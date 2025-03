La semana más corta y la más larga para el Real Murcia

El Real Murcia va a contar con menos tiempo para digerir el enésimo varapalo en casa de esta temporada. La derrota ante la UD Ibiza fue un nuevo golpe de realidad, una confirmación de que con los pobres números en su estadio no le da para defender el liderato ni para marcar el ritmo en los primeros puestos de la clasificación del grupo II de Primera Federación. Era consciente el conjunto grana de que debía mejorar esta losa de las últimas campañas, donde su vulnerabilidad en casa le había apartado, entre otras razones, de poder alcanzar las eliminatorias de ascenso los pasado dos años.

Sin embargo, lo que tiene el Real Murcia en su estadio es más que un problema. Y no tiene apenas tiempo para detenerse a pensar en ello. La semana más larga a nivel mental, al de gestionar las emociones y el hecho de que para pelear por el liderato hace falta hacer mucho más en Nueva Condomina, se convierte a su vez en la más corta en el calendario. Y es que los de Fran Fernández, que de momento parece que su cargo no corre peligro a pesar de que desde los despachos se marcó el primer puesto como objetivo primordial no hace mucho, abrirán por primera vez la jornada este viernes con su enfrentamiento ante el filial del Atlético de Madrid (20.30 horas, FEF.TV).

Al contrario que ocurre durante el resto de las jornadas, donde los futbolistas granas suelen contar con el martes como día de descanso, la plantilla se está ejercitando desde el lunes y lo hará durante toda la semana, sin descanso en las instalaciones de Pinatar Arena. Al fallar de nuevo en casa, al Real Murcia no le queda otra que tener que prolongar su buen momento fuera de manera casi obligada si quiere mantenerse en la lucha por el primer puesto. De hecho, puede aprovechar el tener que jugar antes que sus rivales para meter presión y que el Ibiza se enfrente el sábado al Yeclano con la necesidad, y sabedor, de que necesita un resultado positivo para recuperar el liderato ese mismo día. Además, el domingo hay un duelo directo entre el Ceuta y el Antequera, segundo y tercer clasificado actualmente, por lo que el Real Murcia puede aprovechar este hecho tanto para no descolgarse como también para marcar territorio.

El filial del Atlético de Madrid se encuentra en ese último vagón por los puestos que dan acceso al play off, con el Real Madrid Castilla y Sevilla Atlético que pugnan por amarrarse a la quinta plaza. Por lo que un tropiezo del Real Murcia este viernes, podría hacer incluso la herida más grande al ver peligrar su presencia entre los primeros clasificados a falta de once jornadas para finalizar el calendario regular.

No será una tarea nada fácil para los de Fran Fernández en un Cerro del Espino que nadie ha conseguido conquistar desde que llegó el 2025. Y es que el filial colchonero, que no estaba presentando buenos números en casa, cuenta con un empate y tres victorias consecutivas como local desde enero. Cierto es que los granas vienen de conquistar escenarios muy complicados, como el estadio El Romano, de un Mérida que hasta hace dos semanas nadie había sido capaz de vencer en su feudo, pero la obligación de tener que sacar su mejor versión de nuevo a domicilio es la carga que ahora lleva en la mochila la plantilla que dirige Fran Fernández.

El entrenador almeriense, que no es muy partidario de revolucionar sus onces con el paso de las jornadas, podría recuperar a varios efectivos, como el centrocampista Jorge Yriarte para su visita a Madrid. No obstante, al no ser una semana como las del resto del año en el calendario, este hecho podría perjudicar en los plazos de recuperación para los futbolistas que arrastran alguna dolencia.

La ausencia obligada para este partido en el Real Murcia será la de un Ian Forns que fue expulsado en el partido ante el Ibiza el pasado domingo, por lo que no podrá participar en el choque ante el filial rojiblanco al tener que cumplir sanción, y deberá optar Fran Fernández por otro jugador en el lateral izquierdo.