo responsable del Real Murcia está encontrando la oposición de los juzgados. De hecho, los tribunales se están convirtiendo en el verdadero azote del cordobés. Si en octubre de 2024 el Juzgado de lo Social 2 de Murcia fue el primero en parar los pies al presidente murcianista, hace unos días fue el Juzgado de Primera Instancia número 8 el que volvió a dejar en entredicho la política de impagos del Real Murcia. Dos sentencias contrarias a los intereses del club y que sirven de aviso con vistas a nuevos juicios que se irán acumulando en los próximos meses por los despidos de Gustavo Munúa y de otros futbolistas a los que han sacado de la plantilla sin acuerdo de rescisión -Montoro, Guillerme, Carrillo, Larrea-.

Ganó Mario Simón en los juzgados, consiguiendo que condenaran al club a pagarle los 24.000 euros que exigía tras su salida de Nueva Condomina en junio de 2023; y ha ganado también Fibranet, actual patrocinador principal de la camiseta del Real Murcia. 62.000 euros más interéses tendrá que pagar Felipe Moreno a la empresa de telecomunicaciones, anteriormente en manos de Agustín Ramos, y todo por los meses de impagos sobre el alquiler de la tienda que el club grana tenía en el centro y que el pasado mes de febrero fue cerrada.

Cuando Felipe Moreno aterrizó el club en marzo de 2023 decidió no hacerse cargo de ese contrato de alquiler, que estaba a nombre de Fibranet, al no considerar los dueños del local al club grana como un inquilino de fiar a la hora de los pagos.

Aprovechando esa circunstancia, Felipe Moreno mantuvo la tienda abierta, pero sin abonar los más de 3.000 euros que costaba el alquiler, cifra que seguía pagando religiosamente Fibranet. Al ver que el actual presidente del club grana no iba a entrar en razón y que los impagos se acumulaban, no quedó otra que ir a los juzgados, y es que los juzgados se están convirtiendo en la tabla de salvación de todos los afectados por los ‘simpa’ de Felipe Moreno.

Fue la pasada semana cuando se conoció la sentencia, y, de nuevo, los tribunales han castigado al Real Murcia. «Se condena a la parte demandada -Real Murcia- al abono de la cantidad adeudada por impago de las rentas de 62.770 euros más interés». Se libran desde Nueva Condomina de abonar los alrededor de 6.000 euros que Fibranet exigía por los gastos de suministro -luz, agua...-, y es que el juzgado ha decidido desestimar esa petición al haber un error en las facturas aportadas por el dueño del local. «Ninguna de las facturas aportadas de suministro se puede identificar con el local alquilado en cuestión», indica la sentencia.

Sin validez a la quita

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8, que podrá ser apelada, da otro aviso importante al Real Murcia. Aunque el Mercantil homologó el Plan de Reestructuración, ese proceso, impugnado en la Audiencia Provincial, de momento no tiene ninguna validez en los juzgados.

Se demostró cuando el Registro Mercantil no inscribió el nuevo capital social; se volvió a demostrar hace unos días, cuando la propia Audiencia Provincial se negaba a dar por válido ese capital hasta que no se resuelvan las impugnaciones; y se ha confirmado con esta sentencia. Y es que el magistrado Juan José Hurtado Velo rechaza tener en cuenta el Plan de Reestructuración, negándose a incluir la quita del 90% a los 62.000 euros que tiene que pagar el Real Murcia a Fibranet como acreedor del club. «No se prueba que conste el crédito del demandante en el acuerdo y no afecta como a su declaración como crédito sino a su ejecución en su caso, quita, por lo que nade impide que se declare como tal, como ocurre en este proceso».